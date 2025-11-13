EQS-News: 9M 2025: Erfolgreiches Beratungsgeschäft – erneut Höchststände bei Erlösen und Bestandskennzahlen

EQS-News: MLP SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

9M 2025: Erfolgreiches Beratungsgeschäft – erneut Höchststände bei Erlösen und Bestandskennzahlen



9M 2025: Erfolgreiches Beratungsgeschäft – erneut Höchststände bei Erlösen und Bestandskennzahlen

MLP Gruppe setzt Wachstumspfad im Beratungsgeschäft konsequent fort: Gesamterlöse erreichen nach neun Monaten neuen Höchststand mit 773 Mio. Euro (9M 2024: 763 Mio. Euro)

Zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung zum 30. September 2025 ebenfalls auf neuen Höchstständen: Betreutes Vermögen auf 64,2 Mrd. Euro (31. Dezember 2024: 63,1 Mrd. Euro) und verwaltetes Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 794 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 751 Mio. Euro) ausgebaut

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für Q3 2025 erreicht 18,3 Mio. Euro (Q3 2024: 17,8 Mio. Euro)

EBIT auf 9-Monats-Sicht bei 61,1 Mio. Euro – unter dem rekordhohen Vorjahresvergleichswert (9M 2024: 66,4 Mio. Euro)

Angepasste und bereits kommunizierte Jahresprognose für 2025: EBIT von 90 bis 100 Mio. Euro vor möglichen Einmal-Effekten aus der Fokussierung des Immobiliengeschäfts

Erhöhte Mittelfristplanung für 2028: Fortsetzung des Wachstumskurses soll bis Ende 2028 zu einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen führen – strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen Kunden

Wiesloch, 13. November 2025 – Die MLP Gruppe hat in den ersten neun Monaten ihren Wachstumspfad im Beratungsgeschäft mit Erfolg fortgesetzt und die Gesamterlöse auf den neuen Höchststand von 773 Mio. Euro gesteigert. Das stärkste Erlöswachstum erzielte der Leistungsbereich Absicherung (+7 %), gefolgt vom Leistungsbereich Vorsorge (+4 %), während der Leistungsbereich Vermögen kapitalmarkt- und zinsbedingt leicht unter dem sehr starken Vorjahreswert verblieb (-2 %). Ohne die erfolgsabhängigen Vergütungen hätte auch der Leistungsbereich Vermögen ein Wachstum verzeichnet (+ 4%). Auf Konzernebene konnten die zentralen Bestandskennzahlen auf neue Höchststände ausgebaut werden: Das betreute Vermögen in der MLP Gruppe stieg auf 64,2 Mrd. Euro, das verwaltetes Prämienvolumen in der Sachversicherung 794 Mio. Euro. Das EBIT für Q3 2025 erreicht 18,3 Mio. Euro (Q3 2024: 17,8 Mio. Euro). Das EBIT für die ersten neun Monate beläuft sich auf 61,1 Mio. Euro und liegt damit unter dem rekordhohen Vorjahreswert von 66,4 Mio. Euro. Die angepasste und bereits kommunizierte Jahresprognose für 2025 beläuft sich auf ein EBIT von 90 bis 100 Mio. Euro vor möglichen Einmal-Effekten aus der Fokussierung des Immobiliengeschäfts. Gleichzeitig hat MLP den oberen Korridorwert der Mittelfristplanung angehoben. Die so erhöhte Mittelfristplanung für 2028 geht nun von einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei Gesamterlösen von 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro aus. Diese Anhebung reflektiert die starke und nachhaltig positive Entwicklung im operativen Geschäft der MLP Gruppe.

„MLP ist auf einem sehr guten Weg. Daran ändern auch Einmal-Effekte nichts, die etwa in diesem Jahr zu verarbeiten sind. Wir verfügen über eine breite sowie strategisch verzahnte Aufstellung, die Jahr für Jahr Stabilität und gleichzeitig Wachstum erzeugt. So konnten wir in einem gesamtwirtschaftlich weiterhin schwierigen Umfeld dennoch neue Höchststände bei den Gesamterlösen und auch bei unseren zentralen Bestandskennzahlen für die zukünftige Geschäftsentwicklung erzielen. Ebenfalls mittelfristig – das bringt unser erhöhter Planungswert zum Ausdruck – werden wir zudem von nun weiter begrenzten Risiken und umfangreichen IT-Investitionen einschließlich Künstlicher Intelligenz profitieren“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

Gesamterlöse steigen auf Höchstwert von 773 Mio. Euro

Die Gesamterlöse wuchsen in den ersten neun Monaten auf den neuen Höchststand von 773 Mio. Euro (9M 2024: 763 Mio. Euro). Das stärkste Erlöswachstum erzielte die Gruppe im Leistungsbereich Absicherung (+7 %) auf 177 Mio. Euro (9M 2024: 165 Mio. Euro). Hier wirkte sich das gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich ausgebaute verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung positiv aus. Zuwächse erzielte MLP zudem im Leistungsbereich Vorsorge (+4 %) auf 199 Mio. Euro (9M 2024: 192 Mio. Euro). Hier zeigte sich ein anhaltend starkes Krankenversicherungsgeschäft wie auch ein weiterhin über dem Vorjahr liegendes Altersvorsorgegeschäft. Der Leistungsbereich Vermögen verbuchte trotz einem gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich ausgebauten betreuten Kundenvermögen einen leichten Erlösrückgang (-2 %) auf 372 Mio. Euro (9M 2024: 381 Mio. Euro). Ursächlich sind weiterhin deutlich niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen, für die auch nach marktbedingten Rücksetzern immer wieder neue Höchststände in den Konzepten erreicht werden müssen, und niedrigere Zinserlöse angesichts des gesunkenen Zinsniveaus. Im Leistungsbereich Sonstiges, der neben dem Immobilienentwicklungsgeschäft auch übrige Beratungsvergütungen enthält, sind die Erlöse wie erwartet aufgrund der bereits vorgenommenen aktiven Reduzierung der markt- und geschäftsbedingten Risiken deutlich auf 6 Mio. Euro (9M 2024: 8 Mio. Euro) gesunken.

Zum Stichtag 30. September 2025 hat MLP auch bei den für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen Bestandskennzahlen neue Höchststände erzielt: Das betreute Vermögen erreichte 64,2 Mrd. Euro (31. Dezember 2024: 63,1 Mrd. Euro), das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung stieg auf 794 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 751 Mio. Euro).

9M-EBIT in Höhe von 61,1 Mio. Euro erzielt

Die MLP Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2025 ein EBIT von 61,1 Mio. Euro erreicht (9M 2024: 66,4 Mio. Euro). Dieses lag damit unter dem rekordhohen Vorjahresvergleichszeitraum. Das EBIT für Q3 2025 erreichte 18,3 Mio. Euro (Q3 2024: 17,8 Mio. Euro).

Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen

Zum 30. September 2025 betreute die MLP Gruppe 597.400 Familienkunden (31. Dezember 2024: 590.700). Die Zahl der neu gewonnenen Familienkunden betrug 15.500 (9M 2024: 14.100). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 30. September 2025 bei 27.800 (31. Dezember 2024: 28.000). Die Beraterzahl in der MLP Gruppe belief sich zum 30. September 2025 auf 2.121 (31. Dezember 2024: 2.110). Weiterhin kommt bei diesem Zuwachs das etablierte Traineeprogramm, das die angestellten Trainees auf ihre Tätigkeit als MLP Beraterinnen und Berater vorbereitet, zum Tragen. Bis Ende September 2025 waren seit Programmbeginn Mitte 2023 bereits 495 Trainees eingetreten.

Anpassungen in Prognose 2025 und Planung 2028

MLP hatte kürzlich mitgeteilt, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf die neue EBIT-Spanne von 90 bis 100 Mio. Euro anzupassen, nach zuvor 100 bis 110 Mio. Euro. Hintergrund der Anpassung sind veränderte Erwartungen an die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement und an das Immobilienentwicklungsgeschäft. Mögliche belastende Einmal-Effekte aus der angekündigten Geschäftsfokussierung beim Konzernunternehmen Deutschland.Immobilien sind derzeit noch nicht verlässlich bezifferbar. Diese dürften bezogen auf das EBIT aber eine Größenordnung von 12 Mio. Euro nicht überschreiten und würden sich gegebenenfalls auch noch auf das EBIT des Geschäftsjahres 2025 auswirken.

Die erhöhte Mittelfristplanung für 2028 geht nun von einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro, nach zuvor 140 bis 150 Mio. Euro, bei unveränderten Gesamterlösen von 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro aus. Die Erhöhung resultierte aus der beabsichtigten Fokussierung des Immobiliengeschäfts, welches damit zugleich risikoärmer werden soll, sowie der ansonsten dynamisch wachsenden Geschäfte in der gesamten MLP Gruppe.

Mit Blick auf die Mittelfristplanung 2028 sollen die strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Multi Asset-Ansatz bei institutionellen Kunden zu Wachstum in allen Leistungsbereichen – Vermögen, Vorsorge und Absicherung – führen. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI, die nur in geringem Maße planbar und beeinflussbar sind, wurden auch in dieser angehobenen Planung vorsichtig und daher nur in geringem Umfang angesetzt; sie wurden gegenüber der vorherigen Planung nicht erhöht. Beim betreuten Vermögen ist bis 2028 unverändert ein weiterer Anstieg auf 75 bis 81 Mrd. Euro und beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro bis Ende 2028 eingeplant.

Das Erreichen der angestrebten deutlichen Ergebnissteigerung wird außerdem gestützt durch die Effekte der Digitalisierungsstrategie und insbesondere neuer KI-Anwendungen, die zu fortlaufenden Effizienzsteigerungen und Verbesserungen in der Kundenbetreuung führen sollen. Ergänzt wird die Planung für 2028 durch ein weiterhin konsequentes Kostenmanagement.

„Unseren nachhaltig erfolgreichen Weg setzen wir konsequent fort. Durch Investitionen in Künstliche Intelligenz, die wir zum Teil im ersten Halbjahr vorgezogen hatten, werden wir perspektivisch auch in der Beratung unserer Kundinnen und Kunden noch effizienter. Dies sollte sich vergleichsweise schnell positiv auswirken. In der MLP Gruppe haben wir noch dazu eine Fokussierung im Immobiliengeschäft angekündigt. Für die kommenden Jahre verbessert sich somit nochmals unsere Ausgangslage hinsichtlich des geplanten Ergebniswachstums“, sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Euro) 9M 2025 9M 2024 Veränd. in % Umsatzerlöse 754,9 746,2 +1 Leistungsbereich Vermögen 372,3 380,8 -2 Leistungsbereich Vorsorge 198,7 191,6 +4 Leistungsbereich Absicherung 177,5 165,5 +7 Leistungsbereich Sonstiges 6,4 8,4 -24 Sonstige Erträge 18,2 17,1 +7 Gesamterlöse 773,1 763,3 +1 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 61,1 66,4 -8 Ergebnis vor Steuern (EBT) 59,4 71,1 -17 Konzernergebnis 44,6 48,1 -7 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,41 0,44 -8 Familienkunden 597.400 590.700* +1 Firmen- und institutionelle Kunden 27.800 28.000* -1 Kundenberater 2.121 2.110* +1

*zum 31. Dezember 2024

MLP Konzern (in Mio. Euro) Q3 2025 Q3 2024 Veränd. in % Umsatzerlöse 237,2 245,1 -3 Leistungsbereich Vermögen 128,0 141,1 -9 Leistungsbereich Vorsorge 68,8 68,2 +1 Leistungsbereich Absicherung 38,6 34,4 +12 Leistungsbereich Sonstiges 1,7 1,4 +21 Sonstige Erträge 6,9 4,0 +74 Gesamterlöse 244,1 249,0 -2 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 18,3 17,8 +3 Ergebnis vor Steuern (EBT) 17,6 17,0 +4 Konzernergebnis 15,7 10,3 +53 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,14 0,09 +52

Definitionen der Kennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

FERI – Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 597.400 Privat- und rund 27.800 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 64,2 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 794 Mio. Euro.

