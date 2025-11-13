EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienkauf (Annahme des Pflichtangebots)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 14:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Hertrich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Das Datum des Geschäfts wurde in der am 11. November 2025 veröffentlichten Erstmeldung mit 28. November 2025 falsch angegeben. Richtig muss das Datum des Geschäfts 28. Oktober 2025 lauten.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Turbon AG
b) LEI
|529900Y3VL9JQT5J5S88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007504508
b) Art des Geschäfts
|Aktienkauf (Annahme des Pflichtangebots)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,34 EUR
|66.800,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,3400 EUR
|66.800,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.turbon.de
