EQS-News: MC Services begleitet das Deutsche Eigenkapitalforum 2025 erneut als Partner und Gastgeber der Presselounge

EQS-News: MC Services AG / Schlagwort(e): Konferenz

MC Services begleitet das Deutsche Eigenkapitalforum 2025 erneut als Partner und Gastgeber der Presselounge



13.11.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MC Services begleitet das Deutsche Eigenkapitalforum 2025 erneut als Partner und Gastgeber der Presselounge

Düsseldorf, 13. November 2025: Die MC Services AG, eine führende internationale Public- und Investor-Relations-Agentur, wird das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF) als Partner unterstützen und die langjährige Zusammenarbeit als Gastgeber der veranstaltungseigenen Presselounge fortsetzen.

Das Deutsche Eigenkapitalforum, das vom 24. bis 26. November 2025 im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main stattfindet, ist die größte und bedeutendste Kapitalmarktveranstaltung zum Thema Unternehmensfinanzierung in Europa. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Konferenz internationalen Unternehmen sowie institutionellen Investoren, Analysten und anderen Kapitalgebern eine zentrale Plattform zum Austausch und Netzwerken sowie die Möglichkeit, an Einzelgesprächen, Vorträgen und informativen Panel-Diskussionen teilzunehmen.

MC Services lädt akkreditierte Wirtschafts- und Finanzjournalisten zur Teilnahme an der Veranstaltung und in die konferenzeigene Presselounge ein und koordiniert Termine zwischen Journalisten und Emittenten. Medienvertreterinnen und -vertreter haben hier die Möglichkeit, exklusive Interviews mit dem Management der teilnehmenden Unternehmen zu führen sowie Hintergrundgespräche aufzusetzen.

„Das Deutsche Eigenkapitalforum ist seit vielen Jahren ein zentraler Treffpunkt für den Dialog zwischen Kapitalmarkt, Medien und Unternehmen – wir freuen uns, diesen Austausch auch in diesem Jahr als Partner der Deutschen Börse und Gastgeber der Presselounge fortzuführen. In einem dynamischen Marktumfeld, das von Wandel und neuen Impulsen geprägt ist, bleibt der persönliche Kontakt ein entscheidender Faktor für Vertrauen und erfolgreiche Kommunikation“, sagte Anne Hennecke, Managing Partner der MC Services AG. „Für uns ist die Veranstaltung weit mehr als eine Konferenz: Es ist ein wichtiger Gradmesser für die Stimmung am Kapitalmarkt und eine Plattform, um neue Ideen und Perspektiven zwischen Investoren, Unternehmen und Journalisten zusammenzubringen.“

Über MC Services AG

MC Services AG ist eine internationale Public-Relations- und Investor-Relations-Agentur, die sich auf die Kommunikation im Bereich Life Sciences und Healthcare spezialisiert hat. Seit über 25 Jahren entwickelt das Unternehmen mit seinem erfahrenen und versierten Team aus Wissenschafts-, Finanz-, Kommunikations- und Medienexperten Kommunikationsstrategien, die es zu einer führenden Life-Science-Agentur in Europa gemacht haben. Zu den langjährigen Kunden von MC Services gehören internationale börsennotierte und private Unternehmen sowie Risikokapitalgeber und Investmentfirmen. Als Bindeglied zwischen der Gesundheitsbranche und den Finanzmärkten bietet MC Services umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Public Relations, Investor Relations und Finanztransaktionen. MC Services hat rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an den Standorten München, Düsseldorf, Berlin, London und Boston vertreten. www.mc-services.eu

Kontakt

Anne Hennecke

MC Services AG

T.: +49 211 529252 22

E-Mail: anne.hennecke@mc-services.eu

www.mc-services.eu

13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2229300 13.11.2025 CET/CEST