EQS-News: CANCOM SE legt in Q3.25 gegenüber dem Vorquartal zu und bestätigt Prognose 2025

CANCOM SE legt in Q3.25 gegenüber dem Vorquartal zu und bestätigt Prognose 2025

Leichtes Umsatzwachstum in beiden Geschäftssegmenten auf in Summe 423,9 Mio. € in Q3 2025 (Q3 2024: 422,6 Mio. €)

EBITDA verbessert sich deutlich gegenüber Q2 2025 auf 27,1 Mio. € (Q3 2024: 31,0 Mio. €)

Operativer Cashflow mit üblicher Saisonalität bei -12,6 Mio. € in Q3 2025 (Q3 2024: -10,1 Mio. €)

Vorstand bestätigt Prognose für das laufende Geschäftsjahr

München, 13. November 2025 – Vor dem Hintergrund einer weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation in der DACH-Region, konnte die CANCOM Gruppe den Umsatz auf Konzernebene im dritten Quartal 2025 leicht auf 423,9 Mio. € (Q3 2024: 422,6 Mio. €) steigern. Der Rohertrag lag bei 168,8 Mio. € (Q3 2024: 174,0 Mio. €). Das EBITDA erreichte einen Wert von 27,1 Mio. € (Q3 2024: 31,0 Mio. €), dabei wurde ein EBITA von 13,4 Mio. € (Q3 2024: 17,5 Mio. €) erzielt. In dem abgelaufenen Quartal konnten beide Geschäftssegmente „Deutschland“ und „International“ gleichermaßen zum Umsatzwachstum beitragen.

„Nach einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, erkennen wir zunehmend Anzeichen einer Stabilisierung und Erholung im weiteren Jahresverlauf. Da das vierte Quartal üblicherweise einen starken Einfluss auf das Jahresendergebnis hat, blicken wir mit Zuversicht auf das letzte Quartal des Jahres und erwarten, das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen unserer Prognose erfolgreich abzuschließen“, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.

Operativer Cashflow zeigt übliche Saisonalität

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte im dritten Quartal 2025 einen Wert von -12,7 Mio. € (Q3 2024: -10,1 Mio. €). Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende der abgelaufenen Berichtsperiode 70,1 Mio. € (31.Dezember 2024: 144,7 Mio. €).

Geschäftssegment International unterstreicht erneut Profitabilität

Auch im dritten Quartal 2025 war die Entwicklung im Geschäftssegment „International“ positiv. So konnte der Umsatz mit 143,9 Mio. € (Q3 2024: 143,3 Mio. €) und das EBITDA mit 13,8 Mio. € (Q3 2024: 13,7 Mio. €) stabil gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres gehalten werden. Die EBITDA Marge erreichte somit einen Wert von 9,6 Prozent (Q3 2024: 9,6 Prozent). Dem gegenüber zeigte das Geschäftssegment „Deutschland“ mit 280,0 Mio. € einen stabilen Umsatz auf Vorjahresniveau (Q3 2024: 279,3 Mio. €) bei einem EBITDA von 13,3 Mio. € (Q3 2024: 17,3 Mio. €).

Prognose 2025 bestätigt

Vor dem Hintergrund einer weiterhin verhaltenen Investitionsbereitschaft der Kunden im privaten wie im öffentlichen Sektor für IT-Produkte und Dienstleistungen bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025:

CANCOM Gruppe Prognose 2025 Umsatz 1.650 bis 1.750 Mio. € EBITDA 100 bis 110 Mio. € EBITA 46 bis 56 Mio. €

Über CANCOM

Als führender Digital Business Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.

Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

