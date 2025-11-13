GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Immobilien

DIE GVZ KAUFT WOHNÜBERBAUUNG IN RICHTERSWIL – EIN STARKES ZEICHEN FÜR DEN ERHALT VON WERTVOLLEM WOHNRAUM



13.11.2025 / 08:01 CET/CEST





Medienmitteilung

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich erwirbt in Richterswil eine Wohnüberbauung an der Reidholzstrasse. Alle Mietverhältnisse werden unverändert übernommen. Die GVZ steht für langfristige Investitionen, stabile Mietverhältnisse und einen sicheren Hafen für Mieterinnen und Mieter.

Die Liegenschaft, erbaut zwischen 1976 und 1978, umfasst zehn Gebäude mit einer Mietfläche von 11'274 m2, die sich auf 96 Wohnungen, 46 Bastelräume und eine Tiefgarage mit 138 Einstellplätzen verteilt. Die bestehenden Mietverhältnisse werden von der GVZ vollständig und unverändert übernommen. Die aktuelle Nutzung bleibt bestehen.

Die Sophie und Karl Binding Stiftung, Basel, eine gemeinnützige Förderstiftung, hat die Überbauung aus strategischen Gründen veräussert. Zum Verkaufspreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, sagt: «Es geht uns um Stabilität, Vertrauen und Lebensqualität für die Mieterinnen und Mieter. Mit dieser Liegenschaftsübernahme schaffen wir langfristig gesicherten Wohnraum.»

Lars Mülli, Direktor der GVZ, hält fest: «Wir führen die Liegenschaft im Sinne der Vorbesitzerin weiter. Nebst dem unterschiedlichen Wohnungsangebot ist das Besondere an der Überbauung die ruhige Lage, was diese Liegenschaft auch für junge Familien attraktiv macht.»

Eine Investition in die Zukunft

Die Objekte an der Reidholzstrasse (Nr. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43) erstrecken sich über eine Grundstücksfläche von 29’869 m². Aufgrund der unterschiedlichen Gebäude- sowie Wohnungstypen mit 2 bis 5.5 Zimmern wird eine breite Zielgruppe angesprochen – insbesondere auch junge Familien. Die Liegenschaft ist derzeit nahezu vollständig vermietet. Die Bauten wurden von der Verkäuferin sehr gut gewartet und unterhalten. Grössere Investitionen in den Gebäudeunterhalt sind in absehbarer Zeit nicht nötig. Die GVZ wird die Liegenschaften sorgfältig weiter bewirtschaften.

Die Wohnüberbauung ist vor allem wegen der Grösse des zusammenhängenden Areals an attraktiver Lage eine Investition in die Zukunft der GVZ. Immobilien sind weniger stark als Aktien und Obligationen Wertschwankungen ausgesetzt. Damit bietet die Immobilie in Richterswil zusätzliche Sicherheit und stabilisiert das Anlageportfolio der GVZ – auch bei Marktschwankungen.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:

Lars Mülli, Direktor

(verfügbar heute, 13. November 2025, 09.00 bis 10.30 Uhr)

Cornelia Königslehner, Stv. Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 75

kommunikation@gvz.ch

