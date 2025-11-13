W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Creditreform veröffentlicht neuen «Schuldneratlas»

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Überschuldung

Neuss (dpa) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht an diesem Freitag um 10.00 Uhr ihren neuen «Schuldneratlas». Für 2025 haben die Experten bereits vor einiger Zeit vorhergesagt, dass die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland wieder steigen dürfte.

Im vergangenen Jahr war hingegen ein Rückgang verzeichnet worden. Die Zahl der Betroffenen lag bei rund 5,56 Millionen - etwa 94.000 weniger als 2023. Damit waren 8,09 Prozent der Erwachsenen hierzulande überschuldet. Zur Begründung hieß es damals, die ausgeprägte Sparneigung habe die Zahl der Fälle sinken lassen. Bereits in den Jahren zuvor hatte die Überschuldung abgenommen.

Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. Für seinen «Schuldneratlas» wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 12.11.2025
Dax steigt gen Rekordhoch - Jahresendrally möglich - RWE zieht angestern, 17:57 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Rekordhohe Märkte, teure Bewertungen
Wie wissen Anleger, dass sie eine Aktie verkaufen sollten?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Ein Anleger analysiert Charts
Dax Vorbörse 13.11.2025
Dax nimmt Rekordhoch ins Visierheute, 08:23 Uhr · onvista
Dax nimmt Rekordhoch ins Visier
Chartzeit Eilmeldung
Ein Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancenheute, 11:59 Uhr · onvista
Ein Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancen
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden