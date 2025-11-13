W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

13.11.2025 / 14:47 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     9M Bericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        13.11.2025
     Target price:                EUR24
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 24,00.

Zusammenfassung:
Die Q3-Ergebnisse lagen leicht unter unseren Prognosen. KTA rechnet
weiterhin mit einem Umsatz von rund EUR1 Mrd. für 2025, sieht das AEBITDA nun
jedoch am unteren Ende der Guidancespanne von 3,2% bis 4,2%. Ein neu
aufgetretener Engpass bei der Lieferung von Fahrgestellen führte zu einer
weiteren Anpassung der Produktionsplanung für den Rest des Jahres, was
möglicherweise auch den Start ins Jahr 2026 beeinträchtigen könnte. Dieses
Problem wird jedoch eher als vorübergehend denn als strukturell angesehen.
Sowohl der Auftragsbestand als auch das Working Capital haben sich im
Vergleich zum Vorquartal verbessert, doch die Gesamtleistung bleibt in einem
nach wie vor schwierigen Umfeld unbefriedigend. KTA ist zwar in einer
besseren Verfassung als vor einem Jahr, als die Turbulenzen ihren Höhepunkt
erreichten, doch die jüngsten Entwicklungen dürften die tiefsitzende
Unzufriedenheit der Anleger kaum zerstreuen können. Wir stufen KTA weiterhin
mit Kaufen und einem unveränderten Kursziel von EUR24 ein (Aufwärtspotenzial:
69%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 24.00 price target.

Abstract:Q3 reporting slightly undershot FBe. KTA still expects a 2025
topline of ~EUR1bn, but now sees AEBITDA at the low end of the 3.2% to 4.2%
guided range. A newly emerged chassis delivery bottleneck prompted another
production planning adjustment for the remainder of the year, and this could
potentially also hamper the start of 2026. However, this issue is considered
more transitory than structural. Both the order book and WC improved QoQ;
yet overall performance remains unsatisfactory in a still hard environment.
KTA is arguably in better shape than a year ago, when turmoil peaked, but
recent developments are unlikely to dispel entrenched investor ennui. Our
rating remains Buy with an unchanged EUR24 TP (upside 69%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5eb5496a8aedca636b4c04c54fd3c64d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

