EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 13:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Walter
Nachname(n):Pichler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DLB-Anlageservice AG

b) LEI

529900VC4DUE5H8MQE49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005540306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,00 EUR15.300,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,00 EUR15.300,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

13.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DLB-Anlageservice AG
Weidenweg 10
86984 Prem
Deutschland
Internet:www.dlb-ag.de
Ende der Mitteilung

13.11.2025 CET/CEST

DLB-Anlageservice

