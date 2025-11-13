W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Stern' zu Christian Lindner und seinem neuen Job

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Christian Lindner und seinem neuen Job:

"Lindner steht lange genug in der Öffentlichkeit, um zu wissen, dass sein neuer Job erheiternd wirken kann. Das Image von Gebrauchtwagenhändlern bewegt sich irgendwo im Bereich des Ansehens von Politikern (und Journalisten), beliebtester Vorwurf: fehlende Seriosität. Kritiker werden sagen: Der Ex-Minister macht da weiter, wo er aufgehört hat. In jedem Fall beweist Lindner mit seiner Berufswahl, dass es ihm als Politiker zuletzt zwar an Überzeugungskraft gemangelt haben mag, er sich eine gewisse Selbstironie aber beibehalten hat."/DP/jha

