KI-Hype lässt Luft ab | Cisco profitiert von soliden Zahlen und Aussichten

Markus Koch · Uhr
KI
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Wir sehen an der Wall Street eine erneut uneinheitliche Tendenz, mit Zurückhaltung vor allem im Tech-Sektor. Die guten Zahlen und Aussichten können die Aktien von Cisco allerdings vor Handelsstart anfachen. Vor dem Opening wird auch Disney die Quartalszahlen melden.

