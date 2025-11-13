W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG BEKANNTGABE ERGEBNISSE 9M 2025

EQS Group
EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
AUSTRIACARD HOLDINGS AG BEKANNTGABE ERGEBNISSE 9M 2025

13.11.2025 / 10:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Q3 2025 Ergebnisse bestätigen unsere Wachstumsprognose

Deutliche Leistungsverbesserung im 3. Quartal, wobei Document Lifecycle Management und Digital Technologies die wichtigsten Wachstumstreiber sind

  • Konzernumsatz von € 262,4 Mio. (Rückgang um 14% gegenüber 9M 2024), der durch die bereits im H1 2025 erfolgte Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes sowie durch die vorübergehende Abschwächung von Metallkartenverkäufen an Fintechs in Europa im Vergleich zu deren erheblichen Beitrag im Vorjahr negativ beeinflusst wurde. Document Lifecycle Management und Digital Technologies setzten ihr solides Umsatzwachstum fort und bestätigten damit unsere bisher erfolgreiche Strategie zur geografischen Expansion und Steigerung unserer Marktanteile. Der Konzernumsatz in Q3 2025 stieg um 22% gegenüber Q2 2025.
  • Angepasstes EBITDA von € 36,1 Mio. (13,7% Marge), beeinflusst durch den Umsatzrückgang, trotz Maßnahmen zur Kostenoptimierung und eines vorteilhafteren Umsatzmixes hin zu dienstleistungsbezogenen Umsätzen. Das angepasste EBITDA in Q3 2025 betrug € 16,8 Mio. (17,0% Marge), stieg um 16% gegenüber Q3 2024 und hat sich gegenüber Q2 2025 mehr als verdoppelt, was auf die robuste Pipeline sowie den Beitrag margenstärkerer Dienstleistungen und Lösungen zurückzuführen ist.
  • Konzerngewinn von € 9,8 Mio. (vs. € 16,3 Mio. in 9M 2024), belastet durch den EBITDA-Rückgang und höhere Abschreibungen (+12% vs. 9M 2024), trotz geringerer Finanzaufwendungen (-14% vs. 9M 2024). Der Konzerngewinn im Q3 2025 betrug € 7,4 Mio., ein Anstieg um 45% gegenüber Q3 2024, gestützt durch das EBITDA-Wachstum.
  • Erwirtschaftung eines soliden operativen Cashflows von € 23,2 Mio. (+23% gegenüber 9M 2024), unterstützt durch unseren disziplinierten Fokus auf die Cashflow-Optimierung sowie eines verlangsamten Working Capital Aufbaus. Free Cash Flow (FCF) (operativer Cashflow abzüglich CAPEX) Generierung in Höhe von € 11,7 Mio. gegenüber € 2,7 Mio. in 9M 2024.
  • Der Verschuldungsgrad der Gruppe blieb auf einem gesunden Niveau (1,9x) mit einer Nettoverschuldung der Gruppe von € 91,2 Mio. (Rückgang um € 4,4 Mio. gegenüber Ende 2024).
  • Die Q3 2025 Ergebnisse bestätigen die frühere Prognose des Managements für robustes Wachstum. Der Konzern ist weiterhin gut positioniert, um eine deutliche Verbesserung gegenüber H2 2024 zu erzielen, unterstützt durch Effizienzinitiativen, diszipliniertes Kostenmanagement sowie einen günstigen Umsatzmix hin zu margenstärkeren Dienstleistungen und Lösungen. Die Leistung der Gruppe im Q3 2025 unterstreicht den Erfolg unserer strategischen Initiativen zur nachhaltigen Margenverbesserung und zum langfristigen Ergebniswachstum.

13. November 2025 – AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), ein internationaler Konzern für angewandte Technologien mit Hauptsitz in Wien, gibt seine Finanzergebnisse für 9M 2025 bekannt.

Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert:

"Das 3. Quartal 2025 markierte für AUSTRIACARD die Rückkehr zum Wachstumskurs. Die starke Performance sowohl im Document Lifecycle Management als auch bei Digital Technologies milderte die durch zyklische und makroökonomische Faktoren verursachte Umsatzbelastung, die unsere Leistung im Bereich Payment Solutions im H1 2025 belastet haben. Trotz dieser Herausforderungen bleibt unsere Strategie, uns zu einem ganzheitlichen Anbieter von Zahlungs- und Identitätslösungen zu entwickeln, fest auf Kurs und sorgt weiterhin für ein nachhaltiges Umsatzwachstum, welches auf unserer starken Performance der letzten Jahre aufbaut.

Im Laufe des dritten Quartals erzielten wir ein deutliches sequenzielles Wachstum und eine solide Verbesserung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr und bestätigten damit unsere bisherige Prognose, die auf operative Effizienz, eine robuste Pipeline und einen Umsatzmix zurückzuführen ist, der zunehmend auf margenstärkere Dienstleistungen und Lösungen ausgerichtet ist. Unsere starke Free-Cashflow-Generierung und eine gesunde Bilanz unterstreichen unser diszipliniertes Finanzmanagement und unser langfristiges Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung.

Die im Q3 2025 erzielten Fortschritte bestärken unsere Zuversicht auf eine Fortsetzung des Wachstumskurses für den Rest des Jahres. Noch wichtiger ist, dass die Investitionen im Jahr 2025 in Mitarbeiter, Produkte und die Entwicklung von Lösungsportfolios als wichtiger Wachstumstreiber für die kommenden Jahre dienen werden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten – die Erweiterung unseres Portfolios an digitalen und KI-gestützten Lösungen, die Verbesserung der operativen Skalierbarkeit und die Vertiefung der Integration über unsere Märkte hinweg. Wir entwickeln uns weiter zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter und einem vertrauenswürdigen, langfristigen Partner, der unseren Kunden umfassenden Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet.

Mit Technologie als Mittelpunkt unserer Strategie ist AUSTRIACARD bestens positioniert, um dieses Momentum in nachhaltiges Wachstum umzuwandeln. Wir werden weiterhin selektive, anorganische Möglichkeiten verfolgen, strategische Fähigkeiten hinzufügen und unsere Marktreichweite erweitern, als Teil unseres Engagements, langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen."

KONZERN GESCHÄFTSVERLAUF HIGHLIGHTS[1]

Konzern GuV | Highlights
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in%
Umsatzerlöse262,4303,5-14%
angepasstes EBITDA36,143,5-17%
angepasste EBITDA Marge13,7%14,3%-0,6%
Gewinn/(Verlust) vor Steuern13,521,2-36%
Gewinn/(Verlust)9,816,3-40%
    
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in%
Umsatzerlöse98,8108,1-9%
angepasstes EBITDA16,814,5+16%
angepasste EBITDA Marge17,0%13,4%+3,6%
Gewinn/(Verlust) vor Steuern9,76,4+52%
Gewinn/(Verlust)7,45,1+45%
Konzern Vermögens- und Finanzlage | Highlights
in Millionen €		30/09/202531/12/2024
Zahlungsmittel17,921,7
Bilanzsumme323,8331,6
Summe Eigenkapital128,8124,8
Nettoverschuldung91,295,6
Summe Verbindlichkeiten194,9206,8

Konzernumsatzerlöse

Konzernumsatzerlöse in Höhe von € 262,4 Mio. – Rückgang um 14% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 aufgrund der folgenden wesentlichen Faktoren, die bereits weitgehend in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 berücksichtigt wurden:

  • die Normalisierung des türkischen Marktes für Zahlungskarten (Gesamtauswirkung auf die Konzernumsatzerlöse der ersten neun Monate 2025: € 25 Mio.), in erster Linie getrieben durch zyklische Effekte und ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld nach mehreren Jahren außergewöhnlichen Wachstums (5-Jahres-CAGR von 52%),
  • eine vorübergehende Abschwächung beim Verkauf von Metallkarten an Fintechs in Europa im Vergleich zum starken Beitrag des Vorjahres (Gesamtauswirkung auf die Konzernumsatzerlöse der ersten neun Monate 2025: € 24 Mio.). Dennoch sind wir zuversichtlich, dass Metallkarten ihren Umsatzbeitrag auch in Zukunft weiter steigern werden.

Positiv zu vermerken ist, dass die folgenden Faktoren den oben genannten Rückgang reduziert haben:

  • € 16,7 Mio. Umsatz im Zusammenhang mit der Lieferung hochsicherer, personalisierter nationaler Prüfungsunterlagen mit Rückverfolgbarkeitsdiensten in Ostafrika (Document Lifecycle Management)
  • € 10,5 Mio. Umsatz im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten, großvolumigen Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland (Anstieg um 16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024) (Digital Technologies)

Nach Eliminierung der negativen Auswirkungen sowohl des türkischen Zahlungskartenmarktes als auch der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa verzeichneten die Konzernumsätze in den ersten neun Monaten 2025 einen Anstieg von 3% (oder € 8 Mio.) gegenüber den ersten neun Monaten 2024.

Insgesamt verzeichnen die folgenden Geschäftsbereiche innerhalb unserer Gruppe weiterhin ein solides Umsatzwachstum und bestätigen damit unsere bisher erfolgreiche Strategie:

  • Document Lifecycle Management (+11% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), insbesondere in den Bereichen Dokumentendruck (einschließlich des oben genannten Auftrags für nationale Prüfungsunterlagen in Ostafrika) sowie unsere Zahlungskartenversanddienstleistungen, insbesondere in WEST (+36% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), die mit einem höheren Volumen an personalisierten Karten für unsere Fintech Kunden verbunden sind.
  • Digital Technologies (+10% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), die vor allem durch die großvolumigen Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor in Griechenland (seit Beginn des dritten Quartals 2025 in vollem Umfang in Umsetzung) sowie durch die Einführung unserer technologisch fortschrittlichen Lösungen wie Card-as-a-Service und unserer proprietären agentischen KI-Plattform GaiaB™ (auch wenn der Beitrag noch relativ gering ist) angetrieben werden.
Umsatzerlöse nach Segmenten
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Western Europe, Nordics, Americas (WEST)87,4105,7(18,3)-17%
Central Eastern Europe & DACH (CEE)149,6173,9(24,3)-14%
Türkiye / Middle East and Africa (MEA)46,963,2(16,3)-26%
Eliminierungen & Corporate(21,4)(39,2)17,9-45%
Summe262,4303,5(41,1)-14%
     
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Western Europe, Nordics, Americas (WEST)32,740,8(8,1)-20%
Central Eastern Europe & DACH (CEE)45,652,3(6,7)-13%
Türkiye / Middle East and Africa (MEA)30,622,38,2+37%
Eliminierungen & Corporate(10,1)(7,3)(2,7)+37%
Summe98,8108,1(9,3)-9%

Central Eastern Europe & DACH (CEE)

Die Umsatzerlöse in diesem Segment gingen gegenüber den ersten neun Monaten 2024 um 14% auf € 149,6 Mio. zurück, was vor allem auf den Rückgang der Intersegmentlieferungen zwischen den Segmenten CEE und MEA zurückzuführen ist (Umsatzrückgang für das Segment in Höhe von € 21 Mio., bedingt durch einen Rückgang der Kartenauslieferungen um 63% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), ausgelöst durch die bereits genannten schwierigen Rahmenbedingungen im türkischen Markt für Zahlungskarten. Der oben genannte Umsatzrückgang konnte nur geringfügig durch das Umsatzwachstum aus Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland (Anstieg um 16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024) ausgeglichen werden.

Western Europe, Nordics, Americas (WEST)

Die Umsatzerlöse im Segment verzeichneten gegenüber den ersten neun Monaten 2024 einen Rückgang um 17% auf € 87,4 Mio., was vor allem auf die oben erwähnte vorübergehende Abschwächung der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa gegenüber deren erheblichen Beitrag im Vorjahr zurückzuführen ist (Gesamtauswirkung auf die Konzernumsatzerlöse: € 24 Mio.). Wie bereits mitgeteilt (Pressemitteilung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025) hatten einige unserer Fintech Kunden in Europa im Laufe des Jahres 2024 Metallkarten-Kampagnen gestartet, die zu umfangreichen Metallkarten-Bestellungen führten. Diese haben sich in 2025 nicht in gleichem Umfang wiederholt, obwohl wir weiterhin eine starke Dynamik beim Verkauf von Metallkarten in den westlichen Märkten und den USA verzeichnen. Nichtdestotrotz haben die Umsatzerlöse im Bereich unserer Versanddienstleistungen von personalisierten Fintech-Karten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Hier wurde gegenüber den ersten neun Monaten 2024 ein solides Wachstum von 36% erzielt, was unsere Strategie, uns auf den schnell wachsenden Fintech-Sektor zu konzentrieren, bestätigt. Darüber hinaus zeigen unsere Investitionen der vergangenen Jahre in den USA bedeutende Ergebnisse, wie das Umsatzwachstum von 17% in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 zeigt, welches in erster Linie durch unseren strategischen Fokus auf den Bereich Challenger-Banken-/Fintechs vorangetrieben wurde (der Verkauf von Metallkarten und Versanddienstleistungen für personalisierte Karten haben hier maßgeblich dazu beigetragen). Hervorzuheben ist, dass wir 2025 bedeutende Tier-1-Fintechs in den USA gewinnen konnten, was in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Wachstum in dieser wichtigen Region ermöglichen wird. Darüber hinaus erweitern wir weiterhin unsere Kundenbasis und haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 insgesamt 98 neue Kunden gewonnen, darunter auch Tier-1-Banken in Großbritannien, mit einem soliden Back-log an Kunden, deren Onboarding für das vierte Quartal 2025 geplant ist. Diese Entwicklungen dürften ab 2026 einen bedeutenden Beitrag zur Performance des WEST Segments leisten.

Insgesamt konzentriert sich unsere Strategie für das Segment WEST auf die Entwicklung innovativer Produkte und umfassender Lösungen (z.B. Card-as-a-Service), die uns gezielte Markteintritte im schnell wachsenden Segment der Challenger-Banken/Fintechs und Tier-2-Banken ermöglichen werden.

Türkiye, Middle East and Africa (MEA)

Die Umsatzerlöse im Segment gingen gegenüber den ersten neun Monaten 2024 um 26% auf € 46,9 Mio. zurück, was vor allem auf die fortschreitende Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes zurückzuführen ist (Gesamtauswirkung auf das Segment: € 21 Mio.). Ursachen hierfür sind die anhaltende makroökonomische Volatilität und Unsicherheit, zyklische Effekte sowie normalisierte Kundenlagerbestände nach mehreren Jahren starken Wachstums. Trotz dieser herausfordernden Umstände blieb unser solider Marktanteil in der Türkei unverändert, während wir im dritten Quartal 2025 erste Anzeichen einer Marktstabilisierung beobachten konnten, was sich in einem Anstieg der Umsatzerlöse aus der Kartenpersonalisierung um 17% gegenüber dem zweiten Quartal 2025 niederschlug.

Darüber hinaus stiegen die Segmentumsätze im Bereich Document Lifecycle Management gegenüber den ersten neun Monaten 2024 um 67%, was vor allem auf den Umsatzbeitrag eines Auftrags zur Lieferung nationaler Prüfungsunterlagen in Ostafrika (€ 16,7 Mio.) zurückzuführen ist.

Insgesamt konzentriert sich unsere Strategie für das Segment MEA auf die Diversifizierung der Ertragsstruktur des Segments durch gezielte Initiativen in den Bereichen Document Lifecycle Management (z.B. hochsichere, personalisierte nationale Prüfungsunterlagen mit Rückverfolgbarkeitsdiensten, hochsichere Stimmzettel und Begleitmaterialien für Wahlen) und ganzheitlicher Citizen-ID-Services, die bereits eine Basis für wiederkehrende Umsätze schaffen und ihren Umsatz und EBITDA Beitrag in diesem geografischen Segment weiter steigern werden.

Umsatzerlöse pro Geschäftsbereich
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Identity & Payment133,5187,0(53,5)-29%
Document Lifecycle Management106,496,010,4+11%
Digital Technologies22,620,42,1+10%
Summe262,4303,5(41,1)-14%
     
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Identity & Payment45,565,0(19,4)-30%
Document Lifecycle Management45,838,47,4+19%
Digital Technologies7,44,82,7+56%
Summe98,8108,1(9,3)-9%

Identity & Payment

Die Umsatzerlöse wurden durch die fortschreitende Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes sowie durch die vorübergehende Abschwächung der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa gegenüber deren erheblichen Beitrag im Vorjahr negativ beeinflusst. Diese beiden Faktoren wurden bereits weitgehend in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 berücksichtigt.

Positiv zu vermerken ist:

  • Die USA-Umsätze im Geschäftsbereich stiegen in den ersten neun Monaten 2025 um 13% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, wobei der Verkauf von Metallkarten der wichtigste Wachstumstreiber war.
  • Die Personalisierungsumsätze stiegen im dritten Quartal 2025 um 10% gegenüber dem dritten Quartal 2024, was in erster Linie auf WEST (+15% gegenüber dem dritten Quartal 2024) und MEA (+16% gegenüber dem dritten Quartal 2024) zurückzuführen ist.

Document Lifecycle Management

Die Umsatzerlöse verzeichneten einen soliden Anstieg um 11% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, hauptsächlich getrieben durch folgende Bereiche:

  • Dokumentendruck: +16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, vor allem aufgrund der Umsätze im Zusammenhang mit einem Auftrag zur Lieferung nationaler Prüfungsunterlagen in Ostafrika.
  • Versanddienstleistungen: +7% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, wobei WEST der wichtigste Wachstumstreiber war (+36% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), angetrieben durch den Vertrieb von personalisierten Karten für Fintechs.

Die Segmentumsätze im dritten Quartal 2025 stiegen um 19% gegenüber dem dritten Quartal 2024, wobei der erwähnte Auftrag zur Lieferung nationaler Prüfungsunterlagen in Ostafrika und Versanddienstleistungen (+9% gegenüber dem dritten Quartal 2024) die wichtigsten Wachstumstreiber waren.

Digital Technologies

Die Umsatzerlöse verzeichneten einen soliden Anstieg von 10% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2024, was vor allem auf den Anstieg von 16% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2024 bei den Umsätzen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten, großvolumigen Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland zurückzuführen ist. Bis zum Stichtag wurden uns (direkt und indirekt) Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor in Griechenland im Gesamtwert von rund € 60 Mio. zugesprochen, von denen rund € 27 Mio. kumulativ bisher (von 2023 bis Ende September 2025) bereits erhalten/erfasst wurden. Der verbleibende Betrag von rund € 33 Mio. soll ab dem 4. Quartal 2025 realisiert werden (der Großteil davon voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026).

Darüber hinaus und auf Grundlage der Investitionen der vergangenen Jahre in Forschung und Entwicklung, die auf die Skalierung unseres Angebots an digitalen Dienstleistungen abzielen, machen wir weiterhin gute Fortschritte bei der Einführung von Card-as-a-Service (CaaS) für Challenger-Banken/Fintechs in WEST sowie bei der Sicherung von Dokumentendigitalisierungsprojekten in MEA (die Umsätze für die beiden Bereiche haben sich gegenüber den ersten neun Monaten 2024 mehr als verdoppelt, wenn auch von einer sehr niedrigen Ausgangsbasis).

Zusätzlich haben wir im Oktober 2025 eine wichtige Zusammenarbeit mit Dell Technologies, einem weltweit führenden Technologieunternehmen, geschlossen, um unsere proprietäre GaiaB™ Appliance zu entwickeln und zu vermarkten. GaiaB™ Appliance ist eine fortschrittliche generative KI-Lösung für die Automatisierung von Geschäftsprozessen und -abläufen, die bereits in Dell PowerEdge-Server integriert ist und vollständig vor Ort oder in privaten Cloud-Umgebungen betrieben werden kann. Diese Zusammenarbeit stärkt die strategische Transformation der Gruppe zu einem großen Anbieter von angewandten Technologien und unterstreicht unsere international anerkannte Expertise im Bereich der agentischen KI.

Konzern Bruttogewinn
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Bruttogewinn I130,9138,3(7,4)-5%
Bruttomarge I49,9%45,6% +4,3%
Bruttogewinn II61,773,8(12,1)-16%
Bruttomarge II23,5%24,3% -0,8%
     
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Bruttogewinn I54,150,14,0+8%
Bruttomarge I54,7%46,3% +8,4%
Bruttogewinn II24,924,70,2+1%
Bruttomarge II25,2%22,8% +2,4%

Bruttogewinn I: Der Rückgang um 5% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ist größtenteils auf den oben genannten Umsatzrückgang zurückzuführen.

Die Bruttomarge I des Konzerns istum mehr als 4 Prozentpunkte auf 49,9% gestiegen, was auf einen vorteilhafteren Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze ohne verbundene Material- und Versandkosten zurückzuführen ist. Hervorzuheben ist, dass alle drei Regionen eine höhere Bruttomarge I verzeichnet haben (MEA: +18 Prozentpunkte, WEST: +3,4 Prozentpunkte und CEE +2,5 Prozentpunkte). Wir verweisen auf Seite 14-16 für eine detaillierte Analyse der Konzernsegmente.

Bruttogewinn II: Der gemeldete Rückgang um 16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 ist zurückzuführen auf:

  • den Rückgang des Bruttogewinns I und
  • höhere Produktionskosten (aufgrund von Abschreibungen und projektbezogenen Transportkosten).

Die Bruttomarge II des Konzerns verringerte sich um weniger als 1 Prozentpunkt auf 23,5%, da der vorteilhafte Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze und Lösungen den Rückgang des Bruttogewinns I und die höheren Produktionskosten weitgehend kompensiert hat.

Konzern Betriebliche Aufwendungen (OPEX)
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Produktionskosten(69,2)(64,5)(4,7)+7%
Vertriebsaufwand(16,6)(18,0)1,4-8%
Verwaltungsaufwand(19,1)(21,1)2,0-10%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(6,9)(5,7)(1,2)+21%
+ Abschreibungen und Wertminderungen14,212,61,6+12%
Summe(97,9)(96,7)(0,9)+1%
in % vom Umsatz37,2%31,9%  
     
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Produktionskosten(29,2)(25,4)(3,8)+15%
Vertriebsaufwand(5,5)(6,1)0,6-10%
Verwaltungsaufwand(6,0)(6,8)0,8-12%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(2,3)(2,2)(0,2)+8%
+ Abschreibungen und Wertminderungen4,64,40,2+5%
Summe(38,4)(36,1)(2,3)+6%
in % vom Umsatz38,8%33,4%  

Die Konzern-OPEX (ohne Abschreibungen und Wertminderungen) sind gegenüber den ersten neun Monaten 2024 geringfügig (um € 0,9 Mio.) gestiegen, da unsere konsequente Fokussierung auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu einer Reduktion der Verwaltungs- und Vetriebskosten um 9% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 geführt hat. Insbesondere in CEE (-14 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024) und WEST (-7 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024) sind unsere Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungs- und Vertriebskosten deutlich sichtbar. Darüber hinaus spiegelt der Anstieg der F&E-Aufwendungen unsere fortgesetzten Investitionen in Forschung und Entwicklung wider, mit dem Ziel, das zukünftige Geschäftswachstum zu unterstützen, insbesondere im Bereich Digital Technologies.

Konzern Operative Profitabilität
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
angepasstes EBITDA36,143,5(7,4)-17%
angepasste EBITDA Marge13,7%14,3% -0,6%
angepasstes EBIT21,830,9(9,0)-29%
angepasste EBIT Marge8,3%10,2% -1,8%
     
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
angepasstes EBITDA16,814,52,3+16%
angepasste EBITDA Marge17,0%13,4% +3,6%
angepasstes EBIT12,210,12,1+21%
angepasste EBIT Marge12,3%9,3% +3,0%

Angepasstes Konzern-EBITDA: Der Rückgang um 17% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 ist großteils auf den Umsatzrückgang (um € 41 Mio.) zurückzuführen, welcher unsere Kostenoptimierungsmaßnahmen sowohl bei den Umsatzkosten (Rückgang um € 29 Mio.) als auch bei den Verwaltungs- und Vertriebskosten (-9% gegenüber den ersten neun Monaten 2024) überkompensiert hat. Die angepasste EBITDA-Marge des Konzerns hat sich um weniger als 1 Prozentpunkt auf 13,7% verringert, was durch den vorteilhafteren Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze und Lösungen unterstützt wurde.

Angepasstes Konzern-EBIT: Infolge des Rückgangs des angepassten EBITDA haben höhere Abschreibungen, die mit unseren Investitionen und M&A-Aktivitäten im Vorjahr (CAPEX) zusammenhängen, das angepasste EBIT zusätzlich belastet (-29% gegenüber den ersten neun Monaten 2024). Der vorteilhaftere Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze und Lösungen trug dazu bei, dass sich die angepasste EBIT-Marge um weniger als 2 Prozentpunkte auf 8,3% verringerte.

Wir verweisen auf die Seiten 14–16 und 23–24 im Anhang für eine detaillierte Analyse der Konzernsegmente nach geografischen Regionen.

Sondereffekte
in Millionen €		enthalten in9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
ManagementbeteiligungsprogrammeEBITDA(2.4)(2.9)0.5-18%
Wechselkursgewinne/(verluste)Gewinn vor Steuern(0.7)(0.1)(0.5)+379%
IAS 29 HyperinflationGewinn vor Steuern(0.4)(0.9)0.5-54%
Total (3.4)(3.9)0.5-13%

Sondereffekte: Die geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit (a) den Managementbeteiligungsprogrammen (bedingt durch eine geringere Anzahl anspruchsberechtigter Teilnehmer) und (b) der Hyperinflation (IAS 29) wurden teilweise durch höhere Wechselkursverluste (insbesondere im Zusammenhang mit USD-Forderungen innerhalb des Konzerns) ausgeglichen.

Konzernergebnis
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Gewinn/(Verlust) vor Steuern13,521,2(7,7)-36%
Gewinn/(Verlust) den Eigentümern
des Unternehmens zuzuordnen		8,616,2(7,6)-47%
Gewinn/(Verlust)9,816,3(6,4)-40%
Ergebnis je Aktie (unverwässert) (€)0,240,45 -46%
     
in Millionen €Q3 2025Q3 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Gewinn/(Verlust) vor Steuern9,76,43,3+52%
Gewinn/(Verlust) den Eigentümern
des Unternehmens zuzuordnen		7,25,61,6+29%
Gewinn/(Verlust)7,45,12,3+45%
Ergebnis je Aktie (unverwässert) (€)0,200,15 +31%

Konzernergebnis: Geringere Finanzaufwendungen (-14% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), bedingt durch niedrigere Basiszinssätze sowie eine Reduktion der durchschnittlichen Verschuldung (siehe Seite 12 Kommentar zur Nettoverschuldung), konnten den zuvor genannten Rückgang bei EBITDA und EBIT des Konzerns nur teilweise ausgleichen, was sich negativ auf das Konzernergebnis auswirkte.

Konzern GuV
(Management Reporting[2])
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
     
Umsatzerlöse262,4303,5(41,1)-14%
Material- und Versandkosten(131,5)(165,2)33,6-20%
Bruttogewinn I130,9138,3(7,4)-5%
Bruttomarge I49,9%45,6% +4,3%
Produktionskosten(69,2)(64,5)(4,7)+7%
Bruttogewinn II61,773,8(12,1)-16%
Bruttomarge II23,5%24,3% -0,8%
Sonstige Erträge4,03,01,0+32%
Vertriebsaufwand(16,6)(18,0)1,4-8%
Verwaltungsaufwand(19,1)(21,1)2,0-10%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(6,9)(5,7)(1,2)+21%
Sonstige Aufwendungen(1,2)(1,1)(0,1)+6%
+ Abschreibungen und Wertminderungen14,212,61,6+12%
angepasstes EBITDA36,143,5(7,4)-17%
angepasste EBITDA Marge13,7%14,3% -0,6%
- Abschreibungen und Wertminderungen(14,2)(12,6)(1,6)+12%
angepasstes EBIT21,830,9(9,0)-29%
Finanzerträge0,30,3(0,0)-9%
Finanzierungsaufwendungen(5,3)(6,2)0,9-14%
Ergebnis von assoziierten Unternehmen0,10,1(0,1)-46%
Finanzergebnis(4,9)(5,7)0,8-14%
angepasster Gewinn/(Verlust)
vor Steuern		16,925,1(8,2)-33%
Sondereffekte(3,4)(3,9)0,5-13%
Gewinn/(Verlust) vor Steuern13,521,2(7,7)-36%
Steueraufwendungen(3,7)(5,0)1,3-26%
Gewinn/(Verlust)9,816,3(6,4)-40%

KONZERN VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Bilanz
in Millionen €		30/09/202531/12/2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Langfristiges Vermögen156,9165,2(8,3)-5%
Kurzfristiges Vermögen166,8166,40,50%
Summe Aktiva323,8331,6(7,8)-2%
Eigenkapital128,8124,84,03%
Langfristige Verbindlichkeiten108,0117,3(9,3)-8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten86,989,5(2,6)-3%
Summe Eigenkapital und Passiva323,8331,6(7,8)-2%

Das Eigenkapital lag zum 30.09.2025 bei € 128,8 Mio., was einem Anstieg von € 4,0 Mio. gegenüber dem 31.12.2024 entspricht, da das im Berichtszeitraum erwirtschaftete Periodenergebnis teilweise durch folgende Effekte ausgeglichen wurde:

  • Dividendenausschüttungen an Aktionäre (€ 4 Mio. bzw. € 0,11 je Aktie)
  • negative Effekte in der Währungsumrechnungsrücklage (bedingt durch USD und RON).
Working Capital
in Millionen €		30/09/202531/12/2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Vorräte63,872,8(9,0)-12%
Vertragsvermögenswerte28,615,013,6+91%
Steuerforderungen2,00,51,5+291%
Lieferforderungen40,145,3(5,2)-12%
Sonstige Forderungen14,511,13,4+31%
 149,0144,64,3+3%
Steuerverbindlichkeiten(4,5)(3,6)(0,9)+24%
Lieferverbindlichkeiten(27,4)(43,8)16,4-37%
Sonstige Verbindlichkeiten(25,7)(17,0)(8,7)+51%
Vertragsverbindlichkeiten(12,0)(7,2)(4,8)+67%
Passive Rechnungsabgrenzung(1,7)(1,8)0,1-5%
 (71,3)(73,4)2,1-3%
Working Capital77,771,36,4+9%
in % der Umsatzerlöse (12 Monate)22,1%18,2%  

Working Capital: Der Anstieg um € 6 Mio. (+9%) gegenüber dem 31.12.2024 ist vor allem auf die Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€ 16 Mio.), bedingt durch Zahlungen an Lieferanten für Kartenchips, sowie auf den Anstieg der Vertragsvermögenswerte (€ 14 Mio.) im Zusammenhang mit der laufenden Umsetzung von vertraglich vereinbarten Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland, die nach Projektabschluss in Rechnung gestellt werden, zurückzuführen. Diese Faktoren glichen die positiven Auswirkungen der Verlangsamung des Working Capital-Aufbaus sowie unsere fortgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung des Managements von Kundenforderungen und der Optimierung des Lagerbestandes mehr als aus.

Geldflussrechnung
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Cashflow aus operativer Tätigkeit23,218,94,3+23%
Cashflow aus Investitionstätigkeit(7,9)(12,0)4,1-34%
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit(18,2)(6,1)(12,2)+200%
Netto-Zunahme/(Abnahme)
der Zahlungsmittel		(2,9)0,8(3,8)n/m
     
Investitionen (CAPEX)
inkl. Nutzungsrechte, exkl. M&A		(11,4)(16,2)4,8-30%

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf einen Mittelzufluss von€ 23,2 Mio. (+23% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), was vor allem auf einen geringeren Aufbau des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen ist.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigte einen Nettoabfluss von € 7,9 Mio., resultierend aus:

  • laufenden Investitionen in Sachanlagen
  • Investitionen in zusätzliche Maschinen zur Umsetzung großvolumiger Sicherheitsdruckprojekte im MEA-Raum
  • Eigenentwicklungen von Software, mit dem Ziel, unsere Lösungen im Bereich Digital Technologies weiter zu verbessern
  • Positive Cashflow Effekte aus Liegenschaftsverkauf im Rahmen unserer laufenden Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsabläufe.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit führte zu einem Mittelabfluss von€ 18,2 Mio., verursacht durch:

  • planmäßige Netto-Rückzahlungen von Darlehen (revolvierende Kreditlinien) in Höhe von € 5,7 Mio.
  • Zinszahlungen in Höhe von € 4,8 Mio.
  • Dividendenausschüttungen an Aktionäre (€ 4 Mio. bzw. € 0,11 je Aktie) (Auszahlung am 04. Juli 2025)
  • Leasingzahlungen in Höhe von € 3,2 Mio.
  • Aktienrückkaufprogramm in Höhe von € 0,5 Mio.
Nettoverschuldung
in Millionen €		30/09/202531/12/2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Zahlungsmittel(17,9)(21,7)3,8-18%
Finanzverbindlichkeiten109,1117,4(8,3)-7%
Nettoverschuldung91,295,6(4,4)-5%

Die Konzern-Nettoverschuldung in Höhe von € 91,2 Mio. sank gegenüber dem 31.12.2024 um € 4,4 Mio. und gegenüber dem 30.06.2025 um € 4,9 Mio., was auf einen verbesserten operativen Cashflow bzw. Free-Cashflow zurückzuführen ist, der zum Abbau der Konzernverschuldung verwendet wurde.

Der Konzern-Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA auf rollierender 12-Monatsbasis) blieb mit 1,9x auf einem soliden Niveau innerhalb unserer mittelfristigen Zielbandbreite von 1,5x bis 2x.

Finanzlage | Kennzahlen30/09/202531/12/2024
Eigenkapital / Bilanzsumme39.8%37.6%
Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA (12 Monate) (x)1.91.7
Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren9M 20259M 2024Veränd.Veränd.
in %
Anzahl verkaufter Karten (in Millionen)83.7118.0(34.3)-29%
Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer
(Vollzeitäquivalent)		2,1202,352(232)-10%
Anzahl der Arbeitnehmer nach Köpfen
(per 30. September)		2,3772,499(122)-5%

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Central Eastern Europe & DACH (CEE)

in Millionen €9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Umsatzerlöse149,6173,9(24,3)-14%
Material- und Versandkosten(79,9)(97,2)17,3-18%
Bruttogewinn I69,776,7(7,0)-9%
Bruttomarge I46,6%44,1% +2,5%
Produktionskosten(38,2)(37,4)(0,9)+2%
Bruttogewinn II31,539,4(7,8)-20%
Bruttomarge II21,1%22,6% -1,6%
Sonstige Erträge3,82,90,9+31%
Vertriebsaufwand(8,5)(9,9)1,4-14%
Verwaltungsaufwand(10,8)(12,5)1,7-14%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(5,7)(4,5)(1,3)+28%
Sonstige Aufwendungen(1,0)(0,7)(0,3)+38%
+ Abschreibungen und Wertminderungen8,57,51,0+14%
angepasstes EBITDA17,722,1(4,4)-20%
angepasste EBITDA Marge11,8%12,7% -0,9%
- Abschreibungen und Wertminderungen(8,5)(7,5)(1,0)+14%
angepasstes EBIT9,214,6(5,4)-37%
Betriebliche Aufwendungen (OPEX)
vor Abschreibungen und Wertminderungen
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Produktionskosten(38,2)(37,4)(0,9)+2%
Vertriebsaufwand(8,5)(9,9)1,4-14%
Verwaltungsaufwand(10,8)(12,5)1,7-14%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(5,7)(4,5)(1,3)+28%
+ Abschreibungen und Wertminderungen8,57,51,0+14%
Summe(54,8)(56,8)2,0-4%
in % vom Umsatz36,6%32,7%  

Western Europe, Nordics, Americas (WEST)

in Millionen €9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Umsatzerlöse87,4105,7(18,3)-17%
Material- und Versandkosten(48,1)(61,7)13,6-22%
Bruttogewinn I39,344,0(4,7)-11%
Bruttomarge I44,9%41,6% +3,4%
Produktionskosten(18,0)(17,0)(1,0)+6%
Bruttogewinn II21,327,0(5,7)-21%
Bruttomarge II24,4%25,5% -1,2%
Sonstige Erträge0,20,00,1+293%
Vertriebsaufwand(6,2)(6,8)0,6-9%
Verwaltungsaufwand(6,0)(6,3)0,3-5%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(0,5)(1,1)0,7-60%
Sonstige Aufwendungen(0,2)(0,1)(0,0)+33%
+ Abschreibungen und Wertminderungen5,04,70,3+7%
angepasstes EBITDA13,717,4(3,7)-21%
angepasste EBITDA Marge15,7%16,4% -0,7%
- Abschreibungen und Wertminderungen(5,0)(4,7)(0,3)+7%
angepasstes EBIT8,712,7(4,0)-31%
Betriebliche Aufwendungen (OPEX)
vor Abschreibungen und Wertminderungen
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Produktionskosten(18,0)(17,0)(1,0)+6%
Vertriebsaufwand(6,2)(6,8)0,6-9%
Verwaltungsaufwand(6,0)(6,3)0,3-5%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(0,5)(1,1)0,7-60%
+ Abschreibungen und Wertminderungen5,04,70,3+7%
Summe(25,6)(26,5)0,9-3%
in % vom Umsatz29,3%25,1%  

Türkiye / Middle East and Africa (MEA)

in Millionen €9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Umsatzerlöse46,963,2(16,3)-26%
Material- und Versandkosten(23,9)(43,6)19,6-45%
Bruttogewinn I22,919,63,317%
Bruttomarge I48,9%31,0% +17,9%
Produktionskosten(13,1)(10,2)(2,8)+28%
Bruttogewinn II9,99,40,5+5%
Bruttomarge II21,0%14,9% +6,2%
Sonstige Erträge0,00,0(0,0)n/m
Vertriebsaufwand(1,9)(1,3)(0,6)+48%
Verwaltungsaufwand(1,8)(1,4)(0,4)+29%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(0,5)0,0(0,5)n/m
Sonstige Aufwendungen(0,0)(0,2)0,2-91%
+ Abschreibungen und Wertminderungen0,70,50,2+38%
angepasstes EBITDA6,47,1(0,7)-10%
angepasste EBITDA Marge13,6%11,2% +2,4%
- Abschreibungen und Wertminderungen(0,7)(0,5)(0,2)+38%
angepasstes EBIT5,76,6(0,9)-13%
Betriebliche Aufwendungen (OPEX)
vor Abschreibungen und Wertminderungen
in Millionen €		9M 20259M 2024Veränd.
in Mio. €		Veränd.
in %
Produktionskosten(13,1)(10,2)(2,8)+28%
Vertriebsaufwand(1,9)(1,3)(0,6)+48%
Verwaltungsaufwand(1,8)(1,4)(0,4)+29%
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(0,5)0,0(0,5)n/m
+ Abschreibungen und Wertminderungen0,70,50,2+38%
Summe(16,5)(12,4)(4,2)+34%
in % vom Umsatz35,2%19,6%  

Telefonkonferenz Finanzergebnisse

Das Management der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse der ersten neun Monate 2025 zu präsentieren.

DatumDonnerstag, 13.November 2025
Uhrzeit18:00 (GR)
17:00 (CEST)
16:00 (UK)
11:00 (NY)
DauerDie Telefonkonferenz wird voraussichtlich 60 Minuten dauern, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde.
EinwahldatenGriechenland   +30 213 009 6000 oder +30 210 946 0800   Österreich   +43 720 816 079   Deutschland   +49 (0) 800 588 9310   Großbritannien   +44 (0) 800 368 1063   USA   +1 516 447 5632   International   +44 (0) 203 059 5872
 
Live WebcastReal-time webcast (nur Audio) im Internet:
LIVE WEBCAST

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.

Ansprechpartner: Dimitris Haralabopoulos, Group IR Director

E-Mail: investors@austriacard.com

Tel (AT): +43 1 61065 357

Tel (GR): +30 210 669 78 60

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Athener Börse (Main Market)

ANHANG

A. PRIMÄRE FINANZBERICHTE

Konzernbilanz
in tausend € 		30. September 202531. Dezember 2024
Aktiva  
Sachanlagen und Nutzungsrechte96.049100.545
Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert56.36359.555
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen423395
Sonstige Forderungen1.1671.259
Aktive latente Steuern2.9243.474
Langfristiges Vermögen156.925165.227
   
Vorräte63.77572.795
Vertragsvermögenswerte28.58014.952
Steuerforderungen2.042523
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen40.07745.297
Sonstige Forderungen14.48211.061
Zahlungsmittel17.88921.737
Kurzfristiges Vermögen166.845166.366
Summe Aktiva323.770331.593
   
Eigenkapital  
Grundkapital36.35436.354
Kapitalrücklage32.74932.749
Eigene Aktien(2.584)(2.064)
Andere Rücklagen17.66019.856
Angesammelte Ergebnisse41.18637.385
Eigenkapital der Eigentümer des
Mutterunternehmens		125.365124.281
Nicht beherrschende Anteile3.473524
Eigenkapital128.839124.805
   
Verbindlichkeiten  
Finanzverbindlichkeiten93.474101.261
Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer3.6034.005
Sonstige Verbindlichkeiten1.6581.726
Passive latente Steuern9.31210.336
Langfristige Verbindlichkeiten108.046117.328
   
Steuerverbindlichkeiten4.4853.615
Finanzverbindlichkeiten15.60116.097
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen27.40843.807
Sonstige Verbindlichkeiten25.71616.985
Vertragsverbindlichkeiten11.9897.188
Passive Rechnungsabgrenzungen1.6861.769
Kurzfristige Verbindlichkeiten86.88589.460
Verbindlichkeiten194.931206.788
Summe Passiva323.770331.593
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
in tausend €		9M 20259M 2024
   
Umsatzerlöse262.443303.494
Umsatzkosten(200.779)(229.712)
Bruttogewinn61.66473.782
   
Sonstige Erträge3.9593.004
Vertriebsaufwand(16.578)(17.967)
Verwaltungsaufwand(21.475)(24.013)
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(6.909)(5.717)
Sonstige Aufwendungen(1.183)(1.113)
+ Abschreibungen und Wertminderungen14.20312.626
EBITDA33.68240.601
- Abschreibungen und Wertminderungen(14.203)(12.626)
EBIT19.47927.975
   
Finanzerträge361351
Finanzierungsaufwendungen(6.374)(7.214)
Ergebnis von assoziierten Unternehmen70129
Finanzergebnis(5.943)(6.734)
   
Gewinn/(Verlust) vor Steuern13.53621.241
Ertragsteuern(3.701)(4.980)
Gewinn/(Verlust)9.83516.260
   
Zuordnung des Gewinn/(Verlust):  
Eigentümer des Mutterunternehmens8.58816.222
Nicht-beherrschende Anteile1.24638
Gewinn/(Verlust)9.83516.260
 
Ergebnis je Aktie		  
unverwässert0,240,45
verwässert0,220,42
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
in tausend €		Q3 2025Q3 2024
   
Umsatzerlöse98.822108.120
Umsatzkosten(73.924)(83.434)
Bruttogewinn24.89824.686
   
Sonstige Erträge1.4771.019
Vertriebsaufwand(5.491)(6.117)
Verwaltungsaufwand(6.793)(7.642)
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(2.346)(2.179)
Sonstige Aufwendungen(349)(493)
+ Abschreibungen und Wertminderungen4.6164.397
EBITDA16.01113.672
- Abschreibungen und Wertminderungen(4.616)(4.397)
EBIT11.3959.275
   
Finanzerträge137102
Finanzierungsaufwendungen(1.829)(2.990)
Ergebnis von assoziierten Unternehmen00
Finanzergebnis(1.692)(2.888)
   
Gewinn/(Verlust) vor Steuern9.7036.387
Ertragsteuern(2.344)(1.306)
Gewinn/(Verlust)7.3595.081
   
Zuordnung des Gewinn/(Verlust):  
Eigentümer des Mutterunternehmens7.2275.589
Nicht-beherrschende Anteile132(508)
Gewinn/(Verlust)7.3595.081
 
Ergebnis je Aktie		  
unverwässert0,200,15
verwässert0,190,14
Konzern-Geldflussrechnung
in tausend €		9M 20259M 2024
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit  
Gewinn/(Verlust) vor Steuern13.53621.241
Anpassungen:  
-Abschreibungen und Wertminderungen14.20312.626
-Finanzergebnis5.9436.734
-Sonstige unbare Transaktionen1.2442.739
 34.92643.340
Veränderungen bei:  
-Vorräten9.020(14.133)
-Vertragsvermögenswerten(13.628)3.072
-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen1.799(3.132)
-Vertragsverbindlichkeiten4.800(10.605)
-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten(8.973)3.919
-gezahlten Ertragsteuern(4.789)(3.567)
Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit23.15518.894
   
Cashflow aus der Investitionstätigkeit  
Erhaltene Zinsen311306
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener liquider Mittel0(1.297)
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen1.7950
Erhaltene Dividenden von assoziierten Unternehmen4258
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten(10.006)(11.053)
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit(7.857)(11.986)
   
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  
Gezahlte Zinsen(4.757)(5.880)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten4.95717.339
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten(10.619)(9.422)
Auszahlungen für Leasing-Verbindlichkeiten(3.206)(3.315)
Rückkauf eigener Aktien(520)(739)
Dividenden an nicht beherrschende Anteile10(429)
Dividenden an Eigentümer des Mutterunternehmens(3.950)(3.627)
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen(156)0
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit(18.241)(6.074)
   
Netto Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente(2.943)833
   
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Jänner21.73723.825
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente(906)(175)
Zahlungsmittel zum 30. September17.88924.483

B. GESCHÄFTSSEGMENTE

9M 2025
in tausend €		WESTCEEMEACorporateEliminie-rungenSumme
       
Umsatzerlöse85.615146.04746.8611.793(17.873)262.443
Umsatzerlöse zwischen den Segmenten1.7543.5535935(6.247)0
Segmentumsatzerlöse87.370149.60046.8652.729(24.121)262.443
Material- und Versandkosten(48.098)(79.857)(23.946)020.364(131.538)
Bruttogewinn I39.27269.74322.9192.729(3.757)130.905
Produktionskosten(17.965)(38.214)(13.063)00(69.241)
Bruttogewinn II21.30731.5299.8562.729(3.757)61.664
       
Sonstige Erträge1933.775091(101)3.958
Vertriebsaufwand(6.161)(8.538)(1.878)00(16.578)
Verwaltungsaufwand(6.002)(10.829)(1.759)(4.258)3.740(19.108)
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(455)(5.750)(495)(210)0(6.909)
Sonstige Aufwendungen(160)(995)(18)(14)9(1.178)
+ Abschreibungen und Wertminderungen4.9898.51167726014.203
angepasstes EBITDA13.71017.7046.383(1.635)(109)36.052
- Abschreibungen und Wertminderungen(4.989)(8.511)(677)(26)0(14.203)
angepasstes EBIT8.7219.1925.706(1.661)(109)21.849
Finanzerträge     311
Finanzierungsaufwendungen     (5.311)
Ergebnis von assoziierten Unternehmen     70
Finanzergebnis     (4.929)
angepasster Gewinn/(Verlust)
vor Steuern		     16.920
Sondereffekte     (3.384)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern     13.536
Steueraufwendungen     (3.701)
Gewinn/(Verlust)     9.834
9M 2024
in tausend €		WESTCEEMEACorporateEliminie-rungenSumme
       
Umsatzerlöse104.138157.02763.1341.210(22.015)303.494
Umsatzerlöse zwischen den Segmenten1.52516.887301.000(19.442)0
Segmentumsatzerlöse105.663173.91463.1642.210(41.457)303.494
Material- und Versandkosten(61.712)(97.194)(43.552)037.277(165.181)
Bruttogewinn I43.95176.72019.6122.210(4.180)138.313
Produktionskosten(16.964)(37.356)(10.216)05(64.531)
Bruttogewinn II26.98739.3639.3962.210(4.175)73.782
       
Sonstige Erträge492.893125003.004
Vertriebsaufwand(6.774)(9.927)(1.266)00(17.967)
Verwaltungsaufwand(6.305)(12.521)(1.368)(5.112)4.175(21.131)
Forschungs- und Entwicklungsaufwand(1.127)(4.489)0(101)0(5.717)
Sonstige Aufwendungen(120)(723)(200)(68)0(1.111)
+ Abschreibungen und Wertminderungen4.6587.4744903012.626
angepasstes EBITDA17.36822.0717.064(3.018)043.484
- Abschreibungen und Wertminderungen(4.658)(7.474)(490)(3)0(12.626)
angepasstes EBIT12.71014.5976.573(3.021)030.859
Finanzerträge     343
Finanzierungsaufwendungen     (6.200)
Ergebnis von assoziierten Unternehmen     129
Finanzergebnis     (5.728)
angepasster Gewinn/(Verlust)
vor Steuern		     25.131
Sondereffekte     (3.890)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern     21.241
Steueraufwendungen     (4.980)
Gewinn/(Verlust)     16.260

[1] Diese Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung mit einem separaten Ausweis von Sondereffekten, die u.a. Effekte aus Managementbeteiligungsprogrammen, Fremdwährungen und andere bewertungsbezogene Effekte unterhalb des angepassten Gewinn (Verlust) vor Steuern beinhalten. Ab dem Jahr 2025 enthält die Managementberichterstattung auch Effekte aus der Hyperinflations-bilanzierung in Bezug auf die in der Türkei ansässige Gesellschaft in allen Positionen, sodass die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst wurden.

[2] Diese Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung mit einem separaten Ausweis von Sondereffekten, die u.a. Effekte aus Managementbeteiligungsprogrammen, Fremdwährungen und andere bewertungsbezogene Effekte unterhalb des angepassten Gewinn (Verlust) vor Steuern beinhalten. Ab dem Jahr 2025 enthält die Managementberichterstattung auch Effekte aus der Hyperinflations-bilanzierung in Bezug auf die in der Türkei ansässige Gesellschaft in allen Positionen, sodass die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst wurden.

13.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail:marketing@austriacard.com
Internet:https://www.austriacard.com/
ISIN:AT0000A325L0
WKN:A3D5BK
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2229270
Ende der MitteilungEQS News-Service

2229270 13.11.2025 CET/CEST

