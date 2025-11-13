EQS-AFR: Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Adler Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
13.11.2025 / 10:15 CET/CEST
Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort:
https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort:
https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adler Group S.A.
|55 Allée Scheffer
|2520 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|www.adler-group.com
2229280 13.11.2025 CET/CEST