IRW-News: ZenaTech Inc.: Das Drone-as-a-Service-Segment von ZenaTech ist für 82 % des Umsatzes im dritten Quartal 2025 verantwortlich, während das Unternehmen seinem Ziel von 25 Akquisitionen bis Mitte 2026 näherkommt

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: Das Drone-as-a-Service-Segment von ZenaTech ist für 82 % des Umsatzes im dritten Quartal 2025 verantwortlich, während das Unternehmen seinem Ziel von 25 Akquisitionen bis Mitte 2026 näherkommt

Vancouver, British Columbia, (13. November 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Segment Drone-as-a-Service 82 % des Umsatzes im dritten Quartal 2025 ausmachte und 3,57 Millionen $ des Rekordumsatzes von 4,35 Millionen $ für das Quartal erwirtschaftete. Dies baut auf einem 60%igen Anteil von Drone-as-a-Service im zweiten Quartal 2025 auf, da das Unternehmen die Umsatzkonzentration im Bereich Drohnendienstleistungen gegenüber dem Bereich Softwaredienstleistungen verstärkt. Das Unternehmen baut seine derzeitige globale DaaS-Präsenz mit 11 Akquisitionen in den USA und zwei internationalen firmeneigenen Standorten weiter aus, mit dem Ziel, bis Mitte 2026 insgesamt 25 neue Unternehmen zu erwerben, um in den Bereichen Vermessung, Kartierung, Inspektion, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft mit Drohnen führend zu sein.

Drone-as-a-Service ist einer der wichtigsten Wachstumsbereiche unseres zukünftigen Geschäfts, sagte CEO Dr. Shaun Passley. Unsere gezielte Expansion in den Bereichen Landvermessung und Geodaten spiegelt unsere Strategie wider, fortschrittliche Luftbilddaten, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz in Branchen und Aufgabenbereiche zu bringen, in denen Innovationen längst überfällig sind. Wir verfügen über eine Vielzahl internationaler Akquisitionsmöglichkeiten, die sich branchenübergreifend mit unseren Drohnen integrieren lassen, und konzentrieren uns auf den Aufbau einer globalen, markenorientierten, technologiegetriebenen Dienstleistungsplattform, die sowohl für Kunden als auch für Aktionäre einen Mehrwert schafft.

ZenaTech konzentriert sich auf Branchen, in denen Prozesse für die Automatisierung durch Drohnen überfällig sind - wie Vermessung, Bauwesen, erneuerbare Energien, Infrastruktur, Versorgungsunternehmen, Wartung, Reinigung und Landwirtschaft -, die nach wie vor auf Low-Tech- oder manuelle Methoden für bestimmte Aufgaben angewiesen sind. Die DaaS-Plattform bietet Dienste für Echtzeit-Einblicke und Effizienz ohne Vorabkosten für den Kauf von Drohnen und ist gut positioniert, um mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen wachsende Marktanteile zu gewinnen.

Die fragmentierte Landvermessungsbranche in den USA wird von kleinen, privaten Unternehmen dominiert, die durch langwierige Qualifizierungs- und Registrierungsverfahren für Vermessungsingenieure eingeschränkt sind und veraltete Technologien einsetzen, sodass sie überfällig für eine Konsolidierung sind. Mithilfe drohnengestützter Kartierung und KI-Analysen möchte ZenaTech schnellere, kostengünstigere und aussagekräftigere 3D-Vermessungsdienste anbieten und gleichzeitig die wiederkehrenden Einnahmen bei Stammkunden aus den Bereichen Bauwesen, Gebäudetechnik und Behörden ausbauen.

Die strategisch disziplinierte Roll-up-Strategie von ZenaTech zielt auf etablierte regionale Anbieter ab, die für Drohneninnovationen bereit sind. Angesichts zahlreicher Akquisitionsmöglichkeiten erwartet das Unternehmen bis 2026 ein stetiges Wachstum, da es in den USA und international expandiert.

Laut Research and Markets wurde der weltweite Markt für Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen 2024 auf 41,5 Milliarden US$ geschätzt und soll bis 2030 voraussichtlich 53,1 Milliarden US$ erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,2 % zwischen 2024 und 2030 entspricht. Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen sind wichtige Komponenten in einer Vielzahl von Branchen, die kritische Daten für Bau, Landentwicklung, Umweltüberwachung und Ressourcenmanagement bereitstellen. Diese Dienste umfassen eine Reihe von Aufgaben, darunter Landvermessung, topografische Kartierung, Erfassung von Geodaten und Erstellung detaillierter Karten und Pläne. Moderne Vermessungs- und Kartierungssysteme nutzen fortschrittliche Technologien wie GPS, LiDAR (Light Detection and Ranging), Luft- und Satellitenbilder sowie geografische Informationssysteme (GIS). Diese Tools verbessern die Genauigkeit, Effizienz und den Umfang der Vermessungsaufgaben und ermöglichen präzise Messungen und detaillierte Darstellungen der physischen Welt.

Nähere Informationen finden Sie in ZenaTechs 6K-Unterlagen auf der Webseite SEC EDGAR.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Gewerbe einsetzen, und Drohnen, die dort sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81823

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81823&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.