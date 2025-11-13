EQS-NVR: learnd SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.11.2025 / 15:41 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|13.11.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|24,733,237
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
