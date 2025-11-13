EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG BEKANNTGABE ERGEBNISSE 9M 2025

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Q3 2025 Ergebnisse bestätigen unsere Wachstumsprognose

Deutliche Leistungsverbesserung im 3. Quartal, wobei Document Lifecycle Management und Digital Technologies die wichtigsten Wachstumstreiber sind

Konzernumsatz von € 262,4 Mio. (Rückgang um 14% gegenüber 9M 2024), der durch die bereits im H1 2025 erfolgte Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes sowie durch die vorübergehende Abschwächung von Metallkartenverkäufen an Fintechs in Europa im Vergleich zu deren erheblichen Beitrag im Vorjahr negativ beeinflusst wurde. Document Lifecycle Management und Digital Technologies setzten ihr solides Umsatzwachstum fort und bestätigten damit unsere bisher erfolgreiche Strategie zur geografischen Expansion und Steigerung unserer Marktanteile. Der Konzernumsatz in Q3 2025 stieg um 22% gegenüber Q2 2025.

Angepasstes EBITDA von € 36,1 Mio. (13,7% Marge), beeinflusst durch den Umsatzrückgang, trotz Maßnahmen zur Kostenoptimierung und eines vorteilhafteren Umsatzmixes hin zu dienstleistungsbezogenen Umsätzen. Das angepasste EBITDA in Q3 2025 betrug € 16,8 Mio. (17,0% Marge), stieg um 16% gegenüber Q3 2024 und hat sich gegenüber Q2 2025 mehr als verdoppelt, was auf die robuste Pipeline sowie den Beitrag margenstärkerer Dienstleistungen und Lösungen zurückzuführen ist.

Konzerngewinn von € 9,8 Mio. (vs. € 16,3 Mio. in 9M 2024), belastet durch den EBITDA-Rückgang und höhere Abschreibungen (+12% vs. 9M 2024), trotz geringerer Finanzaufwendungen (-14% vs. 9M 2024). Der Konzerngewinn im Q3 2025 betrug € 7,4 Mio., ein Anstieg um 45% gegenüber Q3 2024, gestützt durch das EBITDA-Wachstum.

Erwirtschaftung eines soliden operativen Cashflows von € 23,2 Mio. (+23% gegenüber 9M 2024), unterstützt durch unseren disziplinierten Fokus auf die Cashflow-Optimierung sowie eines verlangsamten Working Capital Aufbaus. Free Cash Flow (FCF) (operativer Cashflow abzüglich CAPEX) Generierung in Höhe von € 11,7 Mio. gegenüber € 2,7 Mio. in 9M 2024.

Der Verschuldungsgrad der Gruppe blieb auf einem gesunden Niveau (1,9x) mit einer Nettoverschuldung der Gruppe von € 91,2 Mio. (Rückgang um € 4,4 Mio. gegenüber Ende 2024).

Die Q3 2025 Ergebnisse bestätigen die frühere Prognose des Managements für robustes Wachstum. Der Konzern ist weiterhin gut positioniert, um eine deutliche Verbesserung gegenüber H2 2024 zu erzielen, unterstützt durch Effizienzinitiativen, diszipliniertes Kostenmanagement sowie einen günstigen Umsatzmix hin zu margenstärkeren Dienstleistungen und Lösungen. Die Leistung der Gruppe im Q3 2025 unterstreicht den Erfolg unserer strategischen Initiativen zur nachhaltigen Margenverbesserung und zum langfristigen Ergebniswachstum.

13. November 2025 – AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), ein internationaler Konzern für angewandte Technologien mit Hauptsitz in Wien, gibt seine Finanzergebnisse für 9M 2025 bekannt.

Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert:

"Das 3. Quartal 2025 markierte für AUSTRIACARD die Rückkehr zum Wachstumskurs. Die starke Performance sowohl im Document Lifecycle Management als auch bei Digital Technologies milderte die durch zyklische und makroökonomische Faktoren verursachte Umsatzbelastung, die unsere Leistung im Bereich Payment Solutions im H1 2025 belastet haben. Trotz dieser Herausforderungen bleibt unsere Strategie, uns zu einem ganzheitlichen Anbieter von Zahlungs- und Identitätslösungen zu entwickeln, fest auf Kurs und sorgt weiterhin für ein nachhaltiges Umsatzwachstum, welches auf unserer starken Performance der letzten Jahre aufbaut.

Im Laufe des dritten Quartals erzielten wir ein deutliches sequenzielles Wachstum und eine solide Verbesserung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr und bestätigten damit unsere bisherige Prognose, die auf operative Effizienz, eine robuste Pipeline und einen Umsatzmix zurückzuführen ist, der zunehmend auf margenstärkere Dienstleistungen und Lösungen ausgerichtet ist. Unsere starke Free-Cashflow-Generierung und eine gesunde Bilanz unterstreichen unser diszipliniertes Finanzmanagement und unser langfristiges Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung.

Die im Q3 2025 erzielten Fortschritte bestärken unsere Zuversicht auf eine Fortsetzung des Wachstumskurses für den Rest des Jahres. Noch wichtiger ist, dass die Investitionen im Jahr 2025 in Mitarbeiter, Produkte und die Entwicklung von Lösungsportfolios als wichtiger Wachstumstreiber für die kommenden Jahre dienen werden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten – die Erweiterung unseres Portfolios an digitalen und KI-gestützten Lösungen, die Verbesserung der operativen Skalierbarkeit und die Vertiefung der Integration über unsere Märkte hinweg. Wir entwickeln uns weiter zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter und einem vertrauenswürdigen, langfristigen Partner, der unseren Kunden umfassenden Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet.

Mit Technologie als Mittelpunkt unserer Strategie ist AUSTRIACARD bestens positioniert, um dieses Momentum in nachhaltiges Wachstum umzuwandeln. Wir werden weiterhin selektive, anorganische Möglichkeiten verfolgen, strategische Fähigkeiten hinzufügen und unsere Marktreichweite erweitern, als Teil unseres Engagements, langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen."

KONZERN GESCHÄFTSVERLAUF HIGHLIGHTS[1]

Konzern GuV | Highlights

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in% Umsatzerlöse 262,4 303,5 -14% angepasstes EBITDA 36,1 43,5 -17% angepasste EBITDA Marge 13,7% 14,3% -0,6% Gewinn/(Verlust) vor Steuern 13,5 21,2 -36% Gewinn/(Verlust) 9,8 16,3 -40% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in% Umsatzerlöse 98,8 108,1 -9% angepasstes EBITDA 16,8 14,5 +16% angepasste EBITDA Marge 17,0% 13,4% +3,6% Gewinn/(Verlust) vor Steuern 9,7 6,4 +52% Gewinn/(Verlust) 7,4 5,1 +45%

Konzern Vermögens- und Finanzlage | Highlights

in Millionen € 30/09/2025 31/12/2024 Zahlungsmittel 17,9 21,7 Bilanzsumme 323,8 331,6 Summe Eigenkapital 128,8 124,8 Nettoverschuldung 91,2 95,6 Summe Verbindlichkeiten 194,9 206,8

Konzernumsatzerlöse

Konzernumsatzerlöse in Höhe von € 262,4 Mio. – Rückgang um 14% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 aufgrund der folgenden wesentlichen Faktoren, die bereits weitgehend in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 berücksichtigt wurden:

die Normalisierung des türkischen Marktes für Zahlungskarten (Gesamtauswirkung auf die Konzernumsatzerlöse der ersten neun Monate 2025: € 25 Mio.), in erster Linie getrieben durch zyklische Effekte und ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld nach mehreren Jahren außergewöhnlichen Wachstums (5-Jahres-CAGR von 52%),

eine vorübergehende Abschwächung beim Verkauf von Metallkarten an Fintechs in Europa im Vergleich zum starken Beitrag des Vorjahres (Gesamtauswirkung auf die Konzernumsatzerlöse der ersten neun Monate 2025: € 24 Mio.). Dennoch sind wir zuversichtlich, dass Metallkarten ihren Umsatzbeitrag auch in Zukunft weiter steigern werden.

Positiv zu vermerken ist, dass die folgenden Faktoren den oben genannten Rückgang reduziert haben:

€ 16,7 Mio. Umsatz im Zusammenhang mit der Lieferung hochsicherer, personalisierter nationaler Prüfungsunterlagen mit Rückverfolgbarkeitsdiensten in Ostafrika (Document Lifecycle Management)

€ 10,5 Mio. Umsatz im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten, großvolumigen Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland (Anstieg um 16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024) (Digital Technologies)

Nach Eliminierung der negativen Auswirkungen sowohl des türkischen Zahlungskartenmarktes als auch der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa verzeichneten die Konzernumsätze in den ersten neun Monaten 2025 einen Anstieg von 3% (oder € 8 Mio.) gegenüber den ersten neun Monaten 2024.

Insgesamt verzeichnen die folgenden Geschäftsbereiche innerhalb unserer Gruppe weiterhin ein solides Umsatzwachstum und bestätigen damit unsere bisher erfolgreiche Strategie:

Document Lifecycle Management (+11% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), insbesondere in den Bereichen Dokumentendruck (einschließlich des oben genannten Auftrags für nationale Prüfungsunterlagen in Ostafrika) sowie unsere Zahlungskartenversanddienstleistungen, insbesondere in WEST (+36% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), die mit einem höheren Volumen an personalisierten Karten für unsere Fintech Kunden verbunden sind.

Digital Technologies (+10% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), die vor allem durch die großvolumigen Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor in Griechenland (seit Beginn des dritten Quartals 2025 in vollem Umfang in Umsetzung) sowie durch die Einführung unserer technologisch fortschrittlichen Lösungen wie Card-as-a-Service und unserer proprietären agentischen KI-Plattform GaiaB™ (auch wenn der Beitrag noch relativ gering ist) angetrieben werden.

Umsatzerlöse nach Segmenten

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Western Europe, Nordics, Americas (WEST) 87,4 105,7 (18,3) -17% Central Eastern Europe & DACH (CEE) 149,6 173,9 (24,3) -14% Türkiye / Middle East and Africa (MEA) 46,9 63,2 (16,3) -26% Eliminierungen & Corporate (21,4) (39,2) 17,9 -45% Summe 262,4 303,5 (41,1) -14% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Western Europe, Nordics, Americas (WEST) 32,7 40,8 (8,1) -20% Central Eastern Europe & DACH (CEE) 45,6 52,3 (6,7) -13% Türkiye / Middle East and Africa (MEA) 30,6 22,3 8,2 +37% Eliminierungen & Corporate (10,1) (7,3) (2,7) +37% Summe 98,8 108,1 (9,3) -9%

Central Eastern Europe & DACH (CEE)

Die Umsatzerlöse in diesem Segment gingen gegenüber den ersten neun Monaten 2024 um 14% auf € 149,6 Mio. zurück, was vor allem auf den Rückgang der Intersegmentlieferungen zwischen den Segmenten CEE und MEA zurückzuführen ist (Umsatzrückgang für das Segment in Höhe von € 21 Mio., bedingt durch einen Rückgang der Kartenauslieferungen um 63% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), ausgelöst durch die bereits genannten schwierigen Rahmenbedingungen im türkischen Markt für Zahlungskarten. Der oben genannte Umsatzrückgang konnte nur geringfügig durch das Umsatzwachstum aus Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland (Anstieg um 16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024) ausgeglichen werden.

Western Europe, Nordics, Americas (WEST)

Die Umsatzerlöse im Segment verzeichneten gegenüber den ersten neun Monaten 2024 einen Rückgang um 17% auf € 87,4 Mio., was vor allem auf die oben erwähnte vorübergehende Abschwächung der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa gegenüber deren erheblichen Beitrag im Vorjahr zurückzuführen ist (Gesamtauswirkung auf die Konzernumsatzerlöse: € 24 Mio.). Wie bereits mitgeteilt (Pressemitteilung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025) hatten einige unserer Fintech Kunden in Europa im Laufe des Jahres 2024 Metallkarten-Kampagnen gestartet, die zu umfangreichen Metallkarten-Bestellungen führten. Diese haben sich in 2025 nicht in gleichem Umfang wiederholt, obwohl wir weiterhin eine starke Dynamik beim Verkauf von Metallkarten in den westlichen Märkten und den USA verzeichnen. Nichtdestotrotz haben die Umsatzerlöse im Bereich unserer Versanddienstleistungen von personalisierten Fintech-Karten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Hier wurde gegenüber den ersten neun Monaten 2024 ein solides Wachstum von 36% erzielt, was unsere Strategie, uns auf den schnell wachsenden Fintech-Sektor zu konzentrieren, bestätigt. Darüber hinaus zeigen unsere Investitionen der vergangenen Jahre in den USA bedeutende Ergebnisse, wie das Umsatzwachstum von 17% in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 zeigt, welches in erster Linie durch unseren strategischen Fokus auf den Bereich Challenger-Banken-/Fintechs vorangetrieben wurde (der Verkauf von Metallkarten und Versanddienstleistungen für personalisierte Karten haben hier maßgeblich dazu beigetragen). Hervorzuheben ist, dass wir 2025 bedeutende Tier-1-Fintechs in den USA gewinnen konnten, was in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Wachstum in dieser wichtigen Region ermöglichen wird. Darüber hinaus erweitern wir weiterhin unsere Kundenbasis und haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 insgesamt 98 neue Kunden gewonnen, darunter auch Tier-1-Banken in Großbritannien, mit einem soliden Back-log an Kunden, deren Onboarding für das vierte Quartal 2025 geplant ist. Diese Entwicklungen dürften ab 2026 einen bedeutenden Beitrag zur Performance des WEST Segments leisten.

Insgesamt konzentriert sich unsere Strategie für das Segment WEST auf die Entwicklung innovativer Produkte und umfassender Lösungen (z.B. Card-as-a-Service), die uns gezielte Markteintritte im schnell wachsenden Segment der Challenger-Banken/Fintechs und Tier-2-Banken ermöglichen werden.

Türkiye, Middle East and Africa (MEA)

Die Umsatzerlöse im Segment gingen gegenüber den ersten neun Monaten 2024 um 26% auf € 46,9 Mio. zurück, was vor allem auf die fortschreitende Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes zurückzuführen ist (Gesamtauswirkung auf das Segment: € 21 Mio.). Ursachen hierfür sind die anhaltende makroökonomische Volatilität und Unsicherheit, zyklische Effekte sowie normalisierte Kundenlagerbestände nach mehreren Jahren starken Wachstums. Trotz dieser herausfordernden Umstände blieb unser solider Marktanteil in der Türkei unverändert, während wir im dritten Quartal 2025 erste Anzeichen einer Marktstabilisierung beobachten konnten, was sich in einem Anstieg der Umsatzerlöse aus der Kartenpersonalisierung um 17% gegenüber dem zweiten Quartal 2025 niederschlug.

Darüber hinaus stiegen die Segmentumsätze im Bereich Document Lifecycle Management gegenüber den ersten neun Monaten 2024 um 67%, was vor allem auf den Umsatzbeitrag eines Auftrags zur Lieferung nationaler Prüfungsunterlagen in Ostafrika (€ 16,7 Mio.) zurückzuführen ist.

Insgesamt konzentriert sich unsere Strategie für das Segment MEA auf die Diversifizierung der Ertragsstruktur des Segments durch gezielte Initiativen in den Bereichen Document Lifecycle Management (z.B. hochsichere, personalisierte nationale Prüfungsunterlagen mit Rückverfolgbarkeitsdiensten, hochsichere Stimmzettel und Begleitmaterialien für Wahlen) und ganzheitlicher Citizen-ID-Services, die bereits eine Basis für wiederkehrende Umsätze schaffen und ihren Umsatz und EBITDA Beitrag in diesem geografischen Segment weiter steigern werden.

Umsatzerlöse pro Geschäftsbereich

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Identity & Payment 133,5 187,0 (53,5) -29% Document Lifecycle Management 106,4 96,0 10,4 +11% Digital Technologies 22,6 20,4 2,1 +10% Summe 262,4 303,5 (41,1) -14% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Identity & Payment 45,5 65,0 (19,4) -30% Document Lifecycle Management 45,8 38,4 7,4 +19% Digital Technologies 7,4 4,8 2,7 +56% Summe 98,8 108,1 (9,3) -9%

Identity & Payment

Die Umsatzerlöse wurden durch die fortschreitende Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes sowie durch die vorübergehende Abschwächung der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa gegenüber deren erheblichen Beitrag im Vorjahr negativ beeinflusst. Diese beiden Faktoren wurden bereits weitgehend in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 berücksichtigt.

Positiv zu vermerken ist:

Die USA-Umsätze im Geschäftsbereich stiegen in den ersten neun Monaten 2025 um 13% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, wobei der Verkauf von Metallkarten der wichtigste Wachstumstreiber war.

Die Personalisierungsumsätze stiegen im dritten Quartal 2025 um 10% gegenüber dem dritten Quartal 2024, was in erster Linie auf WEST (+15% gegenüber dem dritten Quartal 2024) und MEA (+16% gegenüber dem dritten Quartal 2024) zurückzuführen ist.

Document Lifecycle Management

Die Umsatzerlöse verzeichneten einen soliden Anstieg um 11% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, hauptsächlich getrieben durch folgende Bereiche:

Dokumentendruck: +16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, vor allem aufgrund der Umsätze im Zusammenhang mit einem Auftrag zur Lieferung nationaler Prüfungsunterlagen in Ostafrika.

Versanddienstleistungen: +7% gegenüber den ersten neun Monaten 2024, wobei WEST der wichtigste Wachstumstreiber war (+36% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), angetrieben durch den Vertrieb von personalisierten Karten für Fintechs.

Die Segmentumsätze im dritten Quartal 2025 stiegen um 19% gegenüber dem dritten Quartal 2024, wobei der erwähnte Auftrag zur Lieferung nationaler Prüfungsunterlagen in Ostafrika und Versanddienstleistungen (+9% gegenüber dem dritten Quartal 2024) die wichtigsten Wachstumstreiber waren.

Digital Technologies

Die Umsatzerlöse verzeichneten einen soliden Anstieg von 10% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2024, was vor allem auf den Anstieg von 16% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2024 bei den Umsätzen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten, großvolumigen Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland zurückzuführen ist. Bis zum Stichtag wurden uns (direkt und indirekt) Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor in Griechenland im Gesamtwert von rund € 60 Mio. zugesprochen, von denen rund € 27 Mio. kumulativ bisher (von 2023 bis Ende September 2025) bereits erhalten/erfasst wurden. Der verbleibende Betrag von rund € 33 Mio. soll ab dem 4. Quartal 2025 realisiert werden (der Großteil davon voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026).

Darüber hinaus und auf Grundlage der Investitionen der vergangenen Jahre in Forschung und Entwicklung, die auf die Skalierung unseres Angebots an digitalen Dienstleistungen abzielen, machen wir weiterhin gute Fortschritte bei der Einführung von Card-as-a-Service (CaaS) für Challenger-Banken/Fintechs in WEST sowie bei der Sicherung von Dokumentendigitalisierungsprojekten in MEA (die Umsätze für die beiden Bereiche haben sich gegenüber den ersten neun Monaten 2024 mehr als verdoppelt, wenn auch von einer sehr niedrigen Ausgangsbasis).

Zusätzlich haben wir im Oktober 2025 eine wichtige Zusammenarbeit mit Dell Technologies, einem weltweit führenden Technologieunternehmen, geschlossen, um unsere proprietäre GaiaB™ Appliance zu entwickeln und zu vermarkten. GaiaB™ Appliance ist eine fortschrittliche generative KI-Lösung für die Automatisierung von Geschäftsprozessen und -abläufen, die bereits in Dell PowerEdge-Server integriert ist und vollständig vor Ort oder in privaten Cloud-Umgebungen betrieben werden kann. Diese Zusammenarbeit stärkt die strategische Transformation der Gruppe zu einem großen Anbieter von angewandten Technologien und unterstreicht unsere international anerkannte Expertise im Bereich der agentischen KI.

Konzern Bruttogewinn

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Bruttogewinn I 130,9 138,3 (7,4) -5% Bruttomarge I 49,9% 45,6% +4,3% Bruttogewinn II 61,7 73,8 (12,1) -16% Bruttomarge II 23,5% 24,3% -0,8% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Bruttogewinn I 54,1 50,1 4,0 +8% Bruttomarge I 54,7% 46,3% +8,4% Bruttogewinn II 24,9 24,7 0,2 +1% Bruttomarge II 25,2% 22,8% +2,4%

Bruttogewinn I: Der Rückgang um 5% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ist größtenteils auf den oben genannten Umsatzrückgang zurückzuführen.

Die Bruttomarge I des Konzerns istum mehr als 4 Prozentpunkte auf 49,9% gestiegen, was auf einen vorteilhafteren Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze ohne verbundene Material- und Versandkosten zurückzuführen ist. Hervorzuheben ist, dass alle drei Regionen eine höhere Bruttomarge I verzeichnet haben (MEA: +18 Prozentpunkte, WEST: +3,4 Prozentpunkte und CEE +2,5 Prozentpunkte). Wir verweisen auf Seite 14-16 für eine detaillierte Analyse der Konzernsegmente.

Bruttogewinn II: Der gemeldete Rückgang um 16% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 ist zurückzuführen auf:

den Rückgang des Bruttogewinns I und

höhere Produktionskosten (aufgrund von Abschreibungen und projektbezogenen Transportkosten).

Die Bruttomarge II des Konzerns verringerte sich um weniger als 1 Prozentpunkt auf 23,5%, da der vorteilhafte Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze und Lösungen den Rückgang des Bruttogewinns I und die höheren Produktionskosten weitgehend kompensiert hat.

Konzern Betriebliche Aufwendungen (OPEX)

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Produktionskosten (69,2) (64,5) (4,7) +7% Vertriebsaufwand (16,6) (18,0) 1,4 -8% Verwaltungsaufwand (19,1) (21,1) 2,0 -10% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (6,9) (5,7) (1,2) +21% + Abschreibungen und Wertminderungen 14,2 12,6 1,6 +12% Summe (97,9) (96,7) (0,9) +1% in % vom Umsatz 37,2% 31,9% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Produktionskosten (29,2) (25,4) (3,8) +15% Vertriebsaufwand (5,5) (6,1) 0,6 -10% Verwaltungsaufwand (6,0) (6,8) 0,8 -12% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2,3) (2,2) (0,2) +8% + Abschreibungen und Wertminderungen 4,6 4,4 0,2 +5% Summe (38,4) (36,1) (2,3) +6% in % vom Umsatz 38,8% 33,4%

Die Konzern-OPEX (ohne Abschreibungen und Wertminderungen) sind gegenüber den ersten neun Monaten 2024 geringfügig (um € 0,9 Mio.) gestiegen, da unsere konsequente Fokussierung auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu einer Reduktion der Verwaltungs- und Vetriebskosten um 9% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 geführt hat. Insbesondere in CEE (-14 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024) und WEST (-7 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024) sind unsere Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungs- und Vertriebskosten deutlich sichtbar. Darüber hinaus spiegelt der Anstieg der F&E-Aufwendungen unsere fortgesetzten Investitionen in Forschung und Entwicklung wider, mit dem Ziel, das zukünftige Geschäftswachstum zu unterstützen, insbesondere im Bereich Digital Technologies.

Konzern Operative Profitabilität

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % angepasstes EBITDA 36,1 43,5 (7,4) -17% angepasste EBITDA Marge 13,7% 14,3% -0,6% angepasstes EBIT 21,8 30,9 (9,0) -29% angepasste EBIT Marge 8,3% 10,2% -1,8% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % angepasstes EBITDA 16,8 14,5 2,3 +16% angepasste EBITDA Marge 17,0% 13,4% +3,6% angepasstes EBIT 12,2 10,1 2,1 +21% angepasste EBIT Marge 12,3% 9,3% +3,0%

Angepasstes Konzern-EBITDA: Der Rückgang um 17% gegenüber den ersten neun Monaten 2024 ist großteils auf den Umsatzrückgang (um € 41 Mio.) zurückzuführen, welcher unsere Kostenoptimierungsmaßnahmen sowohl bei den Umsatzkosten (Rückgang um € 29 Mio.) als auch bei den Verwaltungs- und Vertriebskosten (-9% gegenüber den ersten neun Monaten 2024) überkompensiert hat. Die angepasste EBITDA-Marge des Konzerns hat sich um weniger als 1 Prozentpunkt auf 13,7% verringert, was durch den vorteilhafteren Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze und Lösungen unterstützt wurde.

Angepasstes Konzern-EBIT: Infolge des Rückgangs des angepassten EBITDA haben höhere Abschreibungen, die mit unseren Investitionen und M&A-Aktivitäten im Vorjahr (CAPEX) zusammenhängen, das angepasste EBIT zusätzlich belastet (-29% gegenüber den ersten neun Monaten 2024). Der vorteilhaftere Umsatzmix mit einem höheren Anteil dienstleistungsbezogener Umsätze und Lösungen trug dazu bei, dass sich die angepasste EBIT-Marge um weniger als 2 Prozentpunkte auf 8,3% verringerte.

Wir verweisen auf die Seiten 14–16 und 23–24 im Anhang für eine detaillierte Analyse der Konzernsegmente nach geografischen Regionen.

Sondereffekte

in Millionen € enthalten in 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Managementbeteiligungsprogramme EBITDA (2.4) (2.9) 0.5 -18% Wechselkursgewinne/(verluste) Gewinn vor Steuern (0.7) (0.1) (0.5) +379% IAS 29 Hyperinflation Gewinn vor Steuern (0.4) (0.9) 0.5 -54% Total (3.4) (3.9) 0.5 -13%

Sondereffekte: Die geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit (a) den Managementbeteiligungsprogrammen (bedingt durch eine geringere Anzahl anspruchsberechtigter Teilnehmer) und (b) der Hyperinflation (IAS 29) wurden teilweise durch höhere Wechselkursverluste (insbesondere im Zusammenhang mit USD-Forderungen innerhalb des Konzerns) ausgeglichen.

Konzernergebnis

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Gewinn/(Verlust) vor Steuern 13,5 21,2 (7,7) -36% Gewinn/(Verlust) den Eigentümern

des Unternehmens zuzuordnen 8,6 16,2 (7,6) -47% Gewinn/(Verlust) 9,8 16,3 (6,4) -40% Ergebnis je Aktie (unverwässert) (€) 0,24 0,45 -46% in Millionen € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Gewinn/(Verlust) vor Steuern 9,7 6,4 3,3 +52% Gewinn/(Verlust) den Eigentümern

des Unternehmens zuzuordnen 7,2 5,6 1,6 +29% Gewinn/(Verlust) 7,4 5,1 2,3 +45% Ergebnis je Aktie (unverwässert) (€) 0,20 0,15 +31%

Konzernergebnis: Geringere Finanzaufwendungen (-14% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), bedingt durch niedrigere Basiszinssätze sowie eine Reduktion der durchschnittlichen Verschuldung (siehe Seite 12 Kommentar zur Nettoverschuldung), konnten den zuvor genannten Rückgang bei EBITDA und EBIT des Konzerns nur teilweise ausgleichen, was sich negativ auf das Konzernergebnis auswirkte.



(Management Reporting

in Millionen € Konzern GuV(Management Reporting [2] in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Umsatzerlöse 262,4 303,5 (41,1) -14% Material- und Versandkosten (131,5) (165,2) 33,6 -20% Bruttogewinn I 130,9 138,3 (7,4) -5% Bruttomarge I 49,9% 45,6% +4,3% Produktionskosten (69,2) (64,5) (4,7) +7% Bruttogewinn II 61,7 73,8 (12,1) -16% Bruttomarge II 23,5% 24,3% -0,8% Sonstige Erträge 4,0 3,0 1,0 +32% Vertriebsaufwand (16,6) (18,0) 1,4 -8% Verwaltungsaufwand (19,1) (21,1) 2,0 -10% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (6,9) (5,7) (1,2) +21% Sonstige Aufwendungen (1,2) (1,1) (0,1) +6% + Abschreibungen und Wertminderungen 14,2 12,6 1,6 +12% angepasstes EBITDA 36,1 43,5 (7,4) -17% angepasste EBITDA Marge 13,7% 14,3% -0,6% - Abschreibungen und Wertminderungen (14,2) (12,6) (1,6) +12% angepasstes EBIT 21,8 30,9 (9,0) -29% Finanzerträge 0,3 0,3 (0,0) -9% Finanzierungsaufwendungen (5,3) (6,2) 0,9 -14% Ergebnis von assoziierten Unternehmen 0,1 0,1 (0,1) -46% Finanzergebnis (4,9) (5,7) 0,8 -14% angepasster Gewinn/(Verlust)

vor Steuern 16,9 25,1 (8,2) -33% Sondereffekte (3,4) (3,9) 0,5 -13% Gewinn/(Verlust) vor Steuern 13,5 21,2 (7,7) -36% Steueraufwendungen (3,7) (5,0) 1,3 -26% Gewinn/(Verlust) 9,8 16,3 (6,4) -40%

KONZERN VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Bilanz

in Millionen € 30/09/2025 31/12/2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Langfristiges Vermögen 156,9 165,2 (8,3) -5% Kurzfristiges Vermögen 166,8 166,4 0,5 0% Summe Aktiva 323,8 331,6 (7,8) -2% Eigenkapital 128,8 124,8 4,0 3% Langfristige Verbindlichkeiten 108,0 117,3 (9,3) -8% Kurzfristige Verbindlichkeiten 86,9 89,5 (2,6) -3% Summe Eigenkapital und Passiva 323,8 331,6 (7,8) -2%

Das Eigenkapital lag zum 30.09.2025 bei € 128,8 Mio., was einem Anstieg von € 4,0 Mio. gegenüber dem 31.12.2024 entspricht, da das im Berichtszeitraum erwirtschaftete Periodenergebnis teilweise durch folgende Effekte ausgeglichen wurde:

Dividendenausschüttungen an Aktionäre (€ 4 Mio. bzw. € 0,11 je Aktie)

negative Effekte in der Währungsumrechnungsrücklage (bedingt durch USD und RON).

Working Capital

in Millionen € 30/09/2025 31/12/2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Vorräte 63,8 72,8 (9,0) -12% Vertragsvermögenswerte 28,6 15,0 13,6 +91% Steuerforderungen 2,0 0,5 1,5 +291% Lieferforderungen 40,1 45,3 (5,2) -12% Sonstige Forderungen 14,5 11,1 3,4 +31% 149,0 144,6 4,3 +3% Steuerverbindlichkeiten (4,5) (3,6) (0,9) +24% Lieferverbindlichkeiten (27,4) (43,8) 16,4 -37% Sonstige Verbindlichkeiten (25,7) (17,0) (8,7) +51% Vertragsverbindlichkeiten (12,0) (7,2) (4,8) +67% Passive Rechnungsabgrenzung (1,7) (1,8) 0,1 -5% (71,3) (73,4) 2,1 -3% Working Capital 77,7 71,3 6,4 +9% in % der Umsatzerlöse (12 Monate) 22,1% 18,2%

Working Capital: Der Anstieg um € 6 Mio. (+9%) gegenüber dem 31.12.2024 ist vor allem auf die Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€ 16 Mio.), bedingt durch Zahlungen an Lieferanten für Kartenchips, sowie auf den Anstieg der Vertragsvermögenswerte (€ 14 Mio.) im Zusammenhang mit der laufenden Umsetzung von vertraglich vereinbarten Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland, die nach Projektabschluss in Rechnung gestellt werden, zurückzuführen. Diese Faktoren glichen die positiven Auswirkungen der Verlangsamung des Working Capital-Aufbaus sowie unsere fortgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung des Managements von Kundenforderungen und der Optimierung des Lagerbestandes mehr als aus.

Geldflussrechnung

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Cashflow aus operativer Tätigkeit 23,2 18,9 4,3 +23% Cashflow aus Investitionstätigkeit (7,9) (12,0) 4,1 -34% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (18,2) (6,1) (12,2) +200% Netto-Zunahme/(Abnahme)

der Zahlungsmittel (2,9) 0,8 (3,8) n/m Investitionen (CAPEX)

inkl. Nutzungsrechte, exkl. M&A (11,4) (16,2) 4,8 -30%

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf einen Mittelzufluss von€ 23,2 Mio. (+23% gegenüber den ersten neun Monaten 2024), was vor allem auf einen geringeren Aufbau des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen ist.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigte einen Nettoabfluss von € 7,9 Mio., resultierend aus:

laufenden Investitionen in Sachanlagen

Investitionen in zusätzliche Maschinen zur Umsetzung großvolumiger Sicherheitsdruckprojekte im MEA-Raum

Eigenentwicklungen von Software, mit dem Ziel, unsere Lösungen im Bereich Digital Technologies weiter zu verbessern

Positive Cashflow Effekte aus Liegenschaftsverkauf im Rahmen unserer laufenden Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsabläufe.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit führte zu einem Mittelabfluss von€ 18,2 Mio., verursacht durch:

planmäßige Netto-Rückzahlungen von Darlehen (revolvierende Kreditlinien) in Höhe von € 5,7 Mio.

Zinszahlungen in Höhe von € 4,8 Mio.

Dividendenausschüttungen an Aktionäre (€ 4 Mio. bzw. € 0,11 je Aktie) (Auszahlung am 04. Juli 2025)

Leasingzahlungen in Höhe von € 3,2 Mio.

Aktienrückkaufprogramm in Höhe von € 0,5 Mio.

Nettoverschuldung

in Millionen € 30/09/2025 31/12/2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Zahlungsmittel (17,9) (21,7) 3,8 -18% Finanzverbindlichkeiten 109,1 117,4 (8,3) -7% Nettoverschuldung 91,2 95,6 (4,4) -5%

Die Konzern-Nettoverschuldung in Höhe von € 91,2 Mio. sank gegenüber dem 31.12.2024 um € 4,4 Mio. und gegenüber dem 30.06.2025 um € 4,9 Mio., was auf einen verbesserten operativen Cashflow bzw. Free-Cashflow zurückzuführen ist, der zum Abbau der Konzernverschuldung verwendet wurde.

Der Konzern-Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA auf rollierender 12-Monatsbasis) blieb mit 1,9x auf einem soliden Niveau innerhalb unserer mittelfristigen Zielbandbreite von 1,5x bis 2x.

Finanzlage | Kennzahlen 30/09/2025 31/12/2024 Eigenkapital / Bilanzsumme 39.8% 37.6% Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA (12 Monate) (x) 1.9 1.7

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 9M 2025 9M 2024 Veränd. Veränd.

in % Anzahl verkaufter Karten (in Millionen) 83.7 118.0 (34.3) -29% Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

(Vollzeitäquivalent) 2,120 2,352 (232) -10% Anzahl der Arbeitnehmer nach Köpfen

(per 30. September) 2,377 2,499 (122) -5%

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Central Eastern Europe & DACH (CEE)

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Umsatzerlöse 149,6 173,9 (24,3) -14% Material- und Versandkosten (79,9) (97,2) 17,3 -18% Bruttogewinn I 69,7 76,7 (7,0) -9% Bruttomarge I 46,6% 44,1% +2,5% Produktionskosten (38,2) (37,4) (0,9) +2% Bruttogewinn II 31,5 39,4 (7,8) -20% Bruttomarge II 21,1% 22,6% -1,6% Sonstige Erträge 3,8 2,9 0,9 +31% Vertriebsaufwand (8,5) (9,9) 1,4 -14% Verwaltungsaufwand (10,8) (12,5) 1,7 -14% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (5,7) (4,5) (1,3) +28% Sonstige Aufwendungen (1,0) (0,7) (0,3) +38% + Abschreibungen und Wertminderungen 8,5 7,5 1,0 +14% angepasstes EBITDA 17,7 22,1 (4,4) -20% angepasste EBITDA Marge 11,8% 12,7% -0,9% - Abschreibungen und Wertminderungen (8,5) (7,5) (1,0) +14% angepasstes EBIT 9,2 14,6 (5,4) -37%

Betriebliche Aufwendungen (OPEX)

vor Abschreibungen und Wertminderungen

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Produktionskosten (38,2) (37,4) (0,9) +2% Vertriebsaufwand (8,5) (9,9) 1,4 -14% Verwaltungsaufwand (10,8) (12,5) 1,7 -14% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (5,7) (4,5) (1,3) +28% + Abschreibungen und Wertminderungen 8,5 7,5 1,0 +14% Summe (54,8) (56,8) 2,0 -4% in % vom Umsatz 36,6% 32,7%

Western Europe, Nordics, Americas (WEST)

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Umsatzerlöse 87,4 105,7 (18,3) -17% Material- und Versandkosten (48,1) (61,7) 13,6 -22% Bruttogewinn I 39,3 44,0 (4,7) -11% Bruttomarge I 44,9% 41,6% +3,4% Produktionskosten (18,0) (17,0) (1,0) +6% Bruttogewinn II 21,3 27,0 (5,7) -21% Bruttomarge II 24,4% 25,5% -1,2% Sonstige Erträge 0,2 0,0 0,1 +293% Vertriebsaufwand (6,2) (6,8) 0,6 -9% Verwaltungsaufwand (6,0) (6,3) 0,3 -5% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,5) (1,1) 0,7 -60% Sonstige Aufwendungen (0,2) (0,1) (0,0) +33% + Abschreibungen und Wertminderungen 5,0 4,7 0,3 +7% angepasstes EBITDA 13,7 17,4 (3,7) -21% angepasste EBITDA Marge 15,7% 16,4% -0,7% - Abschreibungen und Wertminderungen (5,0) (4,7) (0,3) +7% angepasstes EBIT 8,7 12,7 (4,0) -31%

Betriebliche Aufwendungen (OPEX)

vor Abschreibungen und Wertminderungen

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Produktionskosten (18,0) (17,0) (1,0) +6% Vertriebsaufwand (6,2) (6,8) 0,6 -9% Verwaltungsaufwand (6,0) (6,3) 0,3 -5% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,5) (1,1) 0,7 -60% + Abschreibungen und Wertminderungen 5,0 4,7 0,3 +7% Summe (25,6) (26,5) 0,9 -3% in % vom Umsatz 29,3% 25,1%

Türkiye / Middle East and Africa (MEA)

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Umsatzerlöse 46,9 63,2 (16,3) -26% Material- und Versandkosten (23,9) (43,6) 19,6 -45% Bruttogewinn I 22,9 19,6 3,3 17% Bruttomarge I 48,9% 31,0% +17,9% Produktionskosten (13,1) (10,2) (2,8) +28% Bruttogewinn II 9,9 9,4 0,5 +5% Bruttomarge II 21,0% 14,9% +6,2% Sonstige Erträge 0,0 0,0 (0,0) n/m Vertriebsaufwand (1,9) (1,3) (0,6) +48% Verwaltungsaufwand (1,8) (1,4) (0,4) +29% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,5) 0,0 (0,5) n/m Sonstige Aufwendungen (0,0) (0,2) 0,2 -91% + Abschreibungen und Wertminderungen 0,7 0,5 0,2 +38% angepasstes EBITDA 6,4 7,1 (0,7) -10% angepasste EBITDA Marge 13,6% 11,2% +2,4% - Abschreibungen und Wertminderungen (0,7) (0,5) (0,2) +38% angepasstes EBIT 5,7 6,6 (0,9) -13%

Betriebliche Aufwendungen (OPEX)

vor Abschreibungen und Wertminderungen

in Millionen € 9M 2025 9M 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Produktionskosten (13,1) (10,2) (2,8) +28% Vertriebsaufwand (1,9) (1,3) (0,6) +48% Verwaltungsaufwand (1,8) (1,4) (0,4) +29% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,5) 0,0 (0,5) n/m + Abschreibungen und Wertminderungen 0,7 0,5 0,2 +38% Summe (16,5) (12,4) (4,2) +34% in % vom Umsatz 35,2% 19,6%

Telefonkonferenz Finanzergebnisse

Das Management der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse der ersten neun Monate 2025 zu präsentieren.

Datum Donnerstag, 13.November 2025 Uhrzeit 18:00 (GR)

17:00 (CEST)

16:00 (UK)

11:00 (NY) Dauer Die Telefonkonferenz wird voraussichtlich 60 Minuten dauern, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde. Einwahldaten Griechenland +30 213 009 6000 oder +30 210 946 0800 Österreich +43 720 816 079 Deutschland +49 (0) 800 588 9310 Großbritannien +44 (0) 800 368 1063 USA +1 516 447 5632 International +44 (0) 203 059 5872

Live Webcast

LIVE WEBCAST Real-time webcast (nur Audio) im Internet:

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.

Ansprechpartner: Dimitris Haralabopoulos, Group IR Director

E-Mail: investors@austriacard.com

Tel (AT): +43 1 61065 357

Tel (GR): +30 210 669 78 60

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Athener Börse (Main Market)

ANHANG

A. PRIMÄRE FINANZBERICHTE

Konzernbilanz

in tausend € 30. September 2025 31. Dezember 2024 Aktiva Sachanlagen und Nutzungsrechte 96.049 100.545 Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 56.363 59.555 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 423 395 Sonstige Forderungen 1.167 1.259 Aktive latente Steuern 2.924 3.474 Langfristiges Vermögen 156.925 165.227 Vorräte 63.775 72.795 Vertragsvermögenswerte 28.580 14.952 Steuerforderungen 2.042 523 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 40.077 45.297 Sonstige Forderungen 14.482 11.061 Zahlungsmittel 17.889 21.737 Kurzfristiges Vermögen 166.845 166.366 Summe Aktiva 323.770 331.593 Eigenkapital Grundkapital 36.354 36.354 Kapitalrücklage 32.749 32.749 Eigene Aktien (2.584) (2.064) Andere Rücklagen 17.660 19.856 Angesammelte Ergebnisse 41.186 37.385 Eigenkapital der Eigentümer des

Mutterunternehmens 125.365 124.281 Nicht beherrschende Anteile 3.473 524 Eigenkapital 128.839 124.805 Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 93.474 101.261 Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 3.603 4.005 Sonstige Verbindlichkeiten 1.658 1.726 Passive latente Steuern 9.312 10.336 Langfristige Verbindlichkeiten 108.046 117.328 Steuerverbindlichkeiten 4.485 3.615 Finanzverbindlichkeiten 15.601 16.097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.408 43.807 Sonstige Verbindlichkeiten 25.716 16.985 Vertragsverbindlichkeiten 11.989 7.188 Passive Rechnungsabgrenzungen 1.686 1.769 Kurzfristige Verbindlichkeiten 86.885 89.460 Verbindlichkeiten 194.931 206.788 Summe Passiva 323.770 331.593

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

in tausend € 9M 2025 9M 2024 Umsatzerlöse 262.443 303.494 Umsatzkosten (200.779) (229.712) Bruttogewinn 61.664 73.782 Sonstige Erträge 3.959 3.004 Vertriebsaufwand (16.578) (17.967) Verwaltungsaufwand (21.475) (24.013) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (6.909) (5.717) Sonstige Aufwendungen (1.183) (1.113) + Abschreibungen und Wertminderungen 14.203 12.626 EBITDA 33.682 40.601 - Abschreibungen und Wertminderungen (14.203) (12.626) EBIT 19.479 27.975 Finanzerträge 361 351 Finanzierungsaufwendungen (6.374) (7.214) Ergebnis von assoziierten Unternehmen 70 129 Finanzergebnis (5.943) (6.734) Gewinn/(Verlust) vor Steuern 13.536 21.241 Ertragsteuern (3.701) (4.980) Gewinn/(Verlust) 9.835 16.260 Zuordnung des Gewinn/(Verlust): Eigentümer des Mutterunternehmens 8.588 16.222 Nicht-beherrschende Anteile 1.246 38 Gewinn/(Verlust) 9.835 16.260

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,24 0,45 verwässert 0,22 0,42

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

in tausend € Q3 2025 Q3 2024 Umsatzerlöse 98.822 108.120 Umsatzkosten (73.924) (83.434) Bruttogewinn 24.898 24.686 Sonstige Erträge 1.477 1.019 Vertriebsaufwand (5.491) (6.117) Verwaltungsaufwand (6.793) (7.642) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2.346) (2.179) Sonstige Aufwendungen (349) (493) + Abschreibungen und Wertminderungen 4.616 4.397 EBITDA 16.011 13.672 - Abschreibungen und Wertminderungen (4.616) (4.397) EBIT 11.395 9.275 Finanzerträge 137 102 Finanzierungsaufwendungen (1.829) (2.990) Ergebnis von assoziierten Unternehmen 0 0 Finanzergebnis (1.692) (2.888) Gewinn/(Verlust) vor Steuern 9.703 6.387 Ertragsteuern (2.344) (1.306) Gewinn/(Verlust) 7.359 5.081 Zuordnung des Gewinn/(Verlust): Eigentümer des Mutterunternehmens 7.227 5.589 Nicht-beherrschende Anteile 132 (508) Gewinn/(Verlust) 7.359 5.081

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,20 0,15 verwässert 0,19 0,14

Konzern-Geldflussrechnung

in tausend € 9M 2025 9M 2024 Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit Gewinn/(Verlust) vor Steuern 13.536 21.241 Anpassungen: -Abschreibungen und Wertminderungen 14.203 12.626 -Finanzergebnis 5.943 6.734 -Sonstige unbare Transaktionen 1.244 2.739 34.926 43.340 Veränderungen bei: -Vorräten 9.020 (14.133) -Vertragsvermögenswerten (13.628) 3.072 -Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen 1.799 (3.132) -Vertragsverbindlichkeiten 4.800 (10.605) -Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (8.973) 3.919 -gezahlten Ertragsteuern (4.789) (3.567) Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 23.155 18.894 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Erhaltene Zinsen 311 306 Auszahlungen für Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener liquider Mittel 0 (1.297) Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 1.795 0 Erhaltene Dividenden von assoziierten Unternehmen 42 58 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (10.006) (11.053) Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (7.857) (11.986) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Gezahlte Zinsen (4.757) (5.880) Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 4.957 17.339 Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (10.619) (9.422) Auszahlungen für Leasing-Verbindlichkeiten (3.206) (3.315) Rückkauf eigener Aktien (520) (739) Dividenden an nicht beherrschende Anteile 10 (429) Dividenden an Eigentümer des Mutterunternehmens (3.950) (3.627) Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen (156) 0 Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (18.241) (6.074) Netto Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (2.943) 833 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Jänner 21.737 23.825 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (906) (175) Zahlungsmittel zum 30. September 17.889 24.483

B. GESCHÄFTSSEGMENTE

9M 2025

in tausend € WEST CEE MEA Corporate Eliminie-rungen Summe Umsatzerlöse 85.615 146.047 46.861 1.793 (17.873) 262.443 Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 1.754 3.553 5 935 (6.247) 0 Segmentumsatzerlöse 87.370 149.600 46.865 2.729 (24.121) 262.443 Material- und Versandkosten (48.098) (79.857) (23.946) 0 20.364 (131.538) Bruttogewinn I 39.272 69.743 22.919 2.729 (3.757) 130.905 Produktionskosten (17.965) (38.214) (13.063) 0 0 (69.241) Bruttogewinn II 21.307 31.529 9.856 2.729 (3.757) 61.664 Sonstige Erträge 193 3.775 0 91 (101) 3.958 Vertriebsaufwand (6.161) (8.538) (1.878) 0 0 (16.578) Verwaltungsaufwand (6.002) (10.829) (1.759) (4.258) 3.740 (19.108) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (455) (5.750) (495) (210) 0 (6.909) Sonstige Aufwendungen (160) (995) (18) (14) 9 (1.178) + Abschreibungen und Wertminderungen 4.989 8.511 677 26 0 14.203 angepasstes EBITDA 13.710 17.704 6.383 (1.635) (109) 36.052 - Abschreibungen und Wertminderungen (4.989) (8.511) (677) (26) 0 (14.203) angepasstes EBIT 8.721 9.192 5.706 (1.661) (109) 21.849 Finanzerträge 311 Finanzierungsaufwendungen (5.311) Ergebnis von assoziierten Unternehmen 70 Finanzergebnis (4.929) angepasster Gewinn/(Verlust)

vor Steuern 16.920 Sondereffekte (3.384) Gewinn/(Verlust) vor Steuern 13.536 Steueraufwendungen (3.701) Gewinn/(Verlust) 9.834

9M 2024

in tausend € WEST CEE MEA Corporate Eliminie-rungen Summe Umsatzerlöse 104.138 157.027 63.134 1.210 (22.015) 303.494 Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 1.525 16.887 30 1.000 (19.442) 0 Segmentumsatzerlöse 105.663 173.914 63.164 2.210 (41.457) 303.494 Material- und Versandkosten (61.712) (97.194) (43.552) 0 37.277 (165.181) Bruttogewinn I 43.951 76.720 19.612 2.210 (4.180) 138.313 Produktionskosten (16.964) (37.356) (10.216) 0 5 (64.531) Bruttogewinn II 26.987 39.363 9.396 2.210 (4.175) 73.782 Sonstige Erträge 49 2.893 12 50 0 3.004 Vertriebsaufwand (6.774) (9.927) (1.266) 0 0 (17.967) Verwaltungsaufwand (6.305) (12.521) (1.368) (5.112) 4.175 (21.131) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (1.127) (4.489) 0 (101) 0 (5.717) Sonstige Aufwendungen (120) (723) (200) (68) 0 (1.111) + Abschreibungen und Wertminderungen 4.658 7.474 490 3 0 12.626 angepasstes EBITDA 17.368 22.071 7.064 (3.018) 0 43.484 - Abschreibungen und Wertminderungen (4.658) (7.474) (490) (3) 0 (12.626) angepasstes EBIT 12.710 14.597 6.573 (3.021) 0 30.859 Finanzerträge 343 Finanzierungsaufwendungen (6.200) Ergebnis von assoziierten Unternehmen 129 Finanzergebnis (5.728) angepasster Gewinn/(Verlust)

vor Steuern 25.131 Sondereffekte (3.890) Gewinn/(Verlust) vor Steuern 21.241 Steueraufwendungen (4.980) Gewinn/(Verlust) 16.260

[1] Diese Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung mit einem separaten Ausweis von Sondereffekten, die u.a. Effekte aus Managementbeteiligungsprogrammen, Fremdwährungen und andere bewertungsbezogene Effekte unterhalb des angepassten Gewinn (Verlust) vor Steuern beinhalten. Ab dem Jahr 2025 enthält die Managementberichterstattung auch Effekte aus der Hyperinflations-bilanzierung in Bezug auf die in der Türkei ansässige Gesellschaft in allen Positionen, sodass die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst wurden.

