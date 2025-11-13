W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, Kauf

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 09:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Schmitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

E.ON SE

b) LEI

Q9MAIUP40P25UFBFG033 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,21868 EUR99.377,98 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,21868 EUR99.377,98 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.eon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101766 13.11.2025 CET/CEST

