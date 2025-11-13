Aktienanalyse 13.11.2025
SoFi Technologies: Die versteckten Treiber hinter den neuen Höchstwerten
onvista · Uhr
Die jüngsten Quartalszahlen bei SoFi Technologies zeigen ein ungewohnt starkes Momentum – und genau das schauen wir uns heute im Detail an. Martin beleuchtet, welche Entwicklungen im Hintergrund laufen, welche Segmente für Überraschungen sorgen und wo sich die größten Veränderungen im Geschäftsmodell abzeichnen.
Außerdem geht es um neue Produktinitiativen, den Wachstumsplan für 2025 und die Frage, ob die aktuelle Bewertung noch Spielraum lässt.
Wenn du wissen willst, welche Punkte für Anleger jetzt wirklich relevant sind und worauf Martin in den nächsten Monaten besonders achtet, dann ist diese Folge genau dein Einstiegspunkt.
