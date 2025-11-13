W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump unterschreibt Übergangshaushalt: Shutdown beendet

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der längste Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der US-Geschichte ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit den sogenannten Shutdown./rin/cfa/DP/zb

