Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Sperrung/Kölner Hauptbahnhof

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Sperrung/Kölner Hauptbahnhof:

"Noch gibt es keine Statistik darüber, wie viele der 14 Millionen Nutzer des Deutschlandtickets, die täglich mit Verspätungen, Zugausfällen und Schienenersatzverkehr zu kämpfen haben, den Preis für diese Zumutungen nur noch als Schmerzensgeld empfinden. Wirft man einen Blick auf den Großraum Köln und konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Baustellen, die für die kommenden Jahre angekündigt sind, kann man die neue Bahnchefin Evelyn Palla nur warnen. Die Grenze der Leidensfähigkeit ist erreicht, die Liebe zur Bahn erschöpft, das Umweltbewusstsein erlahmt und die mitleidigen Blicke der Mitmenschen, die einen wahlweise für verrückt oder unbelehrbar halten, wenn man das D-Ticket auch noch verteidigt, schmerzen. Und warum? Weil die Bräsigkeit, mit der die Bahn ihr Missmanagement zu verteidigen versucht, unverschämt ist."/DP/jha