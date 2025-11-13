EQS-AFR: Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburger Hafen und Logistik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



13.11.2025 / 16:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Hamburger Hafen und Logistik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://hhla.de/en/investors/publications/reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://hhla.de/en/investors/publications/reports

Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Deutschland
www.hhla.de

