EQS-News: grenke mit Gewinnwachstum im dritten Quartal 2025 auf Kurs

grenke mit Gewinnwachstum im dritten Quartal 2025 auf Kurs

Konzernergebnis im dritten Quartal 2025 steigt deutlich gegenüber Vorjahresquartal auf 22,4 Mio. Euro (Q3 2024: 12,0 Mio. Euro)

Konzernergebnis der ersten neun Monate 2025 mit 48,6 Mio. Euro erwartungsgemäß unter Vorjahr (Q1-Q3 2024: 57,0 Mio. Euro)

Prognose 2025 unverändert

Baden-Baden, den 13. November 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, erzielte im dritten Quartal 2025 ein gesteigertes Konzernergebnis von 22,4 Mio. Euro (Q3 2024: 12,0 Mio. Euro). Dies resultiert vor allem aus einem starken Wachstum der operativen Erträge mit einem Plus von 15,5 % auf 169,4 Mio. Euro (Q3 2024: 146,7 Mio. Euro) und einem viel geringeren Kostenzuwachs von 7,0 % auf 90,7 Mio. Euro (Q3 2024: 84,8 Mio. Euro). Die Schadenquote lag im dritten Quartal mit 1,9 % (Q3 2024: 1,5%) durch die weiterhin angespannte makroökonomische Gesamtlage auf einem unverändert erhöhten Niveau.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres lag das Konzernergebnis mit 48,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2024: 57,0 Mio. Euro) bei einer gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbesserten Cost-Income-Ratio von 55,4 % (Q1-Q3 2024: 57,4 %) im Rahmen der Erwartungen. Die Schadenquote belief sich dabei auf 1,8 % (Q1-Q3 2024: 1,3 %). Auf dieser Basis geht der Vorstand unverändert von einem Konzernergebnis im laufenden Geschäftsjahr von 71 bis 81 Mio. Euro aus.

Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „Auf Basis unserer Kennzahlen werden wir beim Jahresgewinn voraussichtlich die untere Hälfte unseres Erwartungskorridors erreichen – was angesichts der unveränderten makroökonomischen Herausforderungen sehr solide ist. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass unser Gewinn nun wieder über dem Vorjahr liegt – und weiter wächst. Die Trendwende, die wir eingeleitet haben, ist also stabil.“



Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Die im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Cost-Income-Ratio ist das Resultat aus dem zweistelligen Wachstum unserer operativen Erträge bei gleichzeitig diszipliniertem Kostenmanagement. Dadurch konnten wir das weiterhin erhöhte Schadensniveau im Konzernergebnis größtenteils kompensieren und haben damit ein starkes Fundament für das Erreichen unserer prognostizierten Ziele für das Gesamtjahr gelegt.“

Gestiegene Erträge bei moderatem Kostenwachstum im dritten Quartal 2025

Die Zinserträge stiegen im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 22,0 Mio. Euro auf 169,8 Mio. Euro (Q3 2024: 147,8 Mio. Euro). Im gleichen Zeitraum wuchs der Zinsaufwand zur Refinanzierung des Leasinggeschäfts um 13,5 Mio. Euro auf 68,5 Mio. Euro (Q3 2024: 55,0 Mio. Euro). Damit stieg das Zinsergebnis (der Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwand) um 9,1 % auf 101,3 Mio. Euro (Q3 2024: 92,8 Mio. Euro).

Infolge des Wachstums der Zinserträge sowie der Ergebnisse aus dem Servicegeschäft und der Verwertung konnten die operativen Erträge um 22,7 Mio. Euro auf 169,4 Mio. Euro gesteigert werden (Q3 2024: 146,7 Mio. Euro). Die operativen Aufwendungen lagen nur um 5,9 Mio. Euro höher als im Vorjahresquartal bei 90,7 Mio. Euro (Q3 2024: 84,8 Mio. Euro), wovon 52,9 Mio. Euro auf Personalkosten (Q3 2024: 49,2 Mio. Euro) entfielen. Dies führte zu einer verbesserten Cost-Income-Ratio von 53,5 % (Q3 2024: 57,8 %), die damit im Zielbereich von unter 60 % für das Geschäftsjahr 2025 liegt. Die durchschnittliche Anzahl der im grenke Konzern Beschäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten) wuchs planmäßig um 7,1 % auf 2.350 Beschäftigte (Q3 2024: 2.195).

Resultierend aus der positiven Ertragsentwicklung und dem gleichzeitig disziplinierten Kostenmanagement wuchs das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge im dritten Quartal 2025 deutlich um 27,0 % auf 78,7 Mio. Euro (Q3 2024: 62,0 Mio. Euro).

Aufgrund der anhaltend hohen Schadensfälle und einer angespannten makroökonomischen Gesamtsituation, lag das Ergebnis aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge im dritten Quartal mit -51,5 Mio. Euro (Q3 2024: -37,8 Mio. Euro) weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Die Schadenquote, der Quotient aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge im Verhältnis zum Vermietvolumen, belief sich entsprechend im dritten Quartal auf 1,9 % (Q3 2024: 1,5 %). Das operative Ergebnis erreichte damit 30,5 Mio. Euro (Q3 2024: 17,9 Mio. Euro) bei einem Konzernergebnis von 22,4 Mio. Euro (Q3 2024: 12,0 Mio. Euro).

Leasingforderungen mit kontinuierlichem Wachstum, Eigenkapitalquote stabil

Das Leasingneugeschäft stieg im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 % auf 781,2 Mio. Euro (Q3 2024: 738,5 Mio. Euro). Daraus resultierend stiegen die Leasingforderungen zum Ende des dritten Quartals 2025 auf 7,1 Mrd. Euro (31.12.2024: 6,5 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalquote lag zum 30.09.2025 bei 16,0 % (31.12.2024: 16,2 %) und damit im Rahmen des selbst gesteckten Ziels von rund 16 %.

Prognose 2025 unverändert

grenke erwartet für das Geschäftsjahr 2025 unverändert ein Leasingneugeschäft zwischen 3,2 und 3,4 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis von 71 bis 81 Mio. Euro. Die genaue Zielerreichung innerhalb des avisierten Korridors zwischen 71 bis 81 Mio. Euro im Konzernergebnis 2025 wird absehbar vor allem von der Risikovorsorge beeinflusst werden. Im Falle einer Schadenquote von – wie im bisherigen Jahresverlauf – knapp 1,8 Prozent für das Gesamtjahr 2025 ist davon auszugehen, dass das Konzernergebnis 2025 eher den unteren Bereich der Guidancespanne erreicht.

Ankündigung in der zukünftigen Berichterstattung

Die grenke AG wird ihre Kommunikation künftig stärker am strategischen Fokus auf Profitabilität orientieren und die Effizienz in der Berichterstattung erhöhen. Daher werden die Neugeschäftszahlen eines Quartals mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 im Rahmen der regulären Berichtspublikationen veröffentlicht und auf eine separate Veröffentlichung der Neugeschäftszahlen eines Quartals verzichtet. Diese Praxis ermöglicht den Adressaten eine bessere Einordnung der Neugeschäftszahlen in den Gesamtkontext. Die Neugeschäftszahlen für das Gesamtjahr 2025 werden am 7. Januar 2026 bekanntgegeben.



Alle Termine für das Geschäftsjahr 2026 sind auf der Webseite unter „Unternehmenskalender“ abrufbar.

Die Quartalsmitteilung Q3 und Q1-Q3 2025 ist auf unserer Webseite im Bereich “Berichte & Präsentationen“ abrufbar.

Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro)

Q3 2025 Q3 2024 ∆ in % Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 ∆ in % Neugeschäft Leasing 781,2 738,5 5,8 2.403,3 2.198,6 9,3 DB2-Marge des

Leasingneugeschäfts in % 16,6 17,0 -0,4pp 17,1 16,8 0,3pp Konzernergebnis 22,4 12,0 86,7 48,6 57,0 -14,7 Ergebnis je Aktie in Euro 0,47 0,30 56,7 0,81 1,10 -26,4 Cost-Income-Ratio in % 53,5 57,8 -4,3pp 55,4 57,4 -2,0pp Schadenquote 1,9 1,5 0,4pp 1,8 1,3 0,5pp RoE vor Steuern in % 8,4 4,7 3,7pp 6,2 7,3 -1,1pp Durchschnittliche Anzahl an Mitar-

beiter:innen nach Vollzeitäquivalent 2.350 2.195 7,1 2.320 2.177 6,6

30.09.

2025 31.12.

2024 ∆ in % Eigenkapitalquote in % 16,0 16,2 -0,2 pp

Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.





