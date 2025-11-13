EQS-News: Elmos Semiconductor SE mit Prime Status beim Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG ausgezeichnet

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Elmos Semiconductor SE mit Prime Status beim Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG ausgezeichnet



13.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Elmos Semiconductor SE mit Prime Status beim Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG ausgezeichnet

Leverkusen, 13. November 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat erstmals den Prime Status im Nachhaltigkeitsrating der international renommierten Ratingagentur ISS ESG erhalten. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung konnte Elmos das ESG Corporate Rating auf C+ verbessern und erfüllt damit die hohen branchenspezifischen Anforderungen des Ratings für das Prädikat Prime.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Prime Status von ISS ESG, wodurch unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung bestätigt und der Anspruch von Elmos in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung belegt wird“, so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Die Anerkennung bekräftigt uns in unserer Strategie, langfristig profitables Wachstum zusammen mit einem positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu realisieren.“

Die Ratingagentur ISS ESG bewertet mit ihrem ESG Corporate Rating die Nachhaltigkeitsleistung von mehreren tausend Unternehmen und stellt Nachhaltigkeitskennzahlen für institutionelle Investoren zur Verfügung. Dabei umfasst die Bewertung etwa 100 branchenspezifische ESG-Indikatoren aus den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G).

Informationen zur Nachhaltigkeit bei Elmos finden sich auf unserer Nachhaltigkeitswebseite unter folgendem Link: www.elmos.com/ueber-elmos/unternehmen/nachhaltigkeit

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Indizes: SDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2227884

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227884 13.11.2025 CET/CEST