EQS-News: Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2025/26 spiegeln verhaltene Marktstimmung wider

Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2025/26 spiegeln verhaltene Marktstimmung wider



HJ 2025/26 Umsatz von €254,5 Millionen, -8,9% unter HJ 2024/25

Adj. EBIT1 von €15,4 Millionen, -41,3% unter Vorjahr

Gedämpfte Entwicklung infolge von Nachfrageschwäche und Projektverzögerungen

Luxemburg, 13. November 2025 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Unter herausfordernden Marktbedingungen erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €254,5 Millionen und lag damit -8,9% unter dem Vorjahr.

Umsatzrückgang durch unvorteilhaftes Vorseriengeschäft

In Q2 2025/26 betrug der Serienumsatz €116,1 Millionen und lag wegen der weiterhin verhaltenen Kundenabrufe, insbesondere in Asien, um -2,9% unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) von €9,5 Millionen verzeichnete einen deutlichen Rückgang um -52,3% gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines abweichenden Timings der Projektabschlüsse. Zudem wurde der Umsatz durch negative Währungseffekte beeinträchtigt. Bei konstanten Wechselkursen läge der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 um €4,2 Millionen oder 3,4% höher. Aus Regionensicht verzeichnete Europa (€-5,8 Millionen gegenüber VJ) einen Umsatzrückgang wegen des zurückhaltenden Vorseriengeschäfts, während der Serienumsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau lag. Ebenso war die schwache Umsatzentwicklung in Americas (€-6,9 Millionen gegenüber VJ) durch das ungünstige Vorseriengeschäft bedingt, wohingegen der Serienumsatz gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert blieb. In Asien (€-1,2 Millionen gegenüber VJ) resultierte der geringere Umsatz aus dem gesunkenen Serienumsatz, verursacht durch weiterhin niedrige Abrufe sowie eine vorübergehende Werksschließung eines Kunden in China.

Das Adj. EBIT in Höhe von €7,7 Millionen in Q2 2025/26 sank um €-4,3 Millionen unter das Vorjahr und übersetzte sich in eine solide Gewinnmarge1 von 6,1% (VJ: 8,6%). Wie bereits im Vorquartal wurde das Ergebnis vom rückläufigen Umsatz belastet, was zu einer unzureichenden Kostendeckung führte. Unterdessen zeigen die jüngst eingeführten Initiativen zur Kostensenkung erste Wirkung.

Solider Free Cash Flow

Im zweiten Quartal 2025/26 übertraf der Free Cash Flow1 in Höhe von €15,8 Millionen den Vorjahreswert (€3,6 Millionen) um €12,2 Millionen deutlich. Die positive Entwicklung ergab sich hauptsächlich aus dem höheren operativen Cash Flow, der vorwiegend auf verminderte sonstige Vermögenswerte und erhöhte Rückstellungen zurückzuführen ist.

Die Investitionen1in Höhe von €2,4 Millionen in Q2 2025/26 verringerten sich deutlich im Vergleich zum Vorjahr (€4,5 Millionen) und entfielen überwiegend auf Wachstumsinvestitionen im Rahmen neuer Projekte und den notwendigen Vorbereitungen. Die gesunkenen Investitionen übersetzten sich in eine entsprechend reduzierte Investitionsquote von 1,9% (VJ: 3,3%).

Leichte Verbesserung des Umlaufvermögens

Zum 30. September 2025 blieb das Gesamtumlaufvermögen1 von €137,2 Millionen knapp unter dem Vorjahreswert von €139,3 Millionen. Die positive Abweichung von €2,1 Millionen resultierte vor allem aus geringeren Vorräten und Vertragsvermögenswerten.

Die Bruttofinanzverschuldung1 von €292,1 Millionen verringerte sich um €-9,8 Millionen verglichen zum Vorjahr (30. September 2024: €301,9 Millionen). Zum 30. September 2025 betrug die Nettofinanzverschuldung1 €138,7 Millionen und verbesserte sich wegen des höheren Barmittelbestands deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau von €169,5 Millionen. Der Nettoverschuldungsgrad1 lag mit 2,0x Adj. EBITDA1 leicht über dem Vorjahreswert (1,9x).

Der Zwischenbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden.

Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar im entsprechenden Zwischenbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26, welcher auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

