EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie mitteilte./rdz/DP/stk
