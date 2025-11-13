Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen:

"Die Wirtschaftsweisen haben in ihrem neuen Jahresgutachten einen weitreichenden Vorschlag gemacht, und das auch noch alle gemeinsam: Sie wollen die Logik von Unternehmensteuern auf eine komplett neue Basis stellen. Anstatt den Gewinn zu besteuern, sollen Kapitalgesellschaften in Zukunft so besteuert werden, dass zusätzliche Investitionen davon quasi ausgenommen sind. Eine solche Steuerrevolution könnte ein entscheidendes Mittel gegen die Strukturkrise des Standorts sein, hat das Ifo gleich mit errechnet. Natürlich ließe sich eine solche Steuerrevolution nicht von heute auf morgen umsetzen. Grundsätzlich sind es aber genau solche Vorschläge, die Deutschland jetzt braucht."/DP/jha