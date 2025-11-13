EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 13:29 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jalin
|Nachname(n):
|Ketter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PVA TePla AG
b) LEI
|5299002Y7DARXV2Y4R82
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007461006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|21,095 EUR
|21.095,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|21,0950 EUR
|21.095,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PVA TePla AG
|Im Westpark 10-12
|35435 Wettenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.pvatepla.com
