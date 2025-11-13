EQS-News: Dahua Technology präsentiert auf der SCEWC 2025 Smart-City-Lösungen der nächsten Generation, die auf den umfangreichen KI-Modellen von Xinghan basieren

EQS-News: Dahua Technology / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

BARCELONA, Spanien, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, präsentierte seine Innovationen der nächsten Generation für Smart Cities auf dem Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 in Barcelona. Unter dem Motto „Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft" demonstrierte Dahua, wie seine AIoT-Fähigkeiten und Xinghan-Groß-KI-Modelle weltweit sicherere, effizientere und nachhaltigere Städte ermöglichen.

Dieses Jahr präsentierte Dahua auf seiner Ausstellung umfassende Lösungen für die Bereiche städtische Sicherheit, Mobilität, Stadtverwaltung und Umweltschutz und demonstrierte, wie Intelligenz und Nachhaltigkeit im modernen Stadtbetrieb Hand in Hand gehen können.

Intelligente Städte mit groß angelegten KI-Modellen von Xinghan unterstützen

Eine herausragende Innovation waren die großen KI-Modelle von Xinghan, die Bildverarbeitung, multimodale und sprachliche Intelligenz integrieren. Durch tiefes visuelles Verständnis und kontextbezogene Schlussfolgerungen ermöglicht Xinghan Stadtsystemen, komplexe urbane Szenarien wahrzunehmen, zu analysieren und autonom darauf zu reagieren. Es unterstützt intelligentere Entscheidungsfindungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehrsmanagement und Umweltüberwachung und transformiert die Stadtverwaltung von passiver Überwachung zu proaktiver, adaptiver Governance.

Die Urban Safety Solution von Dahua umfasst Kameras, Radargeräte und IoT-Sensoren, die in einem einheitlichen städtischen Kontrollzentrum integriert sind, um eine Echtzeitüberwachung und schnelle Notfallmaßnahmen zu ermöglichen. Es unterstützt Behörden dabei, einen umfassenden Überblick über die Abläufe in der Stadt zu erhalten, von der öffentlichen Sicherheit bis hin zu Umweltindikatoren, unterstützt durch datengestützte Erkenntnisse für eine bessere Verwaltung und Koordination.

Dahua stellte seine Lösung für das städtische Verkehrsmanagement vor, die dynamische Ampelsteuerung, KI-basierte Unfallerkennung und fortschrittliche Technologien zur Geschwindigkeitskontrolle umfasst, um Staus zu bekämpfen und die Effizienz des Straßenverkehrs zu verbessern. Das Spitzenprodukt Spotter Ultra kann bis zu acht Fahrspuren ohne zusätzliche Portale überwachen, wodurch die Infrastrukturkosten gesenkt und gleichzeitig die Genauigkeit und Abdeckung verbessert werden.

Dahua fördert umweltfreundliche Mobilität und hat intelligente Bus- und Flottensysteme eingeführt, die mit aktiven Sicherheitsfunktionen, Totwinkelerkennung und Kraftstoffverbrauchsüberwachung ausgestattet sind. Diese Lösungen entsprechen den EU-Sicherheitsstandards und fördern einen saubereren und intelligenteren öffentlichen Nahverkehr.

Das Unternehmen stellte außerdem seine City Governance Solution vor, die mehrere Module, darunter Stadtverwaltung, Notfallmanagement und Umweltüberwachung, in einem einheitlichen Netzwerk miteinander verbindet. Dank KI-gestützter Text-Bild-Suche und Interaktion mit großen Sprachmodellen können Stadtbetreiber Informationen effizienter abrufen und Maßnahmen koordinieren, wodurch die Reaktionsfähigkeit und die Bürgerdienste verbessert werden.

Ein weiteres Highlight war die Naturschutzlösung von Dahua, die KI, IoT und drohnenbasierte Sensoren einsetzt, um Waldbrände zu verhindern und die Artenvielfalt zu schützen. Die Kombination aus Wärmebildtechnik und intelligenter Analyse gewährleistet eine frühzeitige Erkennung und präzise Steuerung in Notfallszenarien und trägt somit zu einem nachhaltigen ökologischen Management bei.

Während einer Podiumsdiskussion zum Thema GovTech und KI der nächsten Generation betonte John Li, Geschäftsführer für Regierungsangelegenheiten bei Dahua Technology: „Wenn Städte digitalisiert werden, sollte es darum gehen, den Menschen bessere Dienstleistungen zu bieten. Bei Dahua entwickeln wir jede Lösung mit Einfühlungsvermögen – wir konzentrieren uns auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen und nicht nur auf technische Details."

Max Huang, Projektleiter für Regierungsgeschäfte, fügte hinzu: „Mit den groß angelegten KI-Modellen von Xinghan können Stadtbetreiber ihre Städte besser verstehen und sie wirklich sicherer, reibungsloser und nachhaltiger gestalten."

Auch in Zukunft wird Dahua weiterhin mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um die digitale Transformation voranzutreiben und intelligentere, sicherere und lebenswertere Städte für die Zukunft zu schaffen.

