AKTIE IM FOKUS: Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bechtle haben am Freitag nach Quartalszahlen die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend übersprungen. Kurz nach dem Auftakt auf Xetra gewannen sie 14,6 Prozent auf fast 40 Euro.

Der IT-Dienstleister rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Für eine Jahresendrally sei nun alles bereit, kommentierten die Analysten von Jefferies./ajx/stk