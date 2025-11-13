W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Adler Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.11.2025 / 10:15 CET/CEST
Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025

Ort:

https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025

Ort:

https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Internet:www.adler-group.com
Adler Group

