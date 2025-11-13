Softwareanbieter GFT legt bei Umsatz zu - Deutlicher Gewinnrückgang

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat in den ersten neun Monaten dank besserer Geschäfte mit der Versicherungsbranche und Industrie den Umsatz steigern können. Der Umsatz kletterte bis Ende September im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 655,26 Millionen Euro, teilte der auf Software für Banken und Versicherer spezialisierte Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Währungsbereinigt legten die Erlöse um fünf Prozent zu.

Operative lief es hingegen schlechter. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte im Berichtszeitraum um 16 Prozent auf 45,54 Millionen Euro. Das Unternehmen begründete den Rückgang unter anderem mit Kosten für den Konzernumbau in Großbritannien. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 22,4 Millionen Euro und damit gut ein Drittel weniger als im Vorjahr. Im Vorjahr hatte das Unternehmen von einem Einmalertrag im Zusammenhang mit der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens profitiert. Die im Sommer gekappten Jahresziele 2025 bestätigte der Konzern./mne/stk