Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Minijob-Debatte

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Minijob-Debatte:

"So überraschend, wie der Vorstoß zur Beseitigung der Minijobs aus der Bundestagsfraktion von CDU/CSU gekommen war, so rasch dürfte er wieder in der Versenkung verschwinden. In der Krise der Wirtschaft Knüppel zwischen die Beine zu werfen, dafür wird die Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion keine Mehrheit finden. Deren Tendenz geht eher in Richtung Erleichterungen, damit nicht noch mehr Arbeit verloren geht."/DP/jha

