EQS-AFR: Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburger Hafen und Logistik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.11.2025 / 16:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Hamburger Hafen und Logistik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://hhla.de/en/investors/publications/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://hhla.de/en/investors/publications/reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Deutschland
Internet:www.hhla.de
Hamburger Hafen

