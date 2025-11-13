RIVIAN AUTOMOTIVE - Das ist erst der Anfang!

Gerade noch rechtzeitig haben wir die Trendwendeambitionen der Rivian-Aktie diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11. November), denn mittlerweile konnte der Titel die zu Wochenbeginn beschriebene Dreiecksformation mit dem Sprung über den seit Juli 2024 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 15,92 USD) nach oben auflösen. Eine alte Tradingweisheit lautet: „volume goes with the trend“ – entsprechend verleihen die aktuell hohen Umsätze dem erfolgten Ausbruch zusätzlichen Nachdruck. Gleichzeitig liegt inzwischen eine Bodenbildung vor. An dieser Stelle wird es interessant, denn möglicherweise handelt es sich um ein verschachteltes Kursmuster. Was hat es damit auf sich? Das bereits vervollständigte Umkehrmuster verspricht ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um auch das Hoch vom Sommer 2024 bei 18,86 USD zu überwinden. Letzteres würde eine noch viel größere Trendwendeformation komplettieren (siehe Chart). Das gegenwärtige Investmentmotto lautet also: „kleiner Boden, großer Boden“. Rein rechnerisch lässt sich das erste Kursziel auf rund 25 USD taxieren, während die große Umkehr sogar ein Anlaufziel im Bereich von 29 USD bereithält. Obwohl der Titel aktuell Momentum aufbaut, gilt es, die o. g. Trendlinie zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

RIVIAN AUTOMOTIVE (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RIVIAN AUTOMOTIVE

Quelle: LSEG, tradesignal²

