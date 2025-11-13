W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Red Bull im Visier der EU-Kartellwächter

Uhr
Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung gegen den österreichischen Getränkehersteller Red Bull eingeleitet.

Es gebe Anzeichen dafür, dass der Konzern eine europaweite Strategie entwickelt haben könnte, um den Wettbewerb bei Energy-Drinks in Dosen mit mehr als 250 Millilitern Inhalt einzuschränken, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters teilte Red Bull mit, man nehme zu laufenden Verfahren keine Stellung.

Der Untersuchung waren Razzien bei dem Unternehmen im Jahr 2023 sowie Vorwürfe des US-Konkurrenten Monster Energy wegen wettbewerbswidriger Praktiken vorausgegangen.

