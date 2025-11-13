W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Koalition will Ticketsteuer im Luftverkehr senken

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Koalitionsausschuss mit./hoe/DP/he

