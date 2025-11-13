EQS-News: Wacker Neuson Group verbessert sich im dritten Quartal weiter und präzisiert die Jahresprognose 2025

EQS-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Wacker Neuson Group verbessert sich im dritten Quartal weiter und präzisiert die Jahresprognose 2025



Konzernumsatz erreichte 1.625,2 Mio. Euro in 9M/2025 (-5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr)

Konzernumsatz erreichte 1.625,2 Mio. Euro in 9M/2025 (-5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr)

Verbesserung der EBIT-Marge in Q3/2025 auf 7,5 Prozent (Steigerung gegenüber Q3/2024 von 2,7 Prozentpunkten)

EBIT-Marge 9M/2025 bei 6,0 Prozent (-0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr)

Positiver Free Cashflow 9M/2025 von 115,8 Mio. Euro (9M/2024: 91,5 Mio. Euro)

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 präzisiert

München, 13. November 2025 – Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat heute die Finanzmitteilung für die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Die Wacker Neuson Group hat die operative Erholung in Q3/2025 fortgesetzt und konnte trotz des anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds EBIT-Marge und Umsatz im dritten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr verbessern.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 6,3 Prozent auf 550,3 Mio. € und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,5 Prozent und lag 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahr (Q3/2024: 4,8 Prozent). Dieser Ergebnisanstieg wurde durch die Umsatzsteigerung und Reduktion operativer Kosten im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Dennoch konnte diese positive Dynamik das schwache erste Quartal nicht vollständig kompensieren, wodurch die EBIT-Marge der ersten neun Monate des Jahres 2025 6,0 Prozent erreichte und somit leicht unter Vorjahr lag (9M/2024: 6,3 Prozent). Nach den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 1.625,2 Mio. Euro, was einem Rückgang von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (9M/2024: 1.722,4 Mio. Euro).

Der Free Cashflow war erneut positiv aufgrund des positiven Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit und des stabilen Net Working Capitals und erreichte 115,8 Mio. Euro (9M/2024: 91,5 Mio. Euro).

„Die anhaltende gesamtwirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit hält an und verzögert die Erholung der Märkte. Die US-Zollproblematik beginnt sich darüber hinaus im letzten Quartal auszuwirken. Aus diesen Gründen haben wir unsere Jahresprognose präzisiert. Dennoch konnten wir unsere Profitabilität in den letzten Quartalen steigern. Wir arbeiten weiter an der Reduktion unserer Kosten und blicken mit Zuversicht auf Wachstum im Jahr 2026“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.

Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 im Detail:

Alle Regionen mit Umsatzrückgängen: Der Umsatz der Region Europa (EMEA) ist um 4,1 Prozent auf 1.269,3 Mio. Euro gesunken (9M/2024: 1.323,5 Mio. Euro). Obwohl die Umsätze im dritten Quartal des Jahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, wurden die Umsätze der ersten neun Monate durch das schwache erste Quartal dieses Jahres belastet. Positive Nachfrageentwicklungen in vereinzelten Ländern in Süd-, Nord- und Osteuropa konnten den Nachfragerückgang nicht kompensieren. Der Umsatz der Region Amerikas ist um 9,6 Prozent auf 322,4 Mio. Euro gesunken (9M/2024: 356,5 Mio. Euro). In der Region Amerikas war die Nachfrage in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 nicht nur aufgrund der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit sondern insbesondere auch aufgrund der US-Zollproblematik stärker als in Europa von Zurückhaltung im Bestellverhalten geprägt. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete einen Umsatzrückgang von 21,0 Prozent auf 33,5 Mio. Euro (9M/2024: 42,4 Mio. Euro). Die Entwicklung wurde durch schwächere Nachfrage in Australien und China geprägt.

EBIT-Marge in 9M/2025 noch leicht unter Vorjahr: Die EBIT-Marge verbesserte sich im dritten Quartal 2025 auf 7,5 Prozent und lag 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahr (Q3/2024: 4,8 Prozent). Dieser Anstieg wurde durch die Umsatzsteigerung und Reduktion operativer Kosten im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Dennoch konnte diese positive Dynamik das schwache erste Quartal nicht vollständig kompensieren, wodurch die EBIT-Marge der ersten neun Monate des Jahres 2025 6,0 Prozent erreichte und somit leicht unter Vorjahr lag (9M/2024: 6,3 Prozent).

Net Working Capital gesunken: Das Net Working Capital der Wacker Neuson Group ist zum 30. September 2025 um 14,4 Prozent auf 692,3 Mio. Euro gesunken (30. September 2024: 808,2 Mio. Euro). Der Rückgang war von einem Vorratsabbau sowie einem Aufbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den letzten zwölf Monaten geprägt. Die Net-Working-Capital-Quote zum 30. September 2025 auf Basis des Umsatzes der letzten zwölf Monate bzw. letzten vier Quartale (last twelve months, LTM) betrug 32,4 Prozent. Der vergleichbare Wert zum 30. September 2024 betrug 34,2 Prozent.

Positiver Free Cashflow: Nach den ersten neun Monaten 2025 lag der Free Cashflow bei 115,8 Mio. Euro und damit über dem Vorjahr (9M/2024: 91,5 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. September 2025 auf 26,5 Mio. Euro (30. September 2024: 26.8 Mio. Euro).

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 präzisiert

Vor dem Hintergrund der langsamer als erwarteten Erholung des Marktes sowie gestiegener Zollkosten und einer signifikant schwächeren Marktnachfrage in den USA hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 zu präzisieren. Erwartet wird nun ein Konzernumsatz zwischen 2.150 Mio. Euro und 2.250 Mio. Euro (zuvor: 2.100 bis 2.300 Mio. Euro) sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 und 6,8 Prozent (zuvor: zwischen 6,5 und 7,5 Prozent). Darüber hinaus werden für das Gesamtjahr 2025 Investitionen in Höhe von 80 Mio. Euro (zuvor: 100 Mio. Euro) und zum Jahresende 2025 eine Net-Working-Capital-Quote von 34 Prozent (zuvor: 30 Prozent) erwartet. Die Prognose bildet die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres 2025 ab und berücksichtigt die aus heutiger Sicht möglichen Veränderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im vierten Quartal 2025 sowie einer nur geringen Beeinträchtigung der Produktion durch die Nexperia-Lieferketten-Problematik.

Kennzahlen der WackerNeusonGroup

Kennzahlen in Mio. € Q3/2025 Q3/2024 Δ 9M/2025 9M/2024 Δ Umsatzerlöse 550,3 517,6 6% 1.625,2 1.722,4 -6% EBIT 41,3 24,7 67% 97,4 108,5 -10% EBIT-Marge

(in %) 7,5 4,8 2,7PP 6,0 6,3 -0,3PP Periodenergebnis 26,7 9,7 >100% 55,5 64,4 -14% Ergebnis je Aktie (in €) 0,39 0,14 >100% 0,82 0,95 -14% Free Cashflow 48,1 87,0 -45% 115,8 91,5 27%

Earnings Call und Webcast

Am 13. November 2025 findet um 13:00 Uhr MEZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen Q3/2025 mit anschließender Q&A-Session statt.

Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich.

Ein Replay wird im Tagesverlauf auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen.

Kontakt:

WackerNeusonSE

Peer Schlinkmann

Investor Relations

Preußenstraße 41

80809 München

Tel. +49-(0)89-35402-1823

ir@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com

Die vollständige Quartalsmitteilung Q3/2025 der Wacker Neuson Group ist unter folgendem Link verfügbar: https://wackerneusongroup.com/investor-relations

Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter:

https://wackerneusongroup.com/konzern/pressemeldungen



Über die WackerNeusonGroup:

Die WackerNeusonGroup ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.000 Mitarbeitenden. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken WackerNeuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

