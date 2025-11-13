Koalition will Ticketsteuer im Luftverkehr senken
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Koalitionsausschuss mit./hoe/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Über tausend Flüge gestrichenLängster Shutdown der US-Geschichte bremst Luftverkehr aus09. Nov. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungEin Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancenheute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis