EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienkauf (Annahme des Pflichtangebots)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.11.2025 / 14:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Hertrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Das Datum des Geschäfts wurde in der am 11. November 2025 veröffentlichten Erstmeldung mit 28. November 2025 falsch angegeben. Richtig muss das Datum des Geschäfts 28. Oktober 2025 lauten.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Turbon AG

b) LEI

529900Y3VL9JQT5J5S88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007504508

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf (Annahme des Pflichtangebots)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,34 EUR 66.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,3400 EUR 66.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Turbon AG Zum Ludwigstal 14 - 16 45527 Hattingen Deutschland Internet: http://www.turbon.de

