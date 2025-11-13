Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FACC AG - von Montega AG 13.11.2025 / 12:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.11.2025 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q3: FACC setzt beeindruckenden Wachstumskurs fort FACC hat gestern den Bericht für das dritte Quartal veröffentlicht und die Guidance für das laufende Jahr konkretisiert. [Tabelle] Top Line-Guidance auf 1 Mrd. EUR konkretisiert: Im traditionell schwächeren dritten Quartal, das aufgrund der Produktionsferien bei Airbus saisonal bedingt geringere Auslieferungszahlen aufweist, steigerte FACC den Umsatz um 4,3% yoy. Damit fiel das Wachstum etwas moderater aus als noch im ersten Halbjahr (+10,6% yoy). Belastet wurde die Entwicklung u.a. durch das Segment Aerostructures (-4,8% yoy), das im Vorjahr noch von umfangreichen Entwicklungsdienstleistungen profitiert hatte. Zudem kommt es bei Airbus derzeit zu Verzögerungen in der Triebwerkslieferkette, diese wirken sich für FACC jedoch nur begrenzt aus, da Airbus die Flugzeuge weitgehend fertigstellt und testet, bevor die Triebwerke montiert werden. Im Gesamtjahr dürften die anhaltenden Ratensteigerungen der OEMs dennoch zu einem zweistelligen Umsatzwachstum führen. Die Guidance wurde im Zuge dessen präzisiert und sieht nun Erlöse von rund 1,0 Mrd. EUR vor (zuvor: >10% Wachstum). Effizienzprogramm zeigt Wirkung: Ergebnisseitig zeigen sich zunehmend die Effekte des im Frühjahr am Capital Markets Day vorgestellten CORE-Programms, das bis Ende 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von rund 80 Mio. EUR anstrebt. Etwa ein Drittel dieser Maßnahmen soll laut Management bereits im laufenden Jahr wirksam werden, der verbleibende Teil im kommenden Jahr. In den ersten neun Monaten 2025 lag die EBIT-Marge mit 3,1% zwar leicht unter dem Vorjahresniveau (9M 2024: 3,4%; -0,3 PP yoy), die Profitabilität dürfte sich jedoch im traditionell margenstarken Schlussquartal deutlich verbessern. Der Vorstand hat die FY-Guidance auf eine EBIT-Marge von 4-5% konkretisiert (zuvor: EBIT verbessert ggü. 2024), was einem Anstieg von mindestens 0,8 PP gegenüber 2024 entspricht und ein starkes Q4 impliziert. Auch für das kommende Jahr erwarten wir aufgrund der Effizienzmaßnahmen sowie Skaleneffekten aus dem weiteren Top Line-Wachstum eine deutliche Steigerung der operativen Marge. Modellanpassungen: Trotz des umsatzseitig verhaltenen dritten Quartals heben wir unsere Prognose für das laufende Jahr an. Ausschlaggebend hierfür ist der überzeugende Track Record des Managements bei der wiederholten Übererfüllung der eigenen Guidance. Entsprechend passen wir auch unsere operativen Schätzungen nach oben an und liegen damit ergebnisseitig in der Mitte der Zielspanne. Zwar haben sich die Lieferketten in der Luftfahrt noch nicht vollständig auf das Vorkrisenniveau normalisiert, dennoch sollten die fortgesetzten Produktionssteigerungen der OEMs sowie zusätzliche Erlöse aus dem AAM-Segment in den kommenden Jahren für weiteres Umsatzwachstum bei FACC sorgen. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere Prognosen sowohl auf der Top- als auch auf der Bottom-Line für die Folgejahre. Fazit: Nach einem saisonal schwächeren, aber insgesamt soliden dritten Quartal bestätigt FACC den Wachstumskurs, gestützt durch steigende Produktionsraten bei den OEMs und erste Fortschritte aus dem CORE-Programm. Während die Profitabilität im Jahresverlauf noch unter Vorjahr liegt, deuten die Einsparmaßnahmen und die konkretisierte Margenguidance auf ein starkes Schlussquartal hin. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 12,00 EUR. 