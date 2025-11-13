W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: FACC AG - von Montega AG

13.11.2025 / 12:43 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.11.2025
     Kursziel:                  12,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3: FACC setzt beeindruckenden Wachstumskurs fort

FACC hat gestern den Bericht für das dritte Quartal veröffentlicht und die
Guidance für das laufende Jahr konkretisiert.

Top Line-Guidance auf 1 Mrd. EUR konkretisiert: Im traditionell schwächeren
dritten Quartal, das aufgrund der Produktionsferien bei Airbus saisonal
bedingt geringere Auslieferungszahlen aufweist, steigerte FACC den Umsatz um
4,3% yoy. Damit fiel das Wachstum etwas moderater aus als noch im ersten
Halbjahr (+10,6% yoy). Belastet wurde die Entwicklung u.a. durch das Segment
Aerostructures (-4,8% yoy), das im Vorjahr noch von umfangreichen
Entwicklungsdienstleistungen profitiert hatte. Zudem kommt es bei Airbus
derzeit zu Verzögerungen in der Triebwerkslieferkette, diese wirken sich für
FACC jedoch nur begrenzt aus, da Airbus die Flugzeuge weitgehend
fertigstellt und testet, bevor die Triebwerke montiert werden. Im Gesamtjahr
dürften die anhaltenden Ratensteigerungen der OEMs dennoch zu einem
zweistelligen Umsatzwachstum führen. Die Guidance wurde im Zuge dessen
präzisiert und sieht nun Erlöse von rund 1,0 Mrd. EUR vor (zuvor: >10%
Wachstum).

Effizienzprogramm zeigt Wirkung: Ergebnisseitig zeigen sich zunehmend die
Effekte des im Frühjahr am Capital Markets Day vorgestellten CORE-Programms,
das bis Ende 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von rund 80 Mio. EUR
anstrebt. Etwa ein Drittel dieser Maßnahmen soll laut Management bereits im
laufenden Jahr wirksam werden, der verbleibende Teil im kommenden Jahr. In
den ersten neun Monaten 2025 lag die EBIT-Marge mit 3,1% zwar leicht unter
dem Vorjahresniveau (9M 2024: 3,4%; -0,3 PP yoy), die Profitabilität dürfte
sich jedoch im traditionell margenstarken Schlussquartal deutlich
verbessern. Der Vorstand hat die FY-Guidance auf eine EBIT-Marge von 4-5%
konkretisiert (zuvor: EBIT verbessert ggü. 2024), was einem Anstieg von
mindestens 0,8 PP gegenüber 2024 entspricht und ein starkes Q4 impliziert.
Auch für das kommende Jahr erwarten wir aufgrund der Effizienzmaßnahmen
sowie Skaleneffekten aus dem weiteren Top Line-Wachstum eine deutliche
Steigerung der operativen Marge.

Modellanpassungen: Trotz des umsatzseitig verhaltenen dritten Quartals heben
wir unsere Prognose für das laufende Jahr an. Ausschlaggebend hierfür ist
der überzeugende Track Record des Managements bei der wiederholten
Übererfüllung der eigenen Guidance. Entsprechend passen wir auch unsere
operativen Schätzungen nach oben an und liegen damit ergebnisseitig in der
Mitte der Zielspanne. Zwar haben sich die Lieferketten in der Luftfahrt noch
nicht vollständig auf das Vorkrisenniveau normalisiert, dennoch sollten die
fortgesetzten Produktionssteigerungen der OEMs sowie zusätzliche Erlöse aus
dem AAM-Segment in den kommenden Jahren für weiteres Umsatzwachstum bei FACC
sorgen. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere Prognosen sowohl auf der
Top- als auch auf der Bottom-Line für die Folgejahre.

Fazit: Nach einem saisonal schwächeren, aber insgesamt soliden dritten
Quartal bestätigt FACC den Wachstumskurs, gestützt durch steigende
Produktionsraten bei den OEMs und erste Fortschritte aus dem CORE-Programm.
Während die Profitabilität im Jahresverlauf noch unter Vorjahr liegt, deuten
die Einsparmaßnahmen und die konkretisierte Margenguidance auf ein starkes
Schlussquartal hin. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel
von 12,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a4fa879e8df4606464420655bb56ae9a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a6b05570-c083-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2229388 13.11.2025 CET/CEST

FACC

