Die Cisco-Aktie visiert das jahrzehntealte Allzeithoch an

Der IT-Konzern Cisco Systems hat mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Die Aktie stieg am Donnerstag bis auf 77 US-Dollar an - und könnte damit erstmals seit über 25 Jahren einen neuen Schlussrekord aufstellen.

Schon seit geraumer Zeit zeigt der Kurs ein positives Chartbild auf, sagt Börsenprofi Martin Goersch. Ob die neuen Zahlen reichen, damit der Trend nach oben sich fortsetzt, verrät Martin in der Videoanalyse.