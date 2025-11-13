Kapitalmarkttag: Comet ist bestens positioniert, in der nächsten Ära der Halbleiterinnovation eine führende Rolle einzunehmen

Comet Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

Comet schärft ihren strategischen Fokus und ist bereit, Chancen auf dem hochattraktiven Halbleitermarkt zu nutzen.

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektrifizierung bleiben wichtige Wachstumstrends, und Comet ist gut positioniert, um davon zu profitieren.

Die Erweiterung der Synertia-Technologieplattform und der CA20-Röntgeninspektionssysteme stärkt die Marktpräsenz.

Die überarbeiteten mittelfristigen Finanzziele spiegeln die sich verändernde Dynamik in der Halbleiterindustrie wider.

Der Halbleitermarkt ist und bleibt eine der dynamischsten und strategisch wichtigsten Branchen weltweit und bildet die Grundlage für alles, von künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen bis hin zu Cloud-Infrastruktur, industrieller Automatisierung und nationaler Sicherheit. In der gesamten Branche nimmt die Komplexität von Chipdesign, -architektur und -fertigung in beispiellosem Tempo zu. Jede neue Generation von Halbleitern stösst an die Grenze des physikalisch Machbaren und erfordert so höhere Präzision, strengere Prozesskontrolle und fortschrittlichere Fertigungsanlagen.

Comets Technologien sind tief in den gesamten Chip-Herstellungsprozess eingebettet und spielen in mehreren Prozessschritten eine entscheidende Rolle, sowohl bei der Front-End-Waferfertigung als auch bei der Back-End-Montage und -Prüfung.

Auf ihrer starken Marktposition aufbauend, strebt Comet langfristiges Wachstum, Technologieführerschaft und nachhaltige Wertschöpfung basierend auf drei bewährten strategischen Säulen an:

Vorantreiben gezielter Investitionen in zukünftiges Wachstum Dazu gehört, dass wir weiter in Forschung und Entwicklung investieren sowie die Relevanz von Comet in angrenzenden, technologieorientierten Bereichen stärken, möglicherweise durch kleinere, ergänzende Akquisitionen. Diese Massnahmen stärken die Innovationskraft von Comet und sichern die Position des Unternehmens als Technologieführer.

Steigerung der operativen Effizienz In einer hochdynamischen und wettbewerbsintensiven Branche sind operative Effizienz und Schnelligkeit nach wie vor entscheidende Erfolgsfaktoren. Durch den Ausbau von Penang als zweiten globalen Hub neben Flamatt verbessert Comet ihre Flexibilität, Skalierbarkeit und Markteinführungszeiten. In Kombination mit zusätzlichen Effizienzmassnahmen wird die Expansion die Profitabilität des Unternehmens stärken.

Stärkung einer leistungsstarken Unternehmenskultur Menschen und Kultur sind zentral, um die Strategie von Comet zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, weiterhin eine zukunftsfähige Organisation aufzubauen, die auf Neugier, Zusammenarbeit und globaler Vernetzung basiert. Eine bedingungslose Kundenorientierung ist entscheidend: ein ständiges Streben danach, die Bedürfnisse der Kunden im Detail zu verstehen, vorauszusehen und zu übertreffen. Die Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf dieses Prinzip ist grundlegend für Comets langfristigen Erfolg.

CEO Stephan Haferl: „Die drei strategischen Säulen sind darauf ausgerichtet, unsere langfristige Relevanz in der Halbleiter-Wertschöpfungskette auszubauen und ermöglichen uns gleichzeitig, angesichts der kurz- und mittelfristigen makroökonomischen und geopolitischen Veränderungen, die die Branche beeinflussen, agil zu bleiben.“

Ausrichtung auf attraktive Marktsegmente

Comets gesamter adressierbarer Markt (TAM) wächst deutlich schneller als der Gesamtmarkt, von derzeit 4.2 Milliarden US Dollar auf 7.1 Milliarden US Dollar im Jahr 2028, was einem Anstieg von etwa 69 % entspricht. Noch wichtiger ist, dass der bedienbare Markt (SAM) von Comet den TAM deutlich übertrifft und sich im gleichen Zeitraum von 1.7 Milliarden US Dollar auf 3.5 Milliarden US Dollar mehr als verdoppelt, was einem Wachstum von 105 % entspricht. Diese Prognosen zeigen, dass das Unternehmen in den am schnellsten wachsenden Segmenten des Marktes, insbesondere bei Halbleitern, gut positioniert ist. Comet wird ihre Präsenz durch Vorwärtsintegration und die Erschliessung neuer Einnahmequellen, z. B. in der Halbleitermesstechnik und Prozesssteuerung, weiter ausbauen.

Neue Produkte gewinnen an Bedeutung

Comet hat mehr als 100 Interaktionen mit Kunden für die Hochfrequenzplattform Synertia (HF-Generator und HF-Matchbox) und mehr als 80 aktive Kooperationen für das Röntgensystem zur Inspektion von Halbleiterkomponenten, CA20. Nach vielversprechenden Aufträgen im Jahr 2025 wird für 2026 eine Beschleunigung des Auftragseingangs für beide Produktfamilien erwartet.

CEO Stephan Haferl fasst zusammen: „Die Halbleiterindustrie befindet sich im Wandel, angetrieben durch die KI-gesteuerte Konvergenz zwischen Front- und Backend-Prozessen und geprägt von geopolitischen Verschiebungen. Um uns noch besser auf die langfristigen Treiber der Branche auszurichten und die sich bietenden Chancen zu nutzen, beschleunigen wir die Transformation von Comet. Wir wollen schneller und effizienter werden und uns noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden fokussieren.“

Mittelfristige Ziele an neue Marktrealitäten angepasst

Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Halbleiterindustrie und deren Auswirkungen auf Comet wurden die Mittelfristziele überarbeitet. Für den nächsten Höhepunkt des Halbleiterzyklus, der derzeit für 2028 (zuvor 2027) erwartet wird, gibt Comet folgende Prognosen ab:

Nettoumsatz von 670 bis 770 Millionen CHF (bisher 800 bis 900 Millionen CHF)

EBITDA-Marge zwischen 22 % und 27 % des Nettoumsatzes (bisher 25 % bis 30 %)

Kapitalrendite (ROCE) von 27 % bis 32 % (bisher 30 % bis 35 %)

Die überarbeitete Prognose ist in konstanten Währungen im Wesentlichen unverändert und spiegelt die neue Annahme für den USD/CHF-Wechselkurs von 0.70 (zuvor 0.90) wider, sowie in geringerem Masse den schrittweisen Fortschritt bei der Einführung neuer Produkte. Dennoch bleiben wir zuversichtlich in Bezug auf ihr starkes zukünftiges Potenzial. Mit unserer derzeit vorsichtigen makroökonomischen Einschätzung positionieren wir uns so, dass wir Chancen voll ausschöpfen können, sobald sich das Marktumfeld verbessert.

Weitere Details werden am heutigen Kapitalmarkttag geteilt.

