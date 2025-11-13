W​e​r​b​u​n​g ausblenden

KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Höhenflug von Rolls-Royce verliert an Steigung

dpa-AFX · Uhr
(Korrigiert wird das Jahresplus im ersten Satz. Die Aktie hatte sich in der Spitze verdoppelt rpt verdoppelt.)

LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Höhenflug der Aktien von Rolls-Royce , die sich seit Jahresbeginn in der Spitze verdoppelt hatten, hat mit den jüngsten Zahlen einen Dämpfer erhalten. Zuletzt sank der Wert um 0,9 Prozent und bestätigte damit die Seitwärtsbewegung, in die er seit Ende Oktober eingeschwenkt ist.

Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.

Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar./mf/stk

