EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt

Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt

Zweitstärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte, mehr als 19 % EBT-Rendite – trotz erheblicher makroökonomischer Herausforderungen in Europa und den USA

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE

„SIXT ist in den ersten neun Monaten trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds erneut profitabel gewachsen: Der Umsatz stieg um rund 8 % (bereinigt um USD-Wechselkurseffekte um 9 %), das Ergebnis vor Steuern stieg sogar um mehr als 23 %. Der Erfolg basiert auf gezielten Investitionen in Produkt, Technologie, Marketing, Vertrieb, unser Stationsnetzwerk und damit in unser gesamtes Kundenerlebnis. Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle. Daher sind wir besonders stolz auf das starke Ergebnis bei der J.D. Power 2025 North America Rental Car Satisfaction Study, bei der wir den dritten Platz belegen konnten; noch vor wesentlichen Wettbewerbern. Zudem haben wir die Auslastung unserer Flotte weiter optimiert. Für 2026 bleiben wir, mit Blick auf die aktuell laufende Planung, bei unserer Strategie einer knapp gehaltenen und innerhalb der Nachfrage gesteuerten Flotte.“

Konzern-Kennzahlen für das 3. Quartal 2025:

Umsatz: 1,32 Mrd. Euro (+6,6 % vs. Q3 2024) - Weiteres Wachstum mit starkem Sommergeschäft in Europa und, trotz herausforderndem Marktumfeld, auch in den USA. Bei stabilem USD-Wechselkurs zum Vorjahr hätte das Wachstum 8,2 % betragen.

EBITDA: 542,4 Mio. Euro (+0,0 % vs. Q3 2024) - Konstant hohes EBITDA als klares Zeichen für operative Resilienz in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

EBT: 258,4 Mio. Euro (+4,9 % vs. Q3 2024) - Zweitstärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte, 19,5 % EBT-Rendite.

Durchschnittsflotte: 223.000 Fahrzeuge (+8,2 % vs. Q3 2024) - Effiziente und kapazitätsbewusste Steigerung der Flotte (Konzern) mit einem hohen Premiumanteil von 55 %.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025:

Umsatz: rd. 4,25 Mrd. Euro (+6 % vs. 2024)

EBT-Rendite: ~10 % (Deutliche Steigerung vs. 2024, VJ 8,4 %)

Die Sixt SE veröffentlicht heute ihren Konzern-Quartalsbericht zum 30. September 2025 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich „Publikationen“.

About SIXT

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT auto abo bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können u. a. über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern umfasst. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Erlebnisse, die begeistern und ihre Erwartungen übertreffen – durch eine gelebte Innovationskultur, ein konsequentes Premium-Angebot bei Flotte und Service sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2024 erreichte der Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von 335,2 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf erstmals 4,00 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133).

