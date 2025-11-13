W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein

dpa-AFX · Uhr
KI
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie mitteilte./rdz/DP/stk

