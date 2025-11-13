EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 09:35 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Schmitz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|E.ON SE
b) LEI
|Q9MAIUP40P25UFBFG033
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ENAG999
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15,21868 EUR
|99.377,98 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,21868 EUR
|99.377,98 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
