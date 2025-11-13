W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 13.11.2025

Dax startet Konsolidierung nach 1.000-Punkte-Rally

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.600
Dax-Unterstützung24.00024.100

Dax-Rückblick:

Der Dax legte gestern weiter zu und startete nach dem Ende des US-Shutdowns heute morgen im Bereich der 24.400er Marke. Getreu dem Motto "buy the rumor, sell the fact" wurde dann am Vormittag jedoch erst einmal Kasse gemacht und der Index setzte in den unteren 24.300er Bereich zurück.

Dax-Ausblick: 

Nach der Rally von knapp 1.000 Punkten seit dem Vorwochentief ist für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur dieser kräftigen Kaufwelle einzuplanen.

Der Bereich des Horizontalwiderstands um 24.400/50 Punkte dürfte die Ausgangsbasis dieses Luftholens werden. Unterhalb von 24.050 Punkten ist daher der Weg des geringsten Widerstands zunächst südwärts Richtung 24.000/100 Punkte. Spätestens in diesem Bereich wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 13.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.842,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 13.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 12.11.2025
Dax knackt Widerstandszone und legt kräftig zugestern, 11:12 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 11.11.2025
Oberhalb dieser Widerstandszone hat der Dax weiteres Potenzial11. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Rekordhohe Märkte, teure Bewertungen
Wie wissen Anleger, dass sie eine Aktie verkaufen sollten?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Ein Anleger analysiert Charts
Dax Tagesrückblick 11.11.2025
Dax erholt sich weiter und schließt über 24.000 Punkten11. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden