Trump unterschreibt Übergangshaushalt: Shutdown beendet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der längste Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der US-Geschichte ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit den sogenannten Shutdown./rin/cfa/DP/zb
