IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources vereinbart Option auf den Erwerb des Sisson West Tungsten Project in New Brunswick sowie des NTX Rare Earth Project in Quebec

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources vereinbart Option auf den Erwerb des Sisson West Tungsten Project in New Brunswick sowie des NTX Rare Earth Project in Quebec

13. November 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE, KENYF: OTCID, A40X6P: WKN) möchte bekannt geben, dass es mit einem unabhängigen Verkäufer ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs des Sisson West Tungsten Project in New Brunswick sowie des NTX Rare Earth Project in Quebec unterzeichnet hat. Das Sisson West Tungsten Project umfasst etwa 4.000 zusammenhängende Acres, die vielversprechend für Wolfram sind und direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick angrenzen, während das NTX Rare Earth Project in Quebec etwa 9.000 Acres umfasst, die vielversprechend für Seltenerdmetalle sind. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens hinweisen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., sagte: Wir freuen uns über den Erwerb von zwei Projekten für kritische Mineralien in Kanada. Zuletzt lag der Schwerpunkt auf der Erschließung und der Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien in Nordamerika. Das Hinzukommen dieser beiden Projekte bringt uns unserem langfristigen Ziel, den Aktionärswert zu maximieren, einen großen Schritt näher. Wir gehen davon aus, dass wir kurzfristig aktiv an diesen Claims arbeiten werden, und mit nur 33 Millionen ausgegebenen Aktien ist die Struktur für Wachstum intakt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81810/Makenita_131125_DEPRCOM.001.png

Die Bedingungen des Abkommens lauten wie folgt:

A. Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens und als Vergütung für die Beteiligung haben die Vertragsparteien Folgendes vereinbart:

(i) Zahlung von 30.000 Dollar, Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens und Ausgabe von 1.000.000 übertragbaren Aktien-Warrants, die innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,08 $ pro Aktie innerhalb von sieben (7) Werktagen nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens an den Verkäufer ausgeübt werden können;

(ii) Ausgabe von 500.000 Stammaktien des Unternehmens und Ausgabe von 500.000 übertragbaren Aktien-Warrants, die innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,08 $ pro Aktie innerhalb von vier (4) Monaten nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens an den Verkäufer ausgeübt werden können; und

(iii) Ausgabe von 500.000 Stammaktien des Unternehmens innerhalb von acht (8) Monaten nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens an den Verkäufer.

Dieses Abkommen unterliegt allen vorgeschriebenen Genehmigungen. Sämtliche ausgegebenen Aktien und Warrants unterliegen einer standardmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jason Gigliotti

President, CEO & Direktor

604-609-6527

info@makenitaresources.com

www.makenitaresources.com

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81810

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81810&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5609251098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.