W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen:

"Die Wirtschaftsweisen haben in ihrem neuen Jahresgutachten einen weitreichenden Vorschlag gemacht, und das auch noch alle gemeinsam: Sie wollen die Logik von Unternehmensteuern auf eine komplett neue Basis stellen. Anstatt den Gewinn zu besteuern, sollen Kapitalgesellschaften in Zukunft so besteuert werden, dass zusätzliche Investitionen davon quasi ausgenommen sind. Eine solche Steuerrevolution könnte ein entscheidendes Mittel gegen die Strukturkrise des Standorts sein, hat das Ifo gleich mit errechnet. Natürlich ließe sich eine solche Steuerrevolution nicht von heute auf morgen umsetzen. Grundsätzlich sind es aber genau solche Vorschläge, die Deutschland jetzt braucht."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Teilstillstands der Regierungsgeschäfte
Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt11. Nov. · dpa-AFX
Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt
Neue Autobahnbrücke in China stürzt eingestern, 06:10 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden