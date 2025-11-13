KI-Hype lässt Luft ab | Cisco profitiert von soliden Zahlen und Aussichten

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Wir sehen an der Wall Street eine erneut uneinheitliche Tendenz, mit Zurückhaltung vor allem im Tech-Sektor. Die guten Zahlen und Aussichten können die Aktien von Cisco allerdings vor Handelsstart anfachen. Vor dem Opening wird auch Disney die Quartalszahlen melden.



