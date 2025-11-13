IRW-News: Fast Finance 24 Holding AG: Tochtergesellschaft FFPP / OK.secure unterzeichnet Vertrag für e-Banking und VISA-Debitkarte in der App

IRW-PRESS: Fast Finance 24 Holding AG: Tochtergesellschaft FFPP / OK.secure unterzeichnet Vertrag für e-Banking und VISA-Debitkarte in der App

Berlin (IRW-Press/13.11.2025) - Berlin, 13. November 2025 Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über einen bedeutenden Fortschritt bei ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP): Die Plattform OK.secure erreicht einen weiteren entscheidenden Meilenstein: Die Betreiberin OK.de Services GmbH hat den Vertrag zur Bereitstellung von elektronischen Bankdienstleistungen und VISA-Debitkarten unter der Marke OK.pay unterzeichnet. Damit können Nutzer in der EU und im Vereinigten Königreich bald ein IBAN-Konto und eine VISA-Debitkarte direkt in ihrer Messenger-App nutzen weltweit überall dort, wo VISA akzeptiert wird. Der Roll-out startet im Dezember 2025.

Mit OK.pay wird OK.secure zur All-in-One-Plattform für sichere Kommunikation, digitales Banking und Krypto-Management. Die App vereint verschlüsselte Chats, ein non-custodial Wallet, Krypto-Fiat-Konvertierung, integriertes Trading sowie eine gebrandete VISA-Debitkarte in einem einzigen System. Nutzer können Kryptowährungen kaufen, verkaufen, ausgeben und Zahlungen empfangen privat wie geschäftlich.

Der Launch der Banking-Funktion ist für Dezember 2025 vorgesehen, die vollständige Systemfreigabe erfolgt im ersten Quartal 2026. Die Debitkarte und das zugehörige Konto werden in EUR und GBP angeboten, sind mit Krypto- oder SWIFT-Zahlungen aufladbar.

"Das ist ein bedeutender Schritt für Fast Finance Pay Corp. und für uns als Holding. Mit OK.secure entsteht eine echte Neuheit: IBAN-Zahlungen direkt in einer Messenger-App kombiniert mit virtueller Kreditkarte und Wallet-Funktion. Jeder Transaktionsumsatz generiert Einnahmen ein skalierbares Modell mit erheblichem Potenzial. Der europäische Markt bietet dafür exzellente Wachstumsperspektiven wir freuen uns sehr auf die weitere Entwicklung dieser innovativen Plattform und den Erfolg unserer Beteiligung", kommentiert Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

