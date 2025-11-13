EQS-AFR: Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburger Hafen und Logistik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.11.2025 / 16:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Hamburger Hafen und Logistik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://hhla.de/en/investors/publications/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://hhla.de/en/investors/publications/reports

13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG Bei St. Annen 1 20457 Hamburg Deutschland Internet: www.hhla.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229546 13.11.2025 CET/CEST