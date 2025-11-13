EQS-News: Hitachi Solutions wird als Gewinner des Awards 2025 Microsoft Government Partner of the Year ausgezeichnet

EQS-News: Hitachi Solutions / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

LONDON, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions gab heute bekannt, dass es den Government 2025 Microsoft Partner of the Year Award gewonnen hat. Darüber hinaus wurde das Unternehmen als Finalist in den Kategorien Build and Modernize AI Apps, Dynamics 365 Sales and Customer Insights, Dynamics 365 Supply Chain und Low Code Application Development ausgewählt. Zusätzlich wurde Hitachi Solutions zum 2025 Microsoft Partner of the Year für den Bereich Finanzen gekürt. Das Unternehmen wurde unter den weltweit führenden Microsoft-Partnern für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz darauf, als Microsofts 2025 Government Partner of the Year ausgezeichnet worden zu sein", erklärte Steven French, europäischer Geschäftsführer von Hitachi Solutions. „Dieser Award ist ein Beweis für unsere intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich, in Europa und weltweit. Er spiegelt das Engagement unserer Teams wider, die Organisationen des öffentlichen Sektors dabei unterstützen, komplexe Herausforderungen zu meistern, Dienstleistungen zu modernisieren und bedeutende Veränderungen zu bewirken. Gemeinsam mit Microsoft engagieren wir uns stärker denn je dafür, Innovation, Widerstandsfähigkeit und Wirkung in der globalen Regierungslandschaft voranzutreiben."

Zu den laufenden Kooperationen von Hitachi Solutions gehören Transformationsprogramme mit dem Department of Health and Social Care (DHSC) zur Unterstützung datengestützter Entscheidungsfindung und betrieblicher Effizienz, mit der Environment Agency zur Verbesserung des Umweltmanagements durch moderne Cloud-Lösungen und mit dem Warwickshire County Council zur Stärkung lokaler Dienstleistungen durch eine bürgerorientierte digitale Transformation. Diese Partnerschaften verdeutlichen das anhaltende Engagement von Hitachi Solutions, wirkungsvolle, nachhaltige und skalierbare Innovationen für den gesamten öffentlichen Sektor bereitzustellen.

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, Dienste, Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Awards wurden in verschiedene Kategorien unterteilt, wobei die Preisträger aus mehr als 4.600 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt wurden. Hitachi Solutions wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im öffentlichen Sektor ausgezeichnet.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Finalisten der 2025 Microsoft Partner of the Year Awards", sagte Nicole Dezen, Leiterin der Abteilung Partnerbeziehungen und Vizepräsidentin bei Microsoft. „In diesem Jahr haben unsere Partner die transformative Kraft der Cloud- und KI-Plattformen von Microsoft genutzt, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Grenzen der Innovation neu definieren. Die Energie und der Erfindungsreichtum in unserem Ökosystem inspirieren uns weiterhin. Die Preisträger des Jahres 2025 veranschaulichen, was möglich ist, wenn Technologie und Vision zusammenkommen, um Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Informationen zu Hitachi Solutions

Hitachi Solutions unterstützt Unternehmen weltweit bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftsprozesse durch maßgeschneiderte Beratungs-, Consulting- und Technologielösungen. Unsere Expertise umfasst die Transformation von Finanzen, Vertrieb und Service, Low-Code-Innovation sowie den strategischen Einsatz von KI und Daten zur Förderung von Erkenntnissen und Effizienz.

Als Microsoft-First-Unternehmen widmet sich Hitachi Solutions ausschließlich dem Microsoft-Ökosystem und nutzt dessen Geschäfts-, Cloud-, KI- und Datenplattformen, um für unsere Kunden bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen. Unser Hauptsitz befindet sich in Tokio, und unsere globalen Teams sind in Nordamerika, Europa, Indien, Asien, Australien und Neuseeland tätig.

Hitachi Solutions ist Teil von Hitachi, Ltd., einem der weltweit größten und angesehensten Unternehmen. Als Teil dieses außergewöhnlichen Netzwerks von über 600 Unternehmen arbeiten wir als „One Hitachi" zusammen – wir teilen Wissen, Fachkompetenz und ein gemeinsames Engagement für Innovation und sozialen Fortschritt.

Bei allem, was wir tun, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um den Wandel voranzutreiben, dauerhaften Wert zu schaffen und die bewährten Werte zu wahren, die Hitachi auszeichnen.

www.hitachi-solutions.co.uk

