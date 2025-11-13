EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.11.2025 / 17:27 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Cord Nachname(n): Dohrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evotec SE

b) LEI

529900F9KI6OYITO9B12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005664809

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,526 EUR 110.520,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,526 EUR 110.520,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Deutsche Börse Frankfurt MIC: XFRA

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Internet: www.evotec.com

