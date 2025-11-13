EQS-AFR: NFON AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NFON AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

NFON AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.11.2025 / 13:12 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die NFON AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/

13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Zielstattstr. 36 81379 München Deutschland Internet: https://corporate.nfon.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229410 13.11.2025 CET/CEST