EQS-NVR: learnd SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

13.11.2025 / 15:41 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

learnd SE

9, rue de Bitbourg

1273 Luxemburg

Luxemburg

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 13.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

24,733,237

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: learnd SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxemburg Luxemburg Internet: https://learnd.co.uk/

