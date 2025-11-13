Cancom verdient mehr als erwartet - Ausblick steht trotz Kundenzurückhaltung
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom kämpft weiter mit einer zurückhaltenden Investitionsneigung der Kunden. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal leicht um 0,3 Prozent auf 423,9 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen aus München am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel derweil jedoch um fast 13 Prozent auf 27 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt noch einen deutlicheren Rückgang befürchtet. Vorstandschef Rüdiger Rath sprach laut Mitteilung von "Anzeichen einer Stabilisierung und Erholung" und sieht den Konzern angesichts des üblicherweise saisonal starken vierten Quartals in der Spur zu den im Juli gesenkten Jahreszielen./men/zb
