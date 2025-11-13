Dax-Widerstand 24.400 24.600 Dax-Unterstützung 24.000 24.100

Dax-Rückblick:

Der Dax legte gestern weiter zu und startete nach dem Ende des US-Shutdowns heute morgen im Bereich der 24.400er Marke. Getreu dem Motto "buy the rumor, sell the fact" wurde dann am Vormittag jedoch erst einmal Kasse gemacht und der Index setzte in den unteren 24.300er Bereich zurück.

Dax-Ausblick:

Nach der Rally von knapp 1.000 Punkten seit dem Vorwochentief ist für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur dieser kräftigen Kaufwelle einzuplanen.

Der Bereich des Horizontalwiderstands um 24.400/50 Punkte dürfte die Ausgangsbasis dieses Luftholens werden. Unterhalb von 24.050 Punkten ist daher der Weg des geringsten Widerstands zunächst südwärts Richtung 24.000/100 Punkte. Spätestens in diesem Bereich wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.