EQS-News: Eckert & Ziegler mit erneutem Ergebniswachstum und zweistelligem Umsatzwachstum im Segment Medical

3. Quartal 2025:

Umsatz: 75,3 Mio. € (VJ: 70,1 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 15,4 Mio. € (VJ: 14,2 Mio. €)

Nettogewinn: 8,5 Mio. € (VJ: 5,3 Mio. €)

9-Monatszeitraum 2025:

Umsatz: 224,1 Mio. € (VJ: 215,5 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 50,8 Mio. € (VJ: 46,7 Mio. €)

Nettogewinn: 29,9 Mio. € (VJ: 23,4 Mio. €)

Jahresprognose 2025:

Umsatz von circa 320 Mio. € (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von circa 78 Mio. € (bestätigt)

Berlin, 13. November 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4% auf 224,1 Mio. € steigern. Das EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (bereinigtes EBIT) stieg um 9% auf 50,8 Mio. €. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen) legte um 28% zu und erreichte 29,9 Mio. € oder 0,48 € pro Aktie.



Im Segment Medical lagen die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres mit 119,7 Mio. € rund 15,2 Mio. € oder 15% über dem Niveau des Vorjahres. Wichtigster Umsatzbringer bleibt nach wie vor das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen. Dabei sind insbesondere die Entwicklung der Umsätze mit Generatoren, dem Lizenzgeschäft und im Bereich Contract Manufacturing & Development (CDMO) zu nennen.



Das Segment Isotope Products erzielte mit 104,4 Mio. € einen um 6,6 Mio. € oder etwa 6% niedrigeren externen Umsatz als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen sich Verschiebungen zwischen den Produktgruppen hin zu margenschwächeren Produkten.



Für das laufende Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine am 27. März 2025 veröffentlichte Gewinnprognose mit einem Umsatz von circa 320 Mio. € und einem bereinigtem EBIT von circa 78 Mio. €.



Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier: https://www.ezag.com/Q32025de



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

