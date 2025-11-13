EQS-News: Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 Hannover, den 13. November 2025 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet mit dieser vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2025.

Bruttowarenvolumen (GMV) 9M betrug 422 Mio. € (9M 2024: 389 Mio. €)

Umsatz 9M beläuft sich auf 343 Mio. € (9M 2024: 319 Mio. €)

Operatives EBITDA liegt bei 6,6 Mio. € (9M 2024: 10,6 Mio. €)

Umsatzprognose für das Gesamtjahr wird angehoben

Bestätigung der Guidance für das operative EBITDA

Ersten Schätzungen zufolge lag der Absatz von Pkw-, Offroad- und Llkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher hierzulande in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres auf Vorjahresniveau. Während die Nachfrage nach Sommerreifen um 4,4 % und die nach Winterreifen um 7,6 % zurückging, stieg der Absatz im Geschäft mit Ganzjahresreifen um 6,6 %. Auf europäischer Ebene verzeichnete der Ersatzreifenmarkt gemäß dem Herstellerverband Tyres Europe (ETRMA) in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres einen Rückgang von 1 % bei Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen, die von der Industrie an den Handel abgesetzt wurden. Die Nachfrage nach Ganzjahresreifen stieg hier um 5 %, die nach Winterreifen um 6 %, während der Absatz von Sommerreifen um 7 % sank.



Die Delticom-Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 343 Mio. €, nach 319 Mio. € im Vorjahr. Dies ist ein Anstieg um 8 %. Im dritten Quartal liegt der Umsatz mit 107 Mio. € auf Vorjahresniveau (Q3 2024: 107 Mio. €). Das Bruttowarenvolumen beläuft sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 422 Mio. € (9M 2024: 389 Mio. €).



Das EBITDA beträgt im Berichtszeitraum 6,3 Mio. € (9M 2024: 8,6 Mio. €). Dank einer hohen Flexibilität ist es der Gesellschaft in den zurückliegenden Monaten gelungen, ihr Angebot in den Onlineshops für private und gewerbliche Endkunden – darunter ReifenDirekt.de und Autoreifenonline.de – auf ein verändertes Nachfrageverhalten aufgrund der konjunkturellen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen in Europa zu adjustieren. In 9M 2025 belasteten insbesondere ein negatives Währungsergebnis in Höhe von 0,9 Mio. € und inflationäre Kostenanstiege die Profitabilität. Das operative EBITDA nach Herausrechnung der Kosten im Zusammenhang mit der Refinanzierung beläuft sich für die ersten neun Monate auf 6,6 Mio. €, nach 10,6 Mio. € im Vergleichszeitraum. Das nicht operative Ergebnis für den Berichtszeitraum beträgt -0,3 Mio. €, nach -2,1 Mio. € im Jahr zuvor. In 2024 waren neben den Refinanzierungskosten zusätzlich auch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug des Lagerstandorts in Hannover angefallen.



Vor dem Hintergrund einer außerplanmäßig vorgenommenen Abschreibung innerhalb des Umlaufvermögens in Höhe von 1,2 Mio. € beträgt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIT) für die ersten neun Monate -2,0 Mio. € nach 1,2 Mio. € in 9M 2024. Das im Berichtszeitraum erzielte Konzernergebnis beläuft sich auf -3,2 Mio. €, nach einem Vorjahreswert von -1,5 Mio. €.



Vielerorts blieben anhaltende Schneefälle bis in die tiefen Lagen in den ersten Wochen des Schlussquartals aus. Die Gesellschaft zeigt sich dennoch mit dem Start in das Winterreifengeschäft zu Beginn des vierten Quartals zufrieden und hebt aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 nach oben an. Für den Umsatz der Delticom-Gruppe im Gesamtjahr wird nunmehr eine Spanne zwischen 490 Mio. € und 510 Mio. € (bisherige Prognose: 470 Mio. € bis 490 Mio. €) erwartet. Für die Profitabilität im Gesamtjahr kommt dem vierten Quartal eine zentrale Rolle zu. Gemäß aktueller Planung wird das operative EBITDA im Gesamtjahr nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund realisierbarer Projekterträge innerhalb der bereits zu Jahresbeginn prognostizierten Spanne von 19 Mio. € und 21 Mio. € liegen. Die Gesellschaft strebt damit für das Gesamtjahr unverändert ein positives Gesamtjahresergebnis an.





Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen

9M/25 9M/24 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 422 389 +8,4 Umsatz Mio. € 343 319 +7,7 Umsatz EU Mio. € 292 268 +9,0 Umsatz Nicht-EU Mio. € 51,7 51,3 +0,8 Gesamtleistung Mio. € 359 332 +8,2 Bruttomarge % 24,6 26,3 -1,7 Rohertrag Mio. € 99,7 96,4 +3,4 EBITDA Mio. € 6,3 8,6 -26,0 Operatives EBITDA Mio. € 6,6 10,6 -37,5 EBITDA-Marge % 1,8 2,7 -0,9 EBIT Mio. € -2,0 1,2 <-100 Konzernergebnis Mio. € -3,2 -1,5 <-100 Ergebnis je Aktie € -0,22 -0,10 <-100 Bilanzsumme Mio. € 268 295 -9,2 Forderungen aus LuL Mio. € 35,7 36,9 -3,1 Vorräte Mio. € 88,3 111 -20,8 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 123 133 -7,3 Eigenkapital Mio. € 46,8 46,4 +0,8 Eigenkapitalquote % 17,4 15,7 +1,7 Eigenkapitalrendite % -6,9 -3,3 -3,6 Liquidität Mio. € 6,8 6,8 +0,1









Über Delticom:



Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.



Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und knapp 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 70 Ländern betreibt die Gesellschaft 335 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.



Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.



Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken



Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.



Im Geschäftsjahr 2024 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 482 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Quartals waren 107 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.



Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).



Im Internet unter: www.delti.com





Kontakt:



Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

