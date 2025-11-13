OTS: Lidl / Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / ...

Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / Bis Ende 2026 eröffnen vier weitere Lidl-Filialen in zentralen Galeria-Standorten (FOTO) Bad Wimpfen (ots) - Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und setzen damit ein klares Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung urbaner Räume. Im Rahmen des Fachmarktimmobilien-Kongresses in Düsseldorf hat Vanessa Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG, heute die weitere Zusammenarbeit zwischen Lidl und Galeria bekanntgegeben. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am Kurfürstendamm und Hermannplatz folgen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart. Erfolgsmodell für urbane Entwicklung Die Zusammenarbeit mit Galeria steht exemplarisch für die Immobilien-Strategie von Lidl in Deutschland: Gemeinsam mit Partnern entwickelt das Unternehmen flexible Filialkonzepte, die sich intelligent in bestehende urbane Strukturen einfügen. Ziel ist es, durch moderne Nahversorgung Frequenzbringer zu schaffen und die Lebensqualität in Städten aktiv mitzugestalten. "Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen Flächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können", betont Vanessa Hegele. "Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte - und mit Partnern wie Lidl schaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben. Gemeinsam gestalten wir Orte, an denen Menschen gerne einkaufen, verweilen und sich begegnen. Diese Verbindung aus moderner Nahversorgung und vielfältigem Einkaufserlebnis stärkt unsere Standorte und trägt dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten", so Tilo Hellenbock, Geschäftsführer Galeria. Vier neue Standorte - moderne Filialkonzepte in zentraler Lage: - Hamburg - Alstertal-Einkaufszentrum Ab Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort des Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist über mehrere Ebenen erreichbar - ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über Rolltreppen und Aufzüge. - Stuttgart - Königstraße 6 Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant. - Viernheim - Robert-Schuman-Straße 8a Die neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom Parkplatz aus als auch direkt über die Galeria-Filiale erreichbar. Die Verkaufsfläche beträgt rund 1.400 Quadratmeter. - Düsseldorf - Schadowstraße 93 Im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt entsteht bis Ende 2026 eine neue Lidl-Filiale mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss des Galeria-Standortes. Kunden erreichen die Filiale sowohl über einen separaten Zugang von der Schadowstraße als auch über die Galeria-Fläche. Ergänzend zur Lidl-Filiale verbleibt am Standort eine Markthalle, die Einkauf, Degustation und Bistro-Erlebnis auf inspirierende Weise verbindet und diese Adresse zu einem kulinarischen Treffpunkt in der Düsseldorfer Innenstadt macht. Alle Standorte verfügen nicht nur über eigene Eingänge, sondern auch über individuelle Öffnungszeiten, um den Kunden den Einkauf in der Lidl-Filiale zu den gewohnten Zeiten zu ermöglichen. Moderne Ausstattung und digitale Services Die neuen Filialen bieten ein modernes Einkaufserlebnis und ausreichend Platz für das Sortiment mit rund 4.300 Einzelartikeln, darunter eine große Auswahl an Frischeprodukten wie Obst, Gemüse, Backwaren und Molkereiartikel. Neben klassischen Kassen stehen Self-Checkout-Kassen zur Verfügung, die einen schnellen und flexiblen Einkauf ermöglichen. Hochwertige Materialien und Holzelemente wie Akustikpaneele sorgen für eine moderne Atmosphäre in den Innenräumen. Als zuverlässiger Nahversorger legt Lidl besonderen Wert auf Kundennähe. Die neuen Filialen liegen genau dort, wo die Kunden sind - in zentraler Lage und gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Fortführung einer erfolgreichen Partnerschaft Mit der Eröffnung von vier weiteren Standorten setzen Lidl und Galeria ihre Partnerschaft fort. Bereits 2024 wurden zwei Filialen in Berlin eröffnet - am Hermannplatz und am Kurfürstendamm. Diese Projekte zeigen, wie durch intelligente Integration in bestehende Gebäude eine moderne und zuverlässige Nahversorgung in zentraler Lage realisiert werden kann. Über Lidl in Deutschland Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe, beheimatet in Neckarsulm, zu den führenden Unternehmensgruppen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.600 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 100.000 Mitarbeiter in über 3.250 Filialen, 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Pressekontakt: mailto:presse@lidl.de 07063/931 60 90 Über Galeria Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken! Vielseitigkeit, Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus. Pressekontakt: mailto:presse@galeria.de