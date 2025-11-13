EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 18:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Hertrich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|In der am 13. November 2025 veröffentlichten Berichtung der am 11. November 2025 veröffentlichten Erstmeldung wurde unter Ziffer 4b versehentlich Aktienkauf statt Aktienverkauf angegeben.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Turbon AG
b) LEI
|529900Y3VL9JQT5J5S88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007504508
b) Art des Geschäfts
|Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,34 EUR
|66.800,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,3400 EUR
|66.800,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.turbon.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101800 13.11.2025 CET/CEST